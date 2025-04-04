BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

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Bu içerik 4 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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