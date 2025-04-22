HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü! 9 öğrenci yaralandı

Manisa'da aynı okulun öğrencilerini taşıyan 2 servis aracının çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.

Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü! 9 öğrenci yaralandı

Kaza, Manisa-Turgutlu yolu Karoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesini inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık B. yönetimindeki okul servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Ç. yönetimindeki servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki servis minibüsündeki 16 öğrenciden 9'u hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: 27 organizatör tutuklandıEhliyet sınavında 'joker' operasyonu: 27 organizatör tutuklandı
Başakşehir'de suç makinesi yakalandıBaşakşehir'de suç makinesi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Manisa öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin Yozgat mitingindeki traktörlerle ilgili 'kiralık' iddiası

CHP'nin Yozgat mitingindeki traktörlerle ilgili 'kiralık' iddiası

Tabuttaki görüntüleri paylaşıldı! Yüzü açık, eline tespih koyuldu...

Tabuttaki görüntüleri paylaşıldı! Yüzü açık, eline tespih koyuldu...

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Erken seçim tartışması için çok konuşulacak mesaj

Erken seçim tartışması için çok konuşulacak mesaj

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Almanları dolandıran 'Cehennem Melekleri' üyesi Türk gündem oldu

Almanları dolandıran 'Cehennem Melekleri' üyesi Türk gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.