Oppo Find X9 Ultra beklenenden erken çıkabilir! (Find N6'nın çıkış tarihi de sızdırıldı)

Sızıntı kaynağı Smart Pikachu'ya göre, Oppo Find X9 Ultra gelecek yılın Mart ayında Çin'de tanıtılacak. Öte yandan Oppo Find N6'nın da 17 Şubat'a denk gelen 2026 Çin Ay Yeni Yılı'ndan önce piyasaya sürüleceği öne sürülüyor.

OPPO FIND X9 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Oppo Find X9 Ultra'nın arkada çift 200MP kamera ve 10x optik yakınlaştırma sunan 50MP periskop telefoto ile geleceği söylentiler arasında. Cihazın muhtemelen Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle donatılması bekleniyor. Telefonun 7.000 mAh+ batarya barındıracağı da doğrulanmış durumda.

FIND N6...

Bu arada Find N6 katlanabilir telefon modelinin de Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması ve 6.000 mAh'den daha büyük kapasiteli bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Cihazın 8,1 inç iç ekran ve 6,6 inç kapak ekranı ile geleceği söyleniyor. Katlanabilir telefon, 50MP ana arka kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 50MP periskop telefoto sunabilir.