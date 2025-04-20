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Yaza girerken "iyi ki almışım" diyeceğiniz ürünler
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Yaza girerken "iyi ki almışım" diyeceğiniz ürünler

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Yaz mevsimi her ne kadar tatilin, enerjinin ve açık havanın habercisi olsa da beraberinde bazı zorlukları getiriyor. Terleme, sıcaktan bunalma, dışarıda serin kalamama, içeceğin hemen ısınması, cildin güneşten zarar görmesi ya da vücut kıllarıyla uğraşmak derken bazen bu güzel mevsimin keyfini çıkarmak zorlaşıyor. Ama bu yaz her şey farklı olabilir! Doğru ürünlerle yazı gerçekten de konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak bir seçki hazırladık. İşte, “iyi ki almışım” dedirtecek ürünler!

Yazın hayatınızı kolaylaştıracak, sizi ferah tutacak ve sıcaklara ayak uydurmanızı sağlayacak ürünler edinmek şart! Güneşin altında da serinliğini koruyan buzluklardan tutun da evde zahmetsizce pürüzsüz bir cilde kavuşturan epilasyon cihazlarına kadar her biri sıcak havalarda işinizi pratikleştirecek ürünlerle karşınızdayız. İster sahilde güneşleniyor olun ister şehirde işe gidip gelin, bu listeyle yazı daha rahat ve keyifli geçirmeniz garanti! Gelin, bu yazın yıldızı olacak ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Gün boyu serinlik: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak (0,89 lt)

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Sıcak yaz günlerinde dışarıda saatlerce kalmanız gerekiyorsa bunun en kolay yollarından biri yanınızda buz gibi bir içecek taşımak! Stanley’nin pipetli termos bardağının 0,89 litrelik kapasitesiyle de bol bol su, smoothie ya da buzlu kahve taşıyabilir, çift cidarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceğinizi 12 saat soğuk, hatta 2 gün buzlu tutabilirsiniz. Üstelik, flip pipet tasarımıyla tek elle rahatça içerken sızdırma derdi yaşamazsınız.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kaliteli ve çok kullanışlı. Otomobilin bardak koyma yerine tam uyumlu, harika bir ürün.”

  • “Benim en iyi yoldaşım oldu. Kaç kere düştü etti, ezilme olmadı çelik kısmında ve çok iyi soğuk tutuyor. Sıcağı da bir nebze iyi tutuyor.”
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Stanley termosun yanında Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Evde sıcağı unutturan: Ninja CREAMi 7 in 1 Dondurma Makinesi

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Yaz sıcaklarında serinlemenin en lezzetli haliyle tanışmaya hazır olun! Ninja CREAMi, sadece bir gün önceden hazırladığınız karışımı dondurarak birkaç dakika içinde size dondurma, gelato, sorbe, milkshake ve daha fazlasını sunuyor. İster şekersiz ister süt ürünsüz tercih edin, kıvamı ve tadı tamamen size özel! Mix-Ins özelliğiyle içine çikolata parçaları, fındık ya da kurabiye ekleyerek tatlınızı bambaşka bir seviyeye de taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Önümüz ilkbahar ve yaz, istediğiniz taze meyvelerden dondurma ve sorbe yapabilirsiniz. Şimdiye kadar dondurma adı altında kalitesiz ürünlere boş yere para vermişiz. Tavsiye ederim. Gerçekten güzel ürün.”

  • “Çok güzel dondurma yapıyor. Dondurma içeriği sizin hayal gücünüze kalmış. Biraz sesli çalışıyor fakat 2 dakika gibi bir zaman aldığından çok da önemli değil.”
Ürünü İncele

Ninja dondurma makinesinin yanında Ariete Party Time Dondurma Yapma Makinesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Konforlu dinlenme noktanız: Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

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İster sahilde ister piknikte ister kamp alanında olun, rahat bir oturma alanı yaz aktivitelerinin olmazsa olmazı! Songmics XL kamp sandalyesi ise sünger dolgulu yumuşacık yapısıyla keyifli bir mola vermek isteyenler için birebir. Yan ceplerine içeceğinizi koyabilir, 150 kg taşıma kapasitesi ve güçlü çelik gövdesiyle kırılma endişesi olmadan kullanabilirsiniz. Kolayca katlanıp çantasına konarak taşınabilir olan kamp sandalyesinin yaz maceralarınızda vazgeçemeyeceğiniz bir arkadaşlık sunacağı kesin!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İnanılmaz sağlam. Kesinlikle piyasadaki en iyilerinden biri. 150 kg taşıma kapasitesiyle ev koltuğu konforunda.”

  • “1,83 cm boyum var. Oturunca kafamı arkaya dayayabiliyorum. Diğerleri gibi konforsuz değil. Kullanılan malzemesi vs. diğerlerinden çok daha kaliteli. Bu yüzden biraz da ağır.”
Ürünü İncele

Songmics kamp sandalyesinin yanında Bofigo Katlanır Tekli Kamp Sandalyesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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4. Deniz keyfini katlayan set: Cressi Perla Maske ve Mexico Şnorkel Seti

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Denizin altındaki dünyayı keşfetmek isteyenler için Cressi’nin şnorkel seti tam bir yaz klasiği! Su sıçramalarını engelleyen özel tasarımı sayesinde maskeye su dolması derdi olmadan keyifle yüzebilirsiniz. Perla maskesi, geniş görüş açısıyla su altındaki her detayı net görmenizi sağlarken Mexico şnorkel, yumuşak ağızlığı ve suyu dışarı atan sistemiyle konforlu bir deneyim yaşatır. İster serbest dalış yapın ister yüzeyde dolaşın, bu set yaz tatilinizin yıldızı olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yüzüme iyice oturttuktan sonra uzun süreli yüzmelerde buğu ve su geçirme sorunu yaşamadım. Çok memnun kaldım.”

  • “Maske gayet kaliteli. Görüş açınızı bozmuyor. Kayışları çok sağlam ve şnorkeli gayet rahat. Su alıp verirken zorlanmazsınız.”
Ürünü İncele

Cressi şnorkel setinin yanında Multifonksiyonel Halter ve Dambıl Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Evde barista hissi yaşatan: Russell Hobbs Attentiv Soğuk Demleme Fonksiyonlu Filtre Kahve Makinesi

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Yaz sabahları buz gibi kahveyle güne başlamak gibisi yok! Russell Hobbs’un bu fonksiyonel kahve makinesi de soğuk demleme özelliğiyle tam kıvamında buzlu kahveler hazırlamanıza imkan tanıyor. Ayrıca sıcak filtre kahve ve süt köpürtme gibi birçok farklı seçeneğiyle evde adeta kafe havası estiriyor. Dijital zamanlayıcı ve dokunmatik kontrol paneliyle kullanımı da oldukça pratik. Siz de temizliği kolay, kapasitesi geniş Russell Hobbs ile yaz boyu kahve keyfinizi başka bir boyuta taşıyabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika filtre kahve deneyimi, süt köpürtücülü, kahve sertlik ayarı, shot kahve seçeneği, cappuccino, latte ve soğuk demleme filtre kahvesi ile harika bir ürün.”

  • “Hızlı kahve hazırlıyor. Yumuşak ya da sert kahve demleme seçeneği sunuyor. Soğuk demleme için aparatı var. Süt köpürtücüsü bulunuyor, temizlemek için çıkarıp takabiliyorsunuz. Zamanlayıcı ile istediğiniz saatte kahvenizin hazır olmasını sağlayabiliyorsunuz.”
Ürünü İncele

Russell Hobbs kahve makinesinin yanında De'Longhi ECAM Eletta Explore Cold Brew Kahve Makinesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Yaza ipeksi bir başlangıç için: Philips Lumea Ln Epilasyon Cihazı (Çanta ve Yüz Temizleme Cihazı Hediyeli)

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Yaz boyunca pürüzsüz bir cilt isteyenler için Philips Lumea harika bir çözüm! Yüz ve vücut için ayrı başlıkları sayesinde en hassas bölgelerde bile sorunsuzca çalıştırılabiliyor. Cilt tonu sensörü, yanlış uygulamaların önüne geçerken uzun kablosu kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. IPL teknolojisiyle düzenli kullanımda tüylerde %85'e varan azalma sağlıyor. Yanında gelen yüz temizleme cihazı ve taşıma çantasıyla da kapsamlı bir yaz bakım seti haline geliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Açıkçası daha pahalısını almadığıma çok seviniyorum çünkü tamamen aynı teknoloji. Sadece ekstra kablosuz kullanım vs. gibi özellikler ekleniyor ki bence gerekli değil. Üründen son derece memnunum, tüm vücudumda kullandım ve gayet etki gördüm. Düzenli kullanım öneririm.”

  • “Çok az acıtıyor ama etkisi az değil ve benim için uzun süre götürecek bir cihaz. Çok memnun kaldım, neden daha önce almamışım diyorum.”
Ürünü İncele

Philips lazer epilasyon cihazının yanında Philips Lumea Advanced BRI921/00 IPL Epilasyon Cihazı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Sıcaklarda hep serin kalın diye: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu (28, 3 lt)

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Yazın açık hava planlarında içeceklerin buz gibi kalması şart! Stanley’nin bu sağlam soğutucusu ise içindekileri tam 4 gün boyunca soğuk tutabiliyor. 40 kutu içecek alabilen geniş iç hacmiyle kamp, piknik ya da plaj planlarında sizi yarı yolda bırakmayan ürün, dayanıklı saplarıyla taşımayı zahmetsiz hale getirirken kaliteli yapısıyla da uzun ömürlü bir yaz yardımcısı. Ayrıca, 2 litrelik şişeler bile sorunsuzca içine sığabiliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Stanley Adventure 28 litre taşınabilir soğutucu beklentilerimi fazlasıyla karşıladı! Malzeme kalitesi harika, kapağı sıkı kapanıyor ve uzun saatler boyunca içindekileri soğuk tutuyor. Kamp, piknik ve uzun yolculuklar için ideal. Taşıması da oldukça rahat. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Kesinlikle tavsiye ederim!”

  • “Çok güzel çok iyi soğutuyor. Ürünü aldığımızda hemen kullandık. Kamp yapmaya gittiğimizde 2 gün ürünler dayandı ve soğuk tuttu içecekleri.”
Ürünü İncele

Stanley soğutucu kamp buzluğunun yanında Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Evde serinlik hissi hiç bitmesin: Orret Home 15 Bölmeli Çok Amaçlı Buz Kalıbı

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Yaz sıcaklarında içeceğiniz hep buz gibi olsun istiyorsanız Orret Home buz kalıbı tam size göre! 15 bölmeli kare tasarımıyla bolca buz üretirken silikon yapısı sayesinde küpler tek hamlede çıkıyor. Kahveden limonataya, kokteylden dondurulmuş meyvelere kadar pek çok farklı tarifte kullanılabiliyor. Gıda dostu ve BPA içermeyen malzemesiyle hem sağlıklı hem kullanışlı olan buz kalıbı, dondurucuda fazla yer kaplamadan işinizi görüyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Soğuk kahve kullanımında buzdolabının buz haznesi yetersiz geldiği için aldım. Çok güzel bir ürün, harika derecede kullanışlı, kesinlikle öneriyorum. Buzu çıkarmak aşırı kolay ve hemen erimiyor, buz boyutu da ideal.”

  • “İdeal boyut ve kolay çıkıyor. Koku da yok, çok kullanışlı.”
Ürünü İncele

Orret Home buz kalıbının yanında Joseph Joseph Quicksnap Plus Buz Kalıbı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Antrenmanları yaz boyu konforlu yapan: Nike Erkek Air Monarch IV Fitness Ayakkabısı

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Sporu yaz sıcaklarında da bırakmayanlardansanız Nike Erkek Air Monarch IV, aradığınız desteği fazlasıyla sunuyor! Dayanıklı deri üst yüzeyi ve Phylon orta tabanı sayesinde hem sağlam hem de konforlu bir kullanım yaşatıyor. Nike Air yastıklama teknolojisiyle her adımda yumuşak bir his verirken esnek oluklarıyla da ferah bir şekilde hareket etmenize yardımcı oluyor. Farklı zeminlerde güçlü tutuş gerçekleştiren kauçuk tabanıyla ise ister salonda isterseniz de açık havada rahatça kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu spor ayakkabıların uyumunu ve desteğini seviyorum. Uzun ömürlü.”

  • “Yaz artık kapıda ve hafif ayakkabılar şart. Günlük hayata ustalıkla uyum sağlayan bir ayakkabı. Spor ve boş zaman aktiviteleri için de uygun.”
Ürünü İncele

Nike fitness ayakkabısının yanında Skechers Kadın Bobs Squad Chaos Spor Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Buz gibi içeceklerin sırrı: Hario Soğuk Demleme Sürahisi

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Yaz sabahlarının vazgeçilmezi olan buz gibi bir kahve hazırlamak artık çok kolay. Hario'nun şık sürahisiyle 80 gram kahve ve 1100 ml suyu birleştirin, sabaha kadar bekletin ve mis gibi soğuk kahveniz hazır olsun. Evde kahve keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için yaz aylarında mutfakta eksik edilmemesi gereken bir parça olan soğuk demleme sürahisi, cam gövdesiyle de hem sağlıklı hem estetik!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Her kullandığımda iyi ki almışım dediğim ürünlerden. Cold brew seviyorsanız muhakkak edinin. Kavanoz ile başka çay süzgeçleri vs. kullanmak bunun gibi net sonuç vermiyor maalesef.”

  • “Ailede hepimiz kahve seviyoruz ve yazın da bol bol soğuk kahve tüketiyoruz. Mayıs sonu başladık kullanmaya. Ciddi anlamda her gün kullandık, bir kez bile buzdolabından çıkmadı sürahi. Gittiğim her yere de termosa koyarak yanımda götürdüm kahvemi.”
Ürünü İncele

Hario soğuk demleme sürahisinin yanında Afracam 200 ml Kapaklı Cold Brew Şişesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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