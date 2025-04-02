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ŞOK'a GEZER terlikler geliyor! 2 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a GEZER terlikler geliyor! 2 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
02.04.2025 09:19
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 2 Nisan Çarşamba 2025 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta neler var? Gelin 2 Nisan - 8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden beyaz eşyadan gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hem şık hem rahat! GEZER terlikler sadece 109 TL!

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Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Ceyo terlikler de indirimde! Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Crocs terlik aksesuarlarında kaçırılmayacak fiyatlar! Ürünleri burada bulabilirsiniz.

Colgate marka diş fırçası ve diş macunlarında %40 indirim var

1

Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

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Sleepy bebek bezleri indirime girdi! Ürünler burada.

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisindeki indirimli tüm ürünleri burada bulabilirsiniz.

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Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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