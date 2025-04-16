İlk kez uçağa binecek kişilerin bilmesi gerekenler

Uçakla seyahat etmek ilk bakışta heyecan verici olsa da, daha önce bu deneyimi yaşamamış kişiler için biraz gerginlik yaratabilir. Terminalin karmaşası, bavul kuralları, uçuş öncesi kontroller derken ilk uçak yolculuğu, beklendiğinizden daha fazla soru içerebilir. İlk kez uçağa binecek yolcuların bilmesi gereken temel bilgileri adım adım anlattık. İşte detaylar...

Uçuşa hazırlık: Bilet alımı ve check-in nasıl yapılır?

Uçak yolculuğunun ilk adımı, uçak bileti satın almak ve ardından check-in işlemini gerçekleştirmektir. Biletinizi online olarak hava yolu Skycanner üzerinden yapabilirsiniz. Bilet alırken isminizin kimlikteki haliyle tamamen aynı olmasına dikkat etmelisiniz, aksi hâlde uçağa kabul edilmeyebilirsiniz. Uçuş saatinden genellikle 24 saat önce online check-in işlemi açılır. Bu işlemi mobil uygulama ya da bilgisayar üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Online check-in sırasında koltuk seçiminizi yapabilir, bazı havayollarında ekstra hizmetler satın alabilirsiniz. Ayrıca biniş kartınızı dijital olarak telefonunuza indirebilir veya çıktısını alabilirsiniz. Online check-in işlemini yaptığınız, havalimanında sıra beklemeden doğrudan bagaj teslim kontuarına zaman kaybetmenize gerek kalmaz. Eğer sadece el bagajınız varsa, doğrudan güvenlik kontrolüne geçebilirsiniz.

Valiziniz varsa, havalimanında hava yolunun bagaj teslim kontuarına uğramanız gerekir. Burada kimliğiniz ve online check-in işleminden aldığınız biniş kartınızla birlikte bagajınızı teslim edebilirsiniz. Bagajınız ağırlık sınırlarını aşıyorsa ekstra ücret talep edilebilir, bu nedenle önceden ağırlık sınırlarını kontrol etmeyi unutmayın.

Bagajınızı hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?



Bagaj hazırlığı, uçuş öncesi en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Uçak yolculuklarında genellikle iki tür bagaj bulunur: kabin bagajı (el bagajı) ve check-in bagajı (valiz). Kabin bagajı, yanınıza alabileceğiniz küçük çantadır ve koltuk üstü dolaplara yerleştirilir. Bu bagaj için genellikle 8 kg ağırlık ve belirli ölçü sınırları bulunur. Check-in bagajı ise uçağın alt kısmında taşınan büyük valizdir ve genellikle 15 ila 25 kg arasında sınırlandırılır. Bu sınırlar hava yolu firmasına göre değişebilir, bu yüzden biletinizi aldıktan sonra firmanın bagaj politikalarını mutlaka kontrol etmelisiniz.

El bagajına alınması yasak olan eşyalar arasında 100 ml’den büyük sıvılar, kesici aletler (makas, tırnak makası gibi), çakmak, delici objeler ve bazı elektronik aletler bulunur. Sıvı ürünlerin her biri 100 ml’yi geçmemeli ve tümü maksimum 1 litrelik, şeffaf, kilitli bir poşete konulmalıdır. Bu kurallar güvenlik kontrolünde zaman kaybı yaşamamanız ve eşyalarınızın el konulmaması için önemlidir.

Check-in bagajına ise sıvı kısıtlaması yoktur, ancak kırılabilir eşyalarınızı ya da acil ihtiyaç duyacağınız malzemeleri bu valize koymamanızı tavsiye ederiz. Bagajınıza isim etiketi ekleyip tanıyabileceğiniz bir detayla işaretlemek, valiz karışıklığını önlemeye yardımcı olacaktır.

Havalimanına ne zaman ve nasıl gitmeli?



İlk kez uçağa binecek yolcular için en sık sorulan sorulardan biri de "havalimanına ne zaman gitmeliyim?" olur. Uçuş saatine çok yakın bir zamanda havalimanına giderseniz hem gereksiz stres yaşayabilir hem de bazı önemli işlemleri kaçırabilirsiniz. İç hat uçuşları için genellikle uçuştan en az 2 saat önce, dış hat uçuşları içinse 3 saat önce havalimanında olmak uygun olur. Bu süre, bilet kontrolü, bagaj teslimi, güvenlik araması ve (yurt dışı seyahatlerde) pasaport işlemleri gibi aşamaları rahatça tamamlayabilirsiniz.

Havalimanları zaman zaman yoğun olabilir. Özellikle bayram, yaz tatili veya resmi tatillerde uçuşlar yoğunlaşabilir ve kontuar sıraları uzayabilir. Havalimanına erken gitmek size hem zaman kazandırır hem de terminalde yönünüzü bulmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve biniş kapınızı sakin bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca bazı havalimanlarında güvenlikten sonra alışveriş yapılabilecek mağaza ve kafe alanları bulunur; vaktiniz varsa keyifle vakit geçirebilirsiniz.

Güvenlik kontrolleri sizi zorlamasın



Uçuş öncesindeki en önemli aşamalardan biri güvenlik kontrolüdür. Bu noktada hem sizin hem diğer yolcuların güvenliği için çeşitli tarama ve denetim işlemleri yapılır. Güvenlik noktasına gelmeden önce üzerinizde metal eşya, kemer, saat, bozuk para gibi nesneler varsa bunları çıkarmanız istenir. Aynı şekilde mont, kaban gibi üst giysiler de x-ray cihazından geçirilmek üzere sepetlere konur.

El bagajınız da taramadan geçeceği için sıvı kısıtlamalarına uygun şekilde hazırlanmış olması gerekir. Her sıvı ürün 100 ml’yi geçmemeli, tamamı 1 litrelik şeffaf, kilitli bir poşet içinde olmalıdır. Poşeti güvenlik görevlilerine göstermeniz gerekebilir bu nedenle çantanızın kolay erişilen bir bölmesine koymanız faydalı olacaktır. Laptop gibi büyük elektronik eşyaların da çantadan çıkarılıp ayrı şekilde taramaya sokulması gerekir. Güvenlik kontrolü sırasında bazı havalimanlarında vücut tarayıcılarından da geçmeniz istenebilir. Her şey doğru şekilde hazırlandığında bu süreç sadece birkaç dakika sürer ve uçağa biniş süreciniz rahat bir şekilde devam eder.

Uçağa binerken bilmeniz gerekenler

Güvenlik kontrolü ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra sıra uçağa binmeye gelir. Havalimanındaki ekranlardan biniş kapınızı takip ederek ilgili alana yönelmelisiniz. Biniş kapıları uçuştan yaklaşık 30-40 dakika önce açılır ve uçuş kartınızdaki "boarding time" ibaresi, bu işlemin ne zaman başlayacağını gösterir. Görevliler önce özel durumlu yolcuları (çocuklu aileler, yaşlılar veya engelliler gibi), ardından diğer yolcuları sırayla içeri alır.

Biniş sırasında kimlik ve biniş kartınız kontrol edilir. Eğer mobil biniş kartı kullandıysanız telefonunuzun şarjının yeterli olduğundan emin olun. Uçağa geçiş bazen körük adı verilen kapalı bir bağlantı koridoruyla, bazen de otobüsle yapılır. Kabin ekibi bu konuda sizi yönlendirecektir.

Uçak içine girdiğinizde, koltuğunuzu biniş kartınızda yazan numaraya göre bulun. El bagajınızı üst bölmeye ya da koltuk altına yerleştirin. Kabin ekibinin anonslarını dikkatle dinleyin, kemerinizi bağlayın ve elektronik cihazlarınızı uçak moduna alın.

Uçuş esnasında neler yaşanır?

Uçak havalanmaya başladığında özellikle ilk kez uçanlar için heyecanlı bir deneyim yaşanır. Kalkış sırasında motor sesi artar ve uçak pistte hızlanır; ardından kısa sürede yükselerek sabit uçuş seviyesine ulaşır. Bu sırada kulak tıkanıklığı ya da hafif bir basınç hissedilebilir. Bu tamamen normaldir ve sakız çiğnemek, yutkunmak ya da su içmek gibi basit yöntemlerle bu hissi azaltabilirsiniz.

Koltuk arkasında yer alan emniyet kartları, acil durum prosedürlerini özetler. Uçuş boyunca kabin ekibi ikram servisi yapabilir, bazı hava yollarında yiyecek-içecek ücretli olabilir, bu nedenle önceden bilgi edinmenizi tavsiye ederiz. Uçuş sırasında kendinizi gergin hissederseniz derin nefes almak ve dikkat dağıtıcı bir aktiviteyle (kitap, müzik, bulmaca vb.) meşgul olmak işe yarayabilir.

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İlk uçuşunuzu planlarken bütçenize en uygun uçak biletini bulmak da en az havalimanı süreci kadar önemli. Farklı hava yollarının sunduğu bilet fiyatlarını tek tek incelemek hem zaman alır hem kafa karıştırabilir. Bu noktada Skyscanner, farklı hava yollarını ve seyahat sitesini karşılaştırarak sizin için en ucuz ve uygun uçak biletlerini listeler. Gideceğiniz rotayı ve tarihi girerek saniyeler içinde fiyat karşılaştırması yapabilir, biletinizi güvenle satın alabilirsiniz.

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