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Hem hafif hem hızlı! Apple iPad Pro 13 inç bugüne özel indirimde
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Hem hafif hem hızlı! Apple iPad Pro 13 inç bugüne özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Teknoloji sadece işimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda hayal gücümüzü gerçeğe dönüştürmemize de yardımcı oluyor. İçerik üretin, çizim yapın ya da hızlıca günlük işlerinizi halledin... Yaratıcılığın, üretkenliğin ve bağlantıda kalmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde, doğru cihaza sahip olmak fark yaratıyor. İşte tam da bu noktada Apple iPad Pro 13 inç gibi güçlü ve çok yönlü cihazlar öne çıkıyor. Üstelik şu anda 5 bin 80 TL'lik cazip bir indirim ile satışta, işte detaylar...

Gün içinde hem yaratıcı projeleriniz hem de günlük işleriniz arasında hızla geçiş yaparken size her adımda ayak uyduracak, güçlü ve şık bir tablete mi ihtiyacınız var? Profesyonel işlerinizde ister dijital çizimlerde ya da video düzenleme gibi yoğun grafik işlemlerinde, maksimum verimlilik sunan bir yardımcı arıyorsanız, Apple iPad Pro 13 inç tam size göre! Ultra Retina XDR ekranı, etkileyici M4 çipi, yüksek depolama kapasitesi ve Apple Pencil Pro uyumluluğuyla üretkenliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik bu üstün özelliklere sahip iPad Pro, yalnızca bugüne özel 5.080 TL'lik kaçırılmayacak bir indirimle satışta! Eğer teknolojiyle sınır tanımayan bir deneyim yaşamak istiyorsanız, bu fırsatı mutlaka değerlendirin! Ürünün özellikleri hakkındaki detaylar şu şekilde...

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Apple iPad Pro 13 inç

Apple iPad Pro 13 inç

Apple iPad Pro 13 inç, etkileyici inceliği ve hafif yapısıyla profesyonel deneyimi her an yanınızda taşımanızı sağlıyor. Gücünü yeni nesil M4 çipten alan bu model, Ultra Retina XDR ekranıyla canlı renkler ve mükemmel görüntü kalitesi sunarken, 2 TB depolama alanı sayesinde en büyük projeleriniz için bile yer sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Gelişmiş 12 MP ön ve arka kameralar, LiDAR tarayıcısı ve stüdyo kalitesinde ses sistemiyle hem iş hem eğlence için kusursuz bir cihaz haline geliyor. Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteğiyle üretkenliğinizi zirveye taşıyan iPad Pro, iPadOS ile birlikte çoklu görevleri sorunsuzca yerine getirmenize olanak tanıyor. Üstelik ürünü Wi-Fi 6E ve hücresel bağlantı özellikleriyle de her an bağlantıda kalmanız mümkün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Muazzam. Başka bir şey söylemeye gerek yok sanırım."

  • "Ekranda çift katmanlı OLED kullanılmış. Siyahlar tam siyah, HDR de parlaklık muazzam. Çok ince bir tablet. Beğenerek kullanıyorum."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 24 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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