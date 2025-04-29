Anneler Günü kampanyası başladı! Prime'a özel erken erişim fırsatları ve dahası...

Anneler Günü yaklaşırken, sevdiklerinize ya da kendinize küçük bir mutluluk hediye etmenin tam zamanı. Üstelik bu yıl, Apple, Stanley, Crocs gibi birçok ünlü marka Anneler Günü'ne özel büyük indirimlerle alışveriş keyfini daha da güzelleştiriyor. Kampanya 11 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya ile bütçenizi zorlamadan sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Ayrıca Prime üyelerine özel erken erişim fırsatlarıyla, beğendiğiniz ürünlere herkesten önce ulaşabilirsiniz. Anneler Günü Hediyeleri kampanyası kapsamında indirime giren markaları sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar...

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anneler Günü indirim kampanyası kapsamında indirimde olan tüm ürünler, burada.

1. iPhone, iPad, AirPods... Apple'da indirim zamanı

Teknolojide yenilik, estetik ve güven denince akla ilk gelen markalardan biri hiç şüphesiz Apple! Benzersiz tasarımı, güçlü donanımı ve kullanıcı dostu ekosistemiyle Apple ürünleri, günlük hayatı hem daha verimli hem de daha keyifli bir hale getiriyor. iPhone’dan Mac’e, iPad’den AirPods’a kadar geniş ürün yelpazesiyle teknoloji tutkunlarının vazgeçilmezi olan Apple, yüksek performanslı işlemcileri ve gelişmiş kamera teknolojileriyle de farkını ortaya koyuyor. Üstelik şu an Apple ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler var! Üstün teknolojiye avantajlı fiyatlarla sahip olmak için en iyi fırsatlara hemen göz atın!

2. Hem spor hem şık modeller! Levi's ürünleri indirimde

Levi’s, yalnızca ikonik jeanleriyle değil; ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlarıyla da tarz sahibi bir duruş sunuyor. Yüksek kalite, dayanıklılık ve zamansız şıklık denince akla gelen Levi’s, dünya çapında milyonlarca kişinin gardırobunda kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Eğer siz de gardırobunuza Levi’s’ın en havalı parçalarından birkaçını eklemek istiyorsanız, bundan daha doğru bir zaman olamaz! Üstelik şu an Levi’s ürünleri özel indirimde; fırsatlar tükenmeden favori parçanızı seçmeyi unutmayın!

3. Ömür boyu garantili Stanley termoslardaki indirimleri kaçırmayın

Sıcacık veya serinletici bir mola vermek için ihtiyacınız olan şey elbette içeceğinizi ilk anki sıcaklığıyla koruyacak kaliteli bir termos! Termos denince akla gelen ilk markalardan biri olan Stanley, ömür boyu garantili modelleriyle hem güven hem de konfor sunuyor. Şimdi, Anneler Günü Hediyeleri kampanyasına özel indirimlerle Stanley termos modelleri çok daha ulaşılabilir. Siz de ister sıcak ister soğuk içeceklerinizi her an, her yerde ideal ısısında tutarak keyfinizi katlamak istiyorsanız, bu fırsatları kaçırmadan hemen keşfetmeye başlayın!

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4. Columbia'da fiyatlar düştü!

Outdoor tutkunlarının vazgeçilmez markalarından Columbia, dayanıklı ve fonksiyonel ürünleriyle dünya çapında güçlü bir üne sahip. Su ve rüzgar geçirmez, nefes alabilir malzemelerle üretilen Columbia ürünleri, en zorlu hava koşullarında bile maksimum koruma ve konfor sunuyor. Termal ısı yalıtımı gibi yenilikçi teknolojilerle donatılan bu ürünler, uzun ömürlü yapılarıyla da fark yaratıyor. "Gerçekten dayanıklı bir mont ya da ayakkabıya ihtiyacım var!" diyorsanız, Columbia kalitesiyle tanışmanın tam zamanı. Her an yanınızda olacak güvenilir bir partner arıyorsanız, Columbia doğru adres!

5. Dayanıklı, tarz, havalı! Camper'da indirim başladı

Camper, tarzı ve konforu ustalıkla buluşturan çizgisiyle öne çıkan markalardan biri. Özgün tasarımları, havalı duruşu ve yüksek kalite anlayışıyla Camper ayakkabıları, modaya yön verenlerin favorisi olmaya devam ediyor. Hem şehir hayatının temposuna ayak uydurabilecek kadar sağlam, hem de stilinizi tamamlayacak kadar şık olan bu modeller adeta ömürlük bir yatırım. Günlük kombinlerinize karakter katmak, her adımda fark yaratmak istiyorsanız Camper’ın zamansız parçalarına göz atmadan geçmeyin. Tarzınızı yansıtan o özel çifti bulmak sandığınızdan daha yakın olabilir.

6. Rahatlığa adım atın: Crocs terliklerde indirim var

Günün büyük kısmını ayakta geçiriyorsanız, ayak sağlığınızı destekleyen ve yükü hafifleten ayakkabılar tercih etmek konforlu bir yaşam için olmazsa olmaz. İşte tam bu noktada, günlük hayatta aradığınız rahatlığı sunan Crocs terlik modelleri devreye giriyor. Hafif yapısı, esnekliği ve ayağı saran tasarımıyla Crocs, konforu stil sahibi bir duruşla birleştiriyor. Eğer siz de hem rahatlığınızdan ödün vermek istemiyor hem de şık bir seçenek arıyorsanız, Crocs terliklerdeki kaçırılmayacak indirimleri mutlaka keşfedin!

7. Adidas indirimleri burada

Spor giyim dünyasının ikonik markalarından Adidas, şıklığı ve fonksiyonelliği ustalıkla buluşturan tasarımlarıyla öne çıkıyor. Koşu ve yürüyüş ayakkabılarından spor kıyafetlerine, aksesuarlardan performans odaklı ekipmanlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan marka, hem profesyonel hem de amatör sporcuların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Her yaş grubuna ve her spor dalına hitap eden ürünleriyle Adidas, rahatlığı, tarzı ve kaliteyi bir araya getirerek her adımda fark yaratıyor.

8. Spor giyimde kalite arayanlar Puma'da dip fiyatlar

Dünya çapında yenilikçi ve stil sahibi ürünleriyle tanınan Puma, spor modasını benimseyenlerin vazgeçilmez markalarından biri olmayı sürdürüyor. Yıllardır spor giyim denince akla ilk gelen isimlerden olan Puma, performans odaklı ayakkabılarıyla sadece spor sahalarında değil, aynı zamanda sokak modasında da trendleri belirliyor. Hem dinamik tasarımları hem de yüksek konfor sunan ürünleriyle, her adımda stilini ve enerjisini yansıtmak isteyenlerin favorisi olmaya devam ediyor.

9. LEGO yapım setleri indirime girdi

Yaratıcılığı geliştiren ve eğlenceyi herkes için ulaşılabilir kılan LEGO, son yıllarda her yaştan kullanıcının favorisi olmayı sürdürüyor. Çocuklar için el becerilerini, problem çözme yeteneklerini, hayal gücünü ve matematiksel düşünme becerilerini destekleyen bu renkli dünyalar, aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli bir deneyime dönüştürüyor. Yetişkinler içinse LEGO, hem nostaljik bir yolculuk hem de değerli bir koleksiyon parçası anlamına geliyor. İster çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek, ister kendinize yaratıcı bir mola armağan etmek isteyin, LEGO setleri her yaşa hitap eden eşsiz bir deneyim sunuyor. Eğlenerek üretmenin en keyifli yollarından birini keşfetmek için LEGO dünyasına adım atın!

10. Under Armour fırsatlarını keşfedin

Under Armour, performans odaklı spor giyim anlayışıyla spor dünyasında kendine sağlam bir yer edinen markalardan biri. Yüksek kaliteyi yenilikçi tasarımlarla buluşturan marka; tişörtlerden spor ayakkabılara, taytlardan antrenman ekipmanlarına ve sporcu aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Teknik kumaşları, üstün nem emiciliği ve nefes alabilirlik özellikleriyle Under Armour ürünleri, yoğun antrenmanlarda bile maksimum konfor sağlıyor. Sporcu destekli tasarımları ve ergonomik yapıları sayesinde, hem profesyonel sporculara hem de spor tutkunu herkese hitap ediyor.

Bu içerik 29 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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