Hem hafif hem hızlı! Apple iPad Pro 13 inç bugüne özel indirimde

Gün içinde hem yaratıcı projeleriniz hem de günlük işleriniz arasında hızla geçiş yaparken size her adımda ayak uyduracak, güçlü ve şık bir tablete mi ihtiyacınız var? Profesyonel işlerinizde ister dijital çizimlerde ya da video düzenleme gibi yoğun grafik işlemlerinde, maksimum verimlilik sunan bir yardımcı arıyorsanız, Apple iPad Pro 13 inç tam size göre! Ultra Retina XDR ekranı, etkileyici M4 çipi, yüksek depolama kapasitesi ve Apple Pencil Pro uyumluluğuyla üretkenliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik bu üstün özelliklere sahip iPad Pro, yalnızca bugüne özel 5.080 TL'lik kaçırılmayacak bir indirimle satışta! Eğer teknolojiyle sınır tanımayan bir deneyim yaşamak istiyorsanız, bu fırsatı mutlaka değerlendirin! Ürünün özellikleri hakkındaki detaylar şu şekilde...

Apple iPad Pro 13 inç

Apple iPad Pro 13 inç, etkileyici inceliği ve hafif yapısıyla profesyonel deneyimi her an yanınızda taşımanızı sağlıyor. Gücünü yeni nesil M4 çipten alan bu model, Ultra Retina XDR ekranıyla canlı renkler ve mükemmel görüntü kalitesi sunarken, 2 TB depolama alanı sayesinde en büyük projeleriniz için bile yer sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Gelişmiş 12 MP ön ve arka kameralar, LiDAR tarayıcısı ve stüdyo kalitesinde ses sistemiyle hem iş hem eğlence için kusursuz bir cihaz haline geliyor. Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteğiyle üretkenliğinizi zirveye taşıyan iPad Pro, iPadOS ile birlikte çoklu görevleri sorunsuzca yerine getirmenize olanak tanıyor. Üstelik ürünü Wi-Fi 6E ve hücresel bağlantı özellikleriyle de her an bağlantıda kalmanız mümkün.

Kullanıcılar ne diyor?

"Muazzam. Başka bir şey söylemeye gerek yok sanırım."

"Ekranda çift katmanlı OLED kullanılmış. Siyahlar tam siyah, HDR de parlaklık muazzam. Çok ince bir tablet. Beğenerek kullanıyorum."

