Günlerdir haber alamayan ailesi 'kaçırıldı' demişti! 14 yaşındaki kızdan videolu mesaj geldi! Amcasıyla ilgili iddiası dikkat çekti

Çermik ilçesi kırsal Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası’ndaki evinden 7 Nisan'da servisle okuluna giden Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi G.Ç., eve geri dönmedi.

EVLENMEK MAKSADIYLA KAÇIRILDIĞINI BELİRTİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile kendi imkanlarıyla G.Ç.'ye ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. G.Ç.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarının M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiklerini belirterek şikayetçi oldu.

"SIRF BENİ KAÇIRSIN DİYE KENDİ YAŞIMI BÜYÜK SÖYLEDİM"

16 gündür haber alınamayan G.Ç., başkası aracıyla ailesine video gönderip, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. G.Ç. videoda, "Bu videoyu ailem ısrarla ölü veya diri olduğumu söyledikleri için çektim. Çok şükür ölü değilim, ailem de bunu çok iyi biliyor. Ben kendi isteğimle kaçtım. Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim" dedi.

"AMCAM BENİ OĞLUNA İSTEYECEKTİ"

G.Ç. videonun devamında ise "Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti. Sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Tek isteğim iki ailenin arasında kavga çıkmadan barışmaları" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIZI İSTİYORUZ, KIZIMIZ DAHA 14 YAŞINDA"

G.Ç.'nin amcası Ali Çiçekdağ ise yeğenini kaçıranlardan şikayetçi olduklarını söyleyerek, “İlk günden beri Ş.Y. yerlerini biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ben ondan da davacıyım. Biz kızımızı istiyoruz. 28 yaşındaki M.Y. kızımızı okuldan kaçırmış. Bir de hiç utanmadan diyor ki ben çocuğumdan endişeliyim. Sen nerede endişelisin, sen neyinden endişelisin? Biz davacıyız. Ondan da Ş.Y.'den de davacıyız. Biz kızımızı istiyoruz. Bizim kızımız daha 14 yaşında. Kızımız daha öğrenci. Gelip okulun kapısında bizim kızımızı kaçırıyor. Yani hiç yalan da konuşmasınlar” diye konuştu.

(DHA)