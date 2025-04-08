Sezon sonu indirimleri başladı! Ayakkabıdan monta seçili ürünlerde sepette %50'ye varan indirim

Sezonun son fırsatlarını kaçırmamak için tam zamanı! Giyimde, ayakkabıda, aksesuarda ve çok daha fazlasında sevilen markalar şimdi büyük indirimlerle öne çıkıyor. Hem gardırobunuzu yenilemek hem de ihtiyaç duyduğunuz ürünleri çok daha uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, bu kampanyalara mutlaka göz atmalısınız. Üstelik Defacto’dan Columbia’ya, Benetton’dan Dagi’ye kadar birçok markada sepette ekstra indirimler sizi bekliyor. Hangi indirimler öne çıkıyor? İşte detaylar…

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Moda kategorisinde sepette indirim olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Jack & Jones'ta sepette %30 indirim

Erkek modasında modern çizgileri ve konforu bir araya getiren Jack & Jones, sezon sonu indirimleriyle tarzını yenilemek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Şıklığı günlük giyime taşıyan gömleklerden rahat kalıplı sweatshirt’lere, her parçayı hem şehir hayatında hem de hafta sonu planlarında keyifle kullanabilirsiniz. Gardırobunuza zamansız ve kaliteli ürünler eklemek istiyorsanız, Jack & Jones’un çok sevilen koleksiyonlarında kendinize göre bir parça mutlaka bulacaksınız. Üstelik şu sıralar sepette ekstra %30 indirim fırsatı da sizi bekliyor. Seçim yapmak için en doğru zaman olabilir!

2. Lee& Wrangler'da sepette %35 indirim

Denim tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri olan Wrangler, hem tarz hem de kalite arayanların favorisi olmayı sürdürüyor. Dayanıklı kumaşları, özgün kesimleri ve zamansız tasarımlarıyla gardırobunuzun en sağlam parçalarını sunan marka, her sezon olduğu gibi bu sezon da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle retro havasını modern çizgilerle buluşturan jean, gömlek ve tişörtleriyle her ortama uyum sağlayan şık kombinler yaratmak mümkün. Sezon sonu indirimleri kapsamında, Wrangler ürünlerinde sepette %35 ekstra indirim var! Kaliteli ve ikonik parçalarla stilinizi güçlendirmek için bu fırsatı kaçırmayın!

3. UGG'da sepette %30 indirim

Kış aylarının vazgeçilmez markalarından biri olan UGG, şıklık ve konforu buluşturan ikonik modelleriyle bu sezon da radarımızda. Yumuşacık iç astarı, sade ama stil sahibi tasarımlarıyla günlük kombinlerin yıldızı olan UGG botlar, soğuk havalarda hem ayakları sıcacık tutuyor hem de görünümünüzü tamamlıyor. Ünlü isimlerden sosyal medya fenomenlerine kadar herkesin favori parçaları arasında yer alan bu ayakkabılar, zamansız yapısıyla her dolapta kendine yer buluyor. Şimdi sezon sonu indirimleri kapsamında UGG ürünlerinde sepette %35’e varan indirimler başladı. Hem rahat hem şık olmak isteyenler için bu fırsat kaçmaz!

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4. Salomon'da sepette %40 indirim

Outdoor dünyasında hem konforu hem de performansı arayanların ilk tercihlerinden biri olan Salomon, doğada veya şehirde attığınız her adımda size eşlik ediyor. Su geçirmez yapısı, zorlu zemine tutunan tabanı ve ayak yapısına uyumlu formuyla öne çıkan Salomon ayakkabılar, güvenli ve rahat bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Yalnızca ayakkabılar değil; outdoor montlardan teknik giyime kadar pek çok parça, dayanıklılığı ve fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor. Sezon sonu indirimleri kapsamında şu anda sepette %40 indirim fırsatıyla Salomon ürünlerini çok daha avantajlı fiyatlarla keşfetmek mümkün.

5. Columbia'da sepette %25 indirim

Outdoor tutkunlarının gözdesi Columbia, sağlamlığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürünleriyle hem şehirde hem doğada güvenle tercih ediliyor. Su ve rüzgar geçirmeyen, nefes alabilen özel kumaşlarla üretilen montları, termal ısı yalıtımıyla soğuk hava koşullarında bile sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Uzun ömürlü yapısıyla yıllarca kullanabileceğiniz ayakkabı ve dış giyim ürünleri, yatırım niteliğinde parçalar arasında yer alıyor. Eğer “Dayanıklı bir mont ya da ayakkabı arıyorum” diyorsanız Columbia’nın performans odaklı koleksiyonuna mutlaka göz atın. Üstelik şu anda sepette %25 indirim fırsatı da sizi bekliyor!

6. Valiz ve çantalarda sepette %35 indirim

Seyahat planlarınız ne olursa olsun, yanınıza alacağınız valiz ve çantalar her şeyin konforunu belirliyor. Dayanıklı malzeme, geniş iç hacim ve şık tasarımlar bir araya geldiğinde, yolculuk boyunca hiçbir detayı düşünmenize gerek kalmıyor. Hafta sonu kaçamaklarından uzun tatillere, günlük kullanımdan spor aktivitelerine kadar her ihtiyaca uygun modeller şimdi çok daha avantajlı. Hem stilinize uyum sağlayacak hem de eşyalarınızı güvenle taşıyacak bir valiz ya da çanta arıyorsanız, sepette %35 indirim fırsatı tam size göre!

7. Dagi'de sepette %30 indirim

Dagi, iç giyimde sadece zarif bir görünüm sunmakla kalmaz; aynı zamanda gün boyu süren bir konfor deneyimi vadediyor. Yumuşak dokulu kumaşları, vücudu rahatsız etmeyen kesimleri ve şık detaylarıyla hem günlük kullanımda hem de özel anlarda tercih edilen bir marka olan Dagi; nem kontrolü sağlayan ve nefes alabilen kumaş teknolojileri sayesinde özellikle sıcak günlerde ya da yoğun tempolu zamanlarda ferah bir kullanım sunuyor. Kadın, erkek ve çocuklar için sunduğu zengin ürün çeşitliliğiyle her ihtiyaca uygun çözümler sunan marka, hem stil hem de rahatlık arayanların tercihi. Üstelik sezon sonu indirimleri kapsamında sepette %30'a varan fırsatlarla şimdi çok daha ulaşılabilir!

8. Güneş gözlüklerinde 2. ürüne %20 indirim

Güneş gözlüğü stilinizi tamamlayan en güçlü aksesuarlardan biridir. Gündelik kombinlerinize cool bir dokunuş katmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı! Göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çeken güneş gözlüklerinde ikinci ürüne %20 indirim fırsatı başladı. İster kendinize yedek bir model alın, ister sevdiklerinize hediye edin... İndirimden yararlanmak için favori modellerinizi göz atmaya ne dersiniz?

9. Defacto'da sepette %50 indirim

Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı! Hem günlük hem de sezon trendlerine uygun parçalar sunan DeFacto, sepette %50 indirim kampanyasıyla alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Basic tişörtler, rahat eşofman takımları ya da şık bir elbise... Bu kampanyada her stile uygun bir parça mutlaka var. Sepette yarı yarıya indirim fırsatıyla favori kombinlerinizi çok daha uygun fiyatlara tamamlayabilirsiniz.

10. Benetton'da sepette %25 indirim

Renkli ve enerjik tasarımlarıyla stilinize neşe katan United Colors of Benetton, şimdi sepette %25 indirim fırsatıyla dolabınızı yenilemek için harika bir seçenek sunuyor! Kaliteli kumaşları, zamansız kesimleri ve dikkat çeken detaylarıyla her mevsim şıklığı yakalayabileceğiniz parçalar, şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Gömlekten hırkaya, tişörtten elbiseye kadar geniş ürün yelpazesiyle tarzınızı yansıtacak kombinler oluşturmak artık çok daha kolay.

Bu içerik 9 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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