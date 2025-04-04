Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde

Koku, bir insanın imzası gibidir; çoğu zaman kelimelere gerek kalmadan karakterinizi, ruh halinizi ve tarzınızı yansıtır. Gün içinde yanınızdan geçen birinin hafızasında hoş bir iz bırakmak ya da özel bir anda kendinizi daha özgüvenli hissetmek istiyorsanız doğru parfümü seçmek büyük fark yaratacaktır. İşte bu noktada devreye giren Guess Uomo Acqua ise hem ferah hem de etkileyici yapısıyla, gün boyu sizi en iyi şekilde yansıtan detaylardan biri. Okyanus esintisini andıran notalarıyla dikkat çeken parfüm, şu an kısa süre için 914 TL indirim ile satışta. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

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Guess Uomo Acqua EDT 100 ml Erkek Parfüm

Ferahlık ve derinlik arayan erkeklerin vazgeçilmezi olmaya aday Guess Uomo Acqua, okyanusun iki farklı ruhunu bir araya getiriyor. Güçlü ama ölçülü bir izlenim bırakmak isteyenler için ideal olan Guess parfüm, ilk sıkıldığında hissedilen sedrat ve tuzlu pomelo ferahlığı, kakule ile sıcak bir başlangıç yaparken; ortasında yer alan lavanta, selvi ve ardıç ile sakin ama güçlü bir karakter ortaya koyuyor. Palo Santo, vetiver ve sandal ağacının kalıcılığı ise teninizde gün boyu etkileyici bir iz bırakıyor. Kendinizi iyi hissetmek, dikkat çekmek ve enerjinizi yükseltmek için birkaç fıs yeterli.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi bir parfüm. Uzun süre kalıcı."

"Çok güzel kokuyor. İlk kez kullandım."

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Bu içerik 7 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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