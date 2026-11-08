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Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali'nde gastronomi etkinlikleri gerçekleştirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali'nin üçüncü gününde gastronomi etkinlikleri düzenlendi.

Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali'nde gastronomi etkinlikleri gerçekleştirildi

Festival kapsamında Kıyıkışlacık Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen "Denizden Gelen Lezzetler" etkinliğinde, Kos ve Rodos'tan gelen şefler yemek sunumları gerçekleştirdi.

"Karia'nın Sofrası" başlığı altında düzenlenen diğer etkinlikte ise Türk şefler ve Milas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin hazırladığı özel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali nde gastronomi etkinlikleri gerçekleştirildi 1

Atapark'ta "Antik Çağlardan Modern Tabaklara: Şeflerin Milas Keşfi" başlığıyla düzenlenen gastronomi workshop etkinliğinde şefler, farklı yemek sunumları gerçekleştirerek tariflerini katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında düzenlenen mahalleler arası yemek yarışmasında, ekipler yöresel yemeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Milas mutfağının zenginliğinin ve mahallelerin yöresel yemek kültürünün ortaya konulduğu yarışmada jüri, tüm mahalle ekiplerini birinci ilan etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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