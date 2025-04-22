Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü! 9 öğrenci yaralandı

Kaza, Manisa-Turgutlu yolu Karoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesini inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık B. yönetimindeki okul servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Ç. yönetimindeki servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki servis minibüsündeki 16 öğrenciden 9'u hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır