HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gülistan Doku dosyası sil baştan! Deliller yeniden incelenmeye başladı

Türkiye'nin yıllardır başına ne geldiğini merak ettiği üniversiteli Gülistan Doku hakkındaki dosyayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun kente atanmasıyla dosya yeniden ele alındı, özel ekip de delilleri yeniden incelemeye başladı.

Gülistan Doku dosyası sil baştan! Deliller yeniden incelenmeye başladı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Dönemin valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatlarıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

Ekran görüntüsü 2025-04-22 160550

2 YIL SONRA ANTALYA'DA YAKALANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A., sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla görüşmek istediğini belirtti. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

OTOMOBİL İL DIŞINA GÖTÜRÜLMÜŞ

Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi. Tunceli Valiliği'nin önerisi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından Zeinal A.'nın babası E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi. Ayrıca Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.'nın polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan ve polis tutanağında olaydan 1 gün önce Doku'nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak'ta il dışına götürüldüğü ve yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı.

DELİLLER YENİDEN İNCELENİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını inceledi. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Cansu’nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Dosyadaki delilleri yeniden inceleme alan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyarlık vurgun, 'Siberağ' operasyonuyla ortaya çıkartıldı! Milyarlık vurgun, 'Siberağ' operasyonuyla ortaya çıkartıldı!
23 Nisan'da kapalı olan kurumlar...23 Nisan'da kapalı olan kurumlar...

Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Osimhen'den çok kötü haber! Serbest kalma bedelini ödeyeceklerini duyurdular

Osimhen'den çok kötü haber! Serbest kalma bedelini ödeyeceklerini duyurdular

CHP'nin Yozgat mitingindeki traktörlerle ilgili 'kiralık' iddiası

CHP'nin Yozgat mitingindeki traktörlerle ilgili 'kiralık' iddiası

Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen Elif Kırav'ı öldürmüştü! Beraber eğlendikleri anların görüntüsü çıktı

Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen Elif Kırav'ı öldürmüştü! Beraber eğlendikleri anların görüntüsü çıktı

Bakan Tunç'tan o habere yalanlama! Soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç'tan o habere yalanlama! Soruşturma başlatıldı

Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.