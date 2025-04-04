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BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor! 4 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
04.04.2025 09:16
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 4 Nisan 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogda geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, işte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'a GEZER terlikler geliyor! ŞOK'a GEZER terlikler geliyor!
A101'e Philips tam otomatik espresso makinesi geliyor! A101'e Philips tam otomatik espresso makinesi geliyor!

Arzum mutfak robotu BİM'de!

6

Sizin için seçtiklerimiz

Mutfak robotlarında indirimler başladı! İndirimdeki mutfak robotlarını burada bulabilirsiniz.

Russell Hobbs ütüler indirimde. Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Arnica ve Black+Decker süpürgelerde indirim var! Ürünler burada.

Evcil hayvan ürünleri BİM'e geliyor!

1

Sizin için evcil hayvan ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz

Kedinizin severek tüketeceği kedi mamaları indirime girdi, burada.

Köpek mamalarındaki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Ürünler burada sizi bekliyor.

Neutron otomatik mama kabı burada indirime girdi. Bitmeden yakalayın!

Akıllı televizyonlar, cep telefonu, mouse, kulak üstü kulaklık ve dahası

2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Evinizde sinema konforu yaşatacak JVC akıllı televizyon indirime girdi! Ürün burada.

Kulaklıklarda indirim başladı! Ürünleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

JBL, Soundcore va dahası... Hoparlörlerde indirim başladı, burada.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri indirimde

4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri de indirimdeki ürünlerden. Avantajlı fiyatla satışa sunulmuş olan mutfak gereçleri burada.

Mutfak bıçaklarındaki indirimler burada.

Yemek takımlarında da indirimler var. Buradan inceleyebilirsiniz.

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

3

5

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Ev yaşam kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

English Home'da kaçırılmayacak indirim! Markanın ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Deconox'ta cazip fiyatlar! Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

7

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak indirimli oyuncaklar burada.

Hem küçüklerin hem de büyüklerin favorisi LEGO'larda cazip fiyatlar, burada.

Scrabble kutu oyunundaki indirim burada devam ediyor.

Bu içerik 4 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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