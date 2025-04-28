Spor ayakkabıdan tişörte Adidas indiriminden kaçırmamanız gerekenler burada

Konforu, şıklığı ve performansı bir arada sunan parçalar arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Spor giyimden günlük kombinlere kadar pek çok alanda fark yaratan Adidas, hem tarzınıza hem de ihtiyacınıza hitap eden seçenekler sunuyor. Şimdi, Adidas’ın ikonik tasarımlarını çok daha ulaşılabilir fiyatlarla keşfetme zamanı. Ayakkabılardan eşofmanlara, tişörtlerden montlara kadar birçok favori ürün sizi bekliyor. Fırsatları kaçırmadan siz de stilinizi tamamlayacak en özel Adidas parçalarını seçebilirsiniz. İşte detaylar...

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1. Adidas Essentials Hybrid Down Kapüşonlu Kuş Tüyü Mont

Soğuk hava koşullarına karşı hem şıklığından hem de konforundan ödün vermek istemeyenler için tasarlanan adidas Essentials Hybrid Down kapüşonlu mont, dar kesimi ve kuş tüyü dolgulu yapısıyla sıcaklığı zahmetsizce yanında taşıyor. Yumuşak ve dikişsiz yüzeyi, su tutmaz özelliği sayesinde hafif yağmurlarda kuru kalmanı sağlıyor, iç kısımdaki rüzgar koruma bandı soğuk havayı engelleyerek sıcak havayı içeride tutuyor.

2. Adidas Cloudfoam Comfy El Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Cloudfoam Comfy El Erkek Spor Ayakkabı, gün boyu konforu ön planda tutan tasarımıyla her adımda rahatlığı hissettiren bir model. Hafif Cloudfoam yastıklaması, sabah koşuşturmasından akşam buluşmalarına kadar yumuşak ve destekleyici bir deneyim yaşatırken, esnek bağcık yapısı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Yumuşak astarı, ayağı güvenle sararak ekstra rahatlık yaratıyor. Şık ve sade görünümüyle spor şortlardan jean pantolonlara kadar her kombinle zahmetsiz bir uyum yakalamak mümkün.

3. Adidas Unisex Yetişkin HOOPS 4.0 Ayakkabı

Basketbol sahalarının ikonik stilinden ilham alan adidas Unisex HOOPS 4.0 ayakkabı, günlük kombinlere spor bir şıklık katıyor. Sentetik deri saya, süet burun ve file bilek kısmı sayesinde hem sağlam hem de konforlu bir kullanım sunarken, alçak profilli tasarımıyla her ortama uyum sağlıyor. Klasik kauçuk dış tabanı ise retro basketbol ruhunu modern sokak stiline taşıyor. Normal kalıba sahip olan model, bağcıklı tasarımıyla ayağa tam oturarak gün boyu rahat bir deneyim vadediyor.

Kullananlar ne diyor?

"Kaliteli, sağlam, rahat bir ayakkabı."

"Çok uygun bir fiyata, harika kalitede spor ayakkabı."

4. Adidas Advantage 2.0 Spor Ayakkabı

Geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerle üretilen bu sneaker, suni deri sayası ve zarif perfore 3 bant detayıyla modern bir görünüm kazandırıyor. Ultra yumuşak Cloudfoam Comfort iç tabanı, her adımda konforlu bir his yaratırken, dayanıklı kauçuk dış tabanı günlük yürüyüşlerden tenis kortlarına kadar güvenli bir deneyimi oluşturuyor. Minimalist tasarımı sayesinde pek çok kombine zahmetsizce uyum gösteriyor. Normal kalıba sahip yapısıyla ayağı doğal biçimde kavrayan model, stiline özen gösterirken rahatlığından ve çevre duyarlılığından ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçenek.

Kullananlar ne diyor?

"Oğlum için aldım. Çok beğendi, tam kalıp. Tekrar tercih ederim."

"Aşırı konforlu, malzeme kalitesi iyi."

5. Adidas Erkek Barreda Ayakkabı

Adidas Barreda erkek ayakkabı, klasik tarzı modern detaylarla buluşturuyor. Süet ve naylon karışımlı üst yüzeyi, hem sağlamlık hem de zamansız bir şıklık, yastıklamalı orta tabanı ise gün boyu adımlarına konfor katıyor. Kauçuk dış tabanı sayesinde ister şehirde uzun yürüyüşlere çıkın, ister akşam bir buluşmaya katılın, klasik T biçimli burun yapısı ve normal kalıbıyla hem spor hem casual kombinlere zahmetsizce eşlik ediyor.

6. Adidas M BL CAMO HD Sweatshirt

Adidas M BL CAMO HD Sweatshirt, standart boy ölçüsü ve regular kalıbı sayesinde gün boyu hareket özgürlüğü sağlarken, dokuma kumaşıyla hem dayanıklılık hem de konforu bir ürün. Kapüşonlu yaka tasarımı, soğuk ve rüzgarlı havalarda ekstra koruyor, dikkat çekici modern kamuflaj deseniyle tarzına dinamik bir dokunuş katıyor. Spor salonuna giderken, hafta sonu buluşmalarında ya da şehirde keyifli bir yürüyüşte rahatlıkla tercih edebileceğiniz sweatshirt, Sportswear koleksiyonunun zamansız parçalarından biri olarak gardırobunuzda özel bir yer edinecek.

7. Adidas TIRO24 TRPNT Pantolon

Adidas IV7270 Tiro24 siyah eşofman altı, AEROREADY teknolojili kumaşı sayesinde spor salonunda ter dökerken, hafta sonu arkadaş buluşmalarında ya da yoğun iş çıkışlarında kuru ve konforlu kalmana yardımcı oluyor. Slim fit kesimi ve dar paça formu modern bir silüet oluştururken, fermuarlı cepleri anahtar, telefon gibi eşyaları güvenle yanında taşımanızı mümkün kılıyor. Elastik beli ve esnek yapısı ile hareket özgürlüğünü destekleyerek hem antrenmanlarda hem de günlük kullanımda konforu artırıyor. Zamansız siyah rengi sayesinde spor tişörtlerden oversize sweatshirt'lere kadar birçok kombinle zahmetsiz bir uyum yakalıyor.

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8. Adidas Own The Run Tee Tişört

Adidas Own The Run Tee, kısa mesafe tempolarından uzun antrenmanlara kadar konforlu bir kullanım deneyimi yaratıyor. Yumuşak ve nefes alabilen yapısı sayesinde hareket halindeyken serin kalmana yardımcı olurken, AEROREADY teknolojisi teri hızlıca uzaklaştırıyor. Reflektörlü detaylar, sabah erken saatlerde ya da akşam üstü yapılan koşularda görünürlüğü artırarak ekstra güvenlik katıyor. Normal kesimi ve bisiklet yaka tasarımıyla vücuda rahatça oturan tişört, koşu dışında spor salonunda veya hafta sonu yürüyüşlerinde de pratik bir şıklık sunuyor.

9. Adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı

Adidas X_PLRPATH spor ayakkabı, hafif yapılı file sayası ve destekleyici TPU 3 bant detayı sayesinde gün boyu ayağında ferahlık sağlarken, Cloudfoam orta tabanı her adımda yumuşak bir yastıklama hissi veriyor. Güçlü tutuş sağlayan kauçuk dış tabanı sayesinde güvenli adımlar atabilir, dinamik şehir hayatına zahmetsizce ayak uydurabilirsiniz.

10. Adidas CAMO FZ HD Henley Kapüşonlu Ceket

Adidas CAMO FZ HD Henley kapüşonlu ceket, AEROREADY teknolojisi sayesinde teri hızla uzaklaştırıyor. %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu ceket, hem doğayı koruma bilincini destekliyor hem de antrenman sonrası günlük kombinlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürünün ikonik 3 bant detaylarının kamuflaj desenle buluştuğu modern tasarımı sayesinde sporda da stilinizden ödün vermeyeceksiniz.

Bu içerik 28 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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