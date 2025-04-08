Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sezon sonu indirimleri başladı! Ayakkabıdan monta seçili ürünlerde sepette %50'ye varan indirim
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sezon sonu indirimleri başladı! Ayakkabıdan monta seçili ürünlerde sepette %50'ye varan indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gardırobun karşısında “Ne giyeceğim?” diye düşündüğünüz o anlar, hepimizin ortak noktası. İşte tam da bu anlarda, stilinizi yansıtan parçalara ulaşmanın en keyifli yolu sezon sonu indirimleri oluyor. Kış boyunca aklınızda kalan monttan yazın favori elbisesine kadar birçok ürün şimdi çok daha uygun fiyatlarla karşınızda. Üstelik sadece kıyafetler değil, ayakkabıdan iç giyime, güneş gözlüğünden valize kadar birçok ürün grubunda sepette %ye varan indirimler sizi bekliyor. Detaylar içeriğimizde...

Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için tam zamanı! Giyimde, ayakkabıda, aksesuarda ve çok daha fazlasında sevilen markalar şimdi büyük indirimlerle öne çıkıyor. Hem gardırobunuzu yenilemek hem de ihtiyaç duyduğunuz ürünleri çok daha uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, bu kampanyalara mutlaka göz atmalısınız. Üstelik Defacto’dan Columbia’ya, Benetton’dan Dagi’ye kadar birçok markada sepette ekstra indirimler sizi bekliyor. Hangi indirimler öne çıkıyor? İşte detaylar…

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Moda kategorisinde sepette indirim olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Jack & Jones'ta sepette %30 indirim

jack&jones

Erkek modasında modern çizgileri ve konforu bir araya getiren Jack & Jones, sezon sonu indirimleriyle tarzını yenilemek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Şıklığı günlük giyime taşıyan gömleklerden rahat kalıplı sweatshirt’lere, her parçayı hem şehir hayatında hem de hafta sonu planlarında keyifle kullanabilirsiniz. Gardırobunuza zamansız ve kaliteli ürünler eklemek istiyorsanız, Jack & Jones’un çok sevilen koleksiyonlarında kendinize göre bir parça mutlaka bulacaksınız. Üstelik şu sıralar sepette ekstra %30 indirim fırsatı da sizi bekliyor. Seçim yapmak için en doğru zaman olabilir!

Ürünü İncele

2. Lee& Wrangler'da sepette %35 indirim

wrangler lee

Denim tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri olan Wrangler, hem tarz hem de kalite arayanların favorisi olmayı sürdürüyor. Dayanıklı kumaşları, özgün kesimleri ve zamansız tasarımlarıyla gardırobunuzun en sağlam parçalarını sunan marka, her sezon olduğu gibi bu sezon da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle retro havasını modern çizgilerle buluşturan jean, gömlek ve tişörtleriyle her ortama uyum sağlayan şık kombinler yaratmak mümkün. Sezon sonu indirimleri kapsamında, Wrangler ürünlerinde sepette %35 ekstra indirim var! Kaliteli ve ikonik parçalarla stilinizi güçlendirmek için bu fırsatı kaçırmayın!

Ürünü İncele

3. UGG'da sepette %30 indirim

ugg (1)

Kış aylarının vazgeçilmez markalarından biri olan UGG, şıklık ve konforu buluşturan ikonik modelleriyle bu sezon da radarımızda. Yumuşacık iç astarı, sade ama stil sahibi tasarımlarıyla günlük kombinlerin yıldızı olan UGG botlar, soğuk havalarda hem ayakları sıcacık tutuyor hem de görünümünüzü tamamlıyor. Ünlü isimlerden sosyal medya fenomenlerine kadar herkesin favori parçaları arasında yer alan bu ayakkabılar, zamansız yapısıyla her dolapta kendine yer buluyor. Şimdi sezon sonu indirimleri kapsamında UGG ürünlerinde sepette %35’e varan indirimler başladı. Hem rahat hem şık olmak isteyenler için bu fırsat kaçmaz!

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

4. Salomon'da sepette %40 indirim

salomon (5)

Outdoor dünyasında hem konforu hem de performansı arayanların ilk tercihlerinden biri olan Salomon, doğada veya şehirde attığınız her adımda size eşlik ediyor. Su geçirmez yapısı, zorlu zemine tutunan tabanı ve ayak yapısına uyumlu formuyla öne çıkan Salomon ayakkabılar, güvenli ve rahat bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Yalnızca ayakkabılar değil; outdoor montlardan teknik giyime kadar pek çok parça, dayanıklılığı ve fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor. Sezon sonu indirimleri kapsamında şu anda sepette %40 indirim fırsatıyla Salomon ürünlerini çok daha avantajlı fiyatlarla keşfetmek mümkün.

Ürünü İncele

5. Columbia'da sepette %25 indirim

columbia (4)

Outdoor tutkunlarının gözdesi Columbia, sağlamlığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürünleriyle hem şehirde hem doğada güvenle tercih ediliyor. Su ve rüzgar geçirmeyen, nefes alabilen özel kumaşlarla üretilen montları, termal ısı yalıtımıyla soğuk hava koşullarında bile sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Uzun ömürlü yapısıyla yıllarca kullanabileceğiniz ayakkabı ve dış giyim ürünleri, yatırım niteliğinde parçalar arasında yer alıyor. Eğer “Dayanıklı bir mont ya da ayakkabı arıyorum” diyorsanız Columbia’nın performans odaklı koleksiyonuna mutlaka göz atın. Üstelik şu anda sepette %25 indirim fırsatı da sizi bekliyor!

Ürünü İncele

6. Valiz ve çantalarda sepette %35 indirim

valiz çanta

Seyahat planlarınız ne olursa olsun, yanınıza alacağınız valiz ve çantalar her şeyin konforunu belirliyor. Dayanıklı malzeme, geniş iç hacim ve şık tasarımlar bir araya geldiğinde, yolculuk boyunca hiçbir detayı düşünmenize gerek kalmıyor. Hafta sonu kaçamaklarından uzun tatillere, günlük kullanımdan spor aktivitelerine kadar her ihtiyaca uygun modeller şimdi çok daha avantajlı. Hem stilinize uyum sağlayacak hem de eşyalarınızı güvenle taşıyacak bir valiz ya da çanta arıyorsanız, sepette %35 indirim fırsatı tam size göre!

Ürünü İncele

7. Dagi'de sepette %30 indirim

dagi (1)

Dagi, iç giyimde sadece zarif bir görünüm sunmakla kalmaz; aynı zamanda gün boyu süren bir konfor deneyimi vadediyor. Yumuşak dokulu kumaşları, vücudu rahatsız etmeyen kesimleri ve şık detaylarıyla hem günlük kullanımda hem de özel anlarda tercih edilen bir marka olan Dagi; nem kontrolü sağlayan ve nefes alabilen kumaş teknolojileri sayesinde özellikle sıcak günlerde ya da yoğun tempolu zamanlarda ferah bir kullanım sunuyor. Kadın, erkek ve çocuklar için sunduğu zengin ürün çeşitliliğiyle her ihtiyaca uygun çözümler sunan marka, hem stil hem de rahatlık arayanların tercihi. Üstelik sezon sonu indirimleri kapsamında sepette %30'a varan fırsatlarla şimdi çok daha ulaşılabilir!

Ürünü İncele

8. Güneş gözlüklerinde 2. ürüne %20 indirim

gözlük

Güneş gözlüğü stilinizi tamamlayan en güçlü aksesuarlardan biridir. Gündelik kombinlerinize cool bir dokunuş katmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı! Göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çeken güneş gözlüklerinde ikinci ürüne %20 indirim fırsatı başladı. İster kendinize yedek bir model alın, ister sevdiklerinize hediye edin... İndirimden yararlanmak için favori modellerinizi göz atmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

9. Defacto'da sepette %50 indirim

defacto (1)

Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı! Hem günlük hem de sezon trendlerine uygun parçalar sunan DeFacto, sepette %50 indirim kampanyasıyla alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Basic tişörtler, rahat eşofman takımları ya da şık bir elbise... Bu kampanyada her stile uygun bir parça mutlaka var. Sepette yarı yarıya indirim fırsatıyla favori kombinlerinizi çok daha uygun fiyatlara tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Benetton'da sepette %25 indirim

benetton (1)

Renkli ve enerjik tasarımlarıyla stilinize neşe katan United Colors of Benetton, şimdi sepette %25 indirim fırsatıyla dolabınızı yenilemek için harika bir seçenek sunuyor! Kaliteli kumaşları, zamansız kesimleri ve dikkat çeken detaylarıyla her mevsim şıklığı yakalayabileceğiniz parçalar, şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Gömlekten hırkaya, tişörtten elbiseye kadar geniş ürün yelpazesiyle tarzınızı yansıtacak kombinler oluşturmak artık çok daha kolay.

Ürünü İncele

Bu içerik 9 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

 Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

 Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

 Marvel hayranlarının övgüler yağdırdığı LEGO setinde fırsat zamanı

Marvel hayranlarının övgüler yağdırdığı LEGO setinde fırsat zamanı

 Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

 Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
jack and jones
İş birliği İçerikleri
Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek büyük kampanya başladı

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek büyük kampanya başladı

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek büyük kampanya başladı

Spor giyim tutkunlarını sevindirecek büyük kampanya başladı

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Güçlü, çekici ve kalıcı! Guess Uomo Acqua Erkek Parfümü indirimde, kaçırmayın

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Açık havada keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

BİM'e Arzum mutfak robotu geliyor!

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Günün fırsatı! Lacoste L Homme Erkek Parfümü indirimde

Ebeveynler buraya! Kolay katlanıyor, ekstra rahatlık sunuyor...

Ebeveynler buraya! Kolay katlanıyor, ekstra rahatlık sunuyor...

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

Favori MUGO ürünlerini bir araya getiren avantaj paketleri burada!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

BİM'e Altus akıllı televizyonlar geliyor!

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

Columbia'dan Merrell'a outdoor giyimde fiyatlar yarıya düştü

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

JBL kalitesiyle indirimli fiyattan tanışma vakti!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza alacak? Yakınları, acılı aileyi tehdit ediyor... Duruşma yarın

Katilleri ne kadar ceza alacak? Yakınları, aileyi tehdit ediyor

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Alışverişe girdi motosikletinden oldu

Alışverişe girdi motosikletinden oldu

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Bu caniliği öz annesi yaptı! Boynunu kırıp kızını öldürdü... Yakalanmamak için de bileklerini kesip intihar süsü vermek istedi

Bu caniliği öz annesi yaptı! Boynunu kırıp kızını öldürdü

Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.