Küçük okurların kalbini kazanacak kitaplar

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, duygularını tanımalarına yardımcı olmak ve dünyayı farklı gözlerle görmelerini sağlamak için kitaplar harika bir başlangıç noktası. Biz de bu 23 Nisan’da çocukların bayramına yakışacak, hem eğlendirici hem öğretici kitaplardan oluşan harika bir seçki hazırladık. Bu kitaplar, çocukların sadece keyifle okumasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iç dünyalarını zenginleştiriyor ve yepyeni pencereler açıyor. Hadi gelin, miniklere en güzel hediyeyi birlikte seçelim!

1. Antoine De SaintExupery | Küçük Prens

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Çocuklara 23 Nisan’da verilebilecek en anlamlı hediyelerden biri hiç kuşkusuz Küçük Prens. “İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.” diyen kitap, büyükleri bile düşündüren sorularla çocukların kalbine dokunuyor. B-612 adlı bir asteroitte tek başına yaşayan Küçük Prens’in dostluk, sevgi ve hayatla ilgili keşifleri hem eğlenceli hem de düşündürücü. Cemal Süreya ve Tomris Uyar’ın harika çevirisiyle sunulan özel baskı, yazarın kendi suluboya çizimleriyle de zenginleştirilmiş.

Kullanıcılar ne diyor?

“Küçük büyük demeden herkesin bir kere okuması gereken bir kitap. Paradigmalar üzerine anlatı yapıyor.”

“Her çocuk için baş ucu kitabı olmalı. Baskı ve kalite çok iyi.”

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2. Michael Ende | Momo

Momo, çocuklara zamanın ne kadar değerli olduğunu anlatan etkileyici bir hikaye. Kocaman şehirde tek başına yaşayan küçük bir kız çocuğu olan Momo, duman adamlarla mücadeleye girişiyor. Elinde bir çiçek, yanında bir kaplumbağa ve yüreğinde cesaretiyle insanların zamanını çalanlara karşı duruyor. Masalsı anlatımıyla hem sürükleyici hem de anlamlı bir hikaye sunuyor. Momo, 23 Nisan gibi özel bir günde, çocuklara zamanın kıymetini ve dinlemenin gücünü anlatmak için harika bir hediye seçeneği!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir çocuk kitabına göre altında barındırdığı derin anlamlar ve anlatımı ile çok güzel bir kitaptı. Okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. 10-15 yaş arası için uygun.”

“Zamanın değerini hatırlatan, dostluğun ve karşımızdakini dinlemenin önemini vurgulayan harika bir kitap. Ergenlik çağındaki çocukların mutlaka okuması gereken bir kitap olduğu kadar yetişkinlere de hayata dair anlatacağı ve hatırlatacağı çok şey var.”

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3. Miguel de Cervantes Saavedra | Don Kişot’un Serüvenleri (Kısaltılmış Metin): İş Çocuk Klasikleri

Don Kişot’un Serüvenleri, çocukların eğlenerek okuması için özel olarak sadeleştirilmiş ve klasik edebiyatla tanışmaları için güzel bir başlangıç. Hayal gücüne kendini kaptırmış Don Kişot, eski bir zırh kuşanıp yollara düşüyor ve en komik, en ilginç maceralara atılıyor. Yolda güzel ama sahte prenseslerle, gerçek ama şımarık düşeslerle, canından bezmiş aslanlarla ve bir sürü kötü adamla karşılaşan şövalye adayı, çocuklara hayal kurmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çocuklar sıkılmadan ve yorulmadan okuyabilir, başarılı buldum.”

“Küçükken çizgi dizisini izlerdim, oldukça güzel ve eğlenceliydi. Bu kitap onun kısaltması, 9 ile 10 yaşa uygun, güzel.”

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4. Ferenc Molnar | Pal Sokağı Çocukları

Oyun oynadıkları arsayı korumak için bir araya gelen Pal Sokağı’nın çocukları, 23 Nisan ruhuna en çok yakışan hikayelerden birini anlatıyor. Sınırlı imkanlarla, büyük bir inançla kendi alanlarını savunurken arkadaşlık, dayanışma ve cesaret gibi değerleri yürekten yaşıyorlar. Özellikle Nemeçek karakteriyle çocuklara fedakarlığın ne demek olduğunu gösteren klasik, yıllardır severek okunan ve etkisini hiç kaybetmeyen bir eser!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitap çocukların oyun oynadığı bir arsa için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Olaylardan olaya geçişler olduğu için 6. ve 7. sınıfa yeni başlayanlara biraz karmaşık gelebilir. Ben öğrencilerim için aldım.”

“Uzun süredir böyle etkili ve sarsıcı bir kitap okumamıştım. Komedi ve hüzün bir arada. Kapitalizmin, sanayileşmenin ve ideolojiler uğruna çıkarılan savaşların yıkıcılığını, kaybolan değerleri ve hiç uğruna yitirilen canları çocuk dünyasından anlatıyor. Sıcacık hikaye. Hem küçükler hem büyükler için tavsiye ederim.”

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5. Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı | Cumhuriyet'in İlk Sabahı

29 Ekim'in tarihsel anlamını çocuklara en güzel şekilde anlatacak kitaplardan biri de Cumhuriyet’in İlk Sabahı. Kurtuluş Savaşı yıllarını bir çocuğun gözünden anlatan kitap, hem duygusal hem de öğretici bir anlatı sunuyor. Şermin Yaşar’ın etkileyici dili ve Gökçe Akgül’ün çizimleriyle sayfalar arasında yolculuğa çıkarken, İlber Ortaylı da tarihe ışık tutuyor. Cumhuriyet'in İlk Sabahı, 29 Ekim'in ne anlama geldiğini ve neden kutladığımızı çocukların daha iyi anlayabilmesi için oldukça anlamlı ve kıymetli bir armağan.

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel ve akıcı bir kitap. “Okuyan bilir, yazan unutmaz”mış. İlk ve ortaokul seviyesi için kesinlikle tavsiye ederim. Çocukların merakla okuyabileceği bir kitap.”

“Kitabı öğretmenimizin tavsiyesiyle aldık. 9 yaşındaki kızım çok sevdi gözyaşlarıyla okudu.... Her çocuk okumalı bu kitabı!”

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6. Jose Mauro De Vasconcelos | Şeker Portakalı

Zezé’nin hikayesi, bir çocuğun kalbinden dünyaya nasıl bakıldığını sıcacık bir dille anlatıyor. Kimi zaman güldüren kimi zaman burnunun direğini sızlatan bu kitap, Zezé’nin kurduğu dostlukları ve büyüme sancılarını konu ediyor. En yakın sırdaşı bir şeker portakalı fidanı olan Zezé, okurlara hem umut hem de sevgi dolu bir yolculuk sunuyor. herkes kendinden bir parça bulabileceği Şeker Portakalı, 23 Nisan’da çocuklara hediye edilecek en anlamlı kitaplardan.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çocuğundan yetişkinine, herkesin okuması gereken bir kitap.”

“Hem büyüklerin hem çocukların çok keyif ve ders alarak okuyacakları bir kitap.”

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7. Süleyman Bulut | 101 Atasözü 101 Öykü: Meraklı Kitaplar

101 Atasözü 101 Öykü kitabı, atasözlerini eğlenceli hikayelerle harmanlayıp sunuyor. Süleyman Bulut, çocuklara yönelik kaleme aldığı bu kitapta, atasözlerinin nasıl ortaya çıktığını akıcı ve keyifli bir dille anlatıyor. Hem öğretici hem de kahkahalık hikayelerle dolu olan kitap, çocukların kelimelerle dostluk kurmasını sağlıyor. 23 Nisan’da bir çocuğa hem güldürecek hem de düşündürecek bir hediye arıyorsanız bu kitap tam yerinde bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitap içerik olarak eğlenceli ve sürükleyici. Öyküler eşliğinde atasözlerimizin meydana geldiği ya da yakıştırıldığı öyküler var. Yeğenime aldım çok faydalı bir ürün.”

“Öğretmenimizin tavsiyesiyle aldık atasözlerini hikayeleştirmiş bir şekilde tanıyorsunuz.”

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8. Şermin Yaşar | Dedemin Bakkalı: Dünyanın En Süper Marketi

Şermin Yaşar, kendi çocukluğundan ilham alarak yazdığı kitapta dedesiyle birlikte geçirdiği yaz tatilini anlatıyor. Küçük Şermin’in dedesinin bakkalında yaşadığı komik ve düşündürücü anılar, hem çocuklara ticaretin ne olduğunu gösteriyor hem de büyümenin tatlı zorluklarını hissettiriyor. Okurken kahkaha attıran, yer yer duygulandıran Dedemin Bakkalı, 23 Nisan’da çocuklara verilmek üzere alınabilecek sıcacık bir armağan.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çocukların ilgisini çeken, gayet güzel ve severek okuyacakları bir kitap, tavsiye ederim.”

“Her yaşa hitap eden eğlenceli bir kitap. Özellikle çocuklara geçmişle ilgili olan varlık yokluk ilişkisini anlatmak için de çok güzel. Serinin ikincisini de almayı düşünüyorum, tavsiye ederim.”

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9. Tina Oziewicz | Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar?

Çocukların iç dünyasına dokunan Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar? kitabıyla duygular resmen canlanıyor ve ne yaptıklarını anlatıyorlar. Kaygının neden ürkek olduğunu, güvenin nasıl köprü kurduğunu, sevincin nerelere uçtuğunu anlatan kitap, miniklerin duygularını tanımasına yardımcı oluyor. Tatlı çizimlerle zenginleşen eser, çocuklarla duygu üzerine sohbet etmek isteyen her anne-babanın kitaplığına girmeli.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sadece çocuklar için değil büyüklerin de okuyabileceği, sayfaları çevirdikçe sizleri gülümsetecek bir kitap.”

“Çocukla konuşmak ve sohbet etmek için yazılmış bir kitap. Hikaye yok. Resimli anlatım var. Okul öncesi için uygun.”

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10. Sir Arthur Conan Doyle | Sherlock Holmes Seti

Meraklı miniklerin farklı bakış açıları kazanmasını sağlayan Sherlock Holmes seti, ünlü dedektif Sherlock Holmes’un en ilginç beş hikayesini çocuklara göre yeniden yorumluyor. Boş Ev’den Emekleyen Adam’a kadar uzanan bu seri, hem sürükleyici hem de düşündürücü olaylarla dolu. Çocuklar her sayfada yeni ipuçlarıyla karşılaşırken farklı perspektiflerin önemini keşfediyor. 23 Nisan hediyesi olarak heyecan dolu bir kitap arıyorsanız Sherlock Holmes seti harika bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok beğendik, kitaplar kusursuz bir şekilde geldi. Kitap tasarımları ve renklendirmeler çok güzel.”

“Harika baskılara sahip, çok güzel tasarlanmış bir set. Çocuklara uygun olması da satın almamda etkili oldu. Her yaştan herkes için Sherlock serisi okunması gereken kitapların başında geliyor.”

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