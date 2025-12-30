Fırtına alarmı! Önce Meteoroloji sonra İstanbul Valiliği uyardı... Sefer iptalleri var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporuna göre; Marmara, Karadeniz, kıyı Ege'de şiddetli rüzgar görülecek. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak. İstanbul Valiliği de Marmara Denizi'nde görülecek fırtına için İstanbulluları uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Açıklamada "Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

SEFERLER İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İki işletmenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi ve bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

BUDO’dan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 01.01.2026 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

KAR YAĞIŞINA BİR GÜN ARA

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren kar yağışı ise bugün ara verecek. Ancak yarın yağışların etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların ardından ise kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

ÇARŞAMBA YENİDEN KAR GELİYOR

Uzmanlar çarşamba sabahından itibaren özellikle kuzeyden gelen soğuk hava ile birlikte özellikle yurdun iç kesimlerinin tamamında kar yağışları beklediklerini kaydetti. Başkent Ankara'da kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da ise yağmur bekleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır