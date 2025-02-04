Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Fırsat alarmı! Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da kaçırılmayacak indirimler başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fırsat alarmı! Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da kaçırılmayacak indirimler başladı

Fırsat alarmı! Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da kaçırılmayacak indirimler başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.02.2025 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru ekipmanla her ortamda konforlu ve güvende hissetmek mümkün. Columbia’nın suya dayanıklı montları ve zorlu zeminlere meydan okuyan yürüyüş ayakkabıları, hareket özgürlüğü sunarken maksimum koruma sağlıyor. Üstelik şu anda indirimli fiyatlarla bu kaliteye sahip olabilirsiniz. Hangi ürün sizin için en uygun? İşte detaylar...

Soğuk havalara, zorlu doğa yürüyüşlerine ve beklenmedik hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ister misiniz? Columbia’nın en popüler montları, yürüyüş ayakkabıları ve outdoor ekipmanları, üstün konfor ve dayanıklılığı bir arada sunarak sizi her ortamda destekliyor. Su geçirmez yağmurluklardan ısıyı hapseden yalıtımlı montlara, güçlü zemin tutuşuna sahip yürüyüş ayakkabılarından hafif ve sıcak tutan polarlara kadar ihtiyacınız olan her şeyde konforu ve fonksiyonelliği hissedeceksiniz. Üstelik şu anda indirimde olan bu ürünler, kaliteyi avantajlı fiyatlarla satın alma fırsatı sunuyor. Sizin için en uygun Columbia ürününü keşfetmek için okumaya devam edin!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Columbia'daki tüm indirimler burada!

1. Columbia Firecamp III Waterproof Erkek Ayakkabı

4

Su geçirmez özelliğe sahip Columbia Firecamp III Wp Erkek Siyah Outdoor Ayakkabı , yağışlı ve nemli koşullarda bile ayakların kuru kalmasını sağlıyor. Outdoor aktiviteler için tasarlanan bu ayakkabı, sert ve kaygan zeminlerde, zorlu hava koşullarında dayanıklılık ve üstün performans gösteren ayakkabının iç kısmında iyi bir yastıklama ve destek sunan bir tabanlık bulunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli, trekking ayakkabısı olduğu için normal spor ayakkabıya göre alttan biraz ağır ve sağlam."

  • "Çok çok iyi."
Ürünü İncele

2. Columbia Powder Lite II Hybrid Jacket

1

Soğuk havalarda sıcak kalmak ve şıklığınızdan ödün vermemek istiyorsanız, Columbia Powder Lite II Hybrid Jacket, tam da ihtiyacınız olan mont! Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisiyle vücut sıcaklığınızı içeride tutarken, suya dayanıklı Omni-Shield™ kumaşı sayesinde hafif yağmurlarda kuru kalmanızı sağlıyor. Fermuarlı yan cepleri ve elastik manşetleriyle her detayında konforu hissedebileceğiniz Columbia mont, dış mekan aktiviteleri için mükemmel bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Columbia şıklığı! Kalıbı, duruşu harika!"

  • "Süper bir mont! Kalıbı tam geliyor. Kalitesi de çok iyi."
Ürünü İncele

3. Columbia Fast Trek III Yarım Fermuarlı Erkek Polar

9

Hafif, sıcak ve her an kullanıma hazır! Columbia Fast Trek III Yarım Fermuarlı Erkek Polar, hafif yapısı ve yumuşak dokusuyla hem şehirde hem de doğada konforlu bir kullanım sunuyor. Ürünün fermuarlı göğüs cebi sayesinde küçük eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. İster doğa yürüyüşlerinde, ister günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz polar, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan sıcaklık sağlıyor.

Ürünü İncele

4. Fivemile Butte II Kapüşonlu Erkek Mont

2

Soğuk hava koşullarına karşı maksimum koruma sunan Fivemile Butte II Kapüşonlu Erkek Mont, kış aylarında rahat ve sıcak kalmanız için tasarlandı. Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisi, vücut ısınızı içeride tutarak sizi üşütmeden konforlu bir deneyim sunarken, Omni-Shield™ teknolojisi sayesinde su ve lekeleri iterek montunuzu kuru tutuyor. Hafif ama etkili Thermarator™ yalıtımı, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan üstün sıcaklık sağlayan ürün ile doğada, şehirde veya günlük kullanımda her an rahat hissedersiniz.

Ürünü İncele

5. Columbia Boundless Discovery Kapüşonlu Sherpa Polar

8

Soğuk havalarda sıcacık ve konforlu hissetmek ister misiniz? Columbia Boundless Discovery Kapüşonlu Sherpa Polar, yumuşak dokusu ve sıcak tutan tasarımıyla sizi her ortamda rahat hissettirmek için üretildi. Kordonlu ayarlanabilir kapüşonu, etek bölgesi ve kol manşetleri sayesinde soğuğu dışarıda tutuyor ve dış katman (shell) kaplaması ekstra koruma sağlıyor. Günlük kullanımda stilinizi tamamlayan polar, fermuarlı yan cepleriyle ellerinizi sıcak tutmanıza ve eşyalarınızı güvenle taşımanıza yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

6. Columbia Puffect II Kapüşonlu Erkek Mont

3

Soğuk havalarda hem sıcak hem de kuru kalmak ister misiniz? Columbia Puffect II Kapüşonlu Erkek Mont, üstün yalıtımı ve suya dayanıklı kumaşıyla sizi en zorlu hava koşullarında bile koruyor. Omni-Shield™ teknolojisi sayesinde suyu ve lekeleri hızla iten ürün, %100 geri dönüştürülmüş Thermarator™ yalıtımı ile hafif ama etkili bir sıcaklık sağlıyor. Ayarlanabilir kapüşonu, çene koruyucusu ve elastik manşetleri sayesinde soğuk havayı içeri almaz, böylece dışarıda rahatça hareket edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Columbia Konos Xcel Waterproof Erkek Trekking Ayakkabısı

6

Zorlu doğa koşullarında maksimum konfor ve güvenlik sunan Columbia Konos Xcel Waterproof Erkek Trekking Ayakkabısı, her adımda performansınızı artırır. Omni-Max™ teknolojisi, kaygan veya engebeli arazilere uyum sağlarken, Techlite™ orta tabanı darbe emilimi ve uzun süreli yastıklama sunarak ayak yorgunluğunu en aza indiriyor. Omni-Shield™ suya dayanıklı yapısı, ayakkabınızı nemden ve lekelerden koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika ürün. Rahat!"

  • "Su yalıtımı etkilidir, son derece hafifler ve iyi destekliyorlar. Yürüyüşlerde tüm gün giymek için uygun."
Ürünü İncele

8. Columbia Strata Trail Low WP Erkek Ayakkabı

5

Zorlu arazi koşullarında güvenli ve konforlu bir deneyim yaşamak isteyenler için Columbia Strata Trail Low WP Erkek Ayakkabı, mükemmel bir seçim! Omni-Tech teknolojisi sayesinde suya dayanıklı ve nefes alabilen yapısı, ayaklarınızı kuru tutarken rahat bir kullanım sunuyor. Techlite orta tabanı, uzun süreli konfor ve üstün yastıklama sağlayarak her adımda enerji dönüşümünü artıran ürün, omni-grip kauçuk tabanı, güçlü zemin tutuşu ile kaygan ve engebeli yüzeylerde bile maksimum güvenlik sunuyor, sabit tek parça dili ise toz ve toprağın içeri girmesini önleyerek doğa yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getiriyor.

Ürünü İncele

9. Columbia Watertight 2 Jacket

7

Yağmurun sizi durdurmasına izin vermeyin! Columbia Watertight 2 Jacket, Omni-Tech™ teknolojisi sayesinde su geçirmez ve nefes alabilir yapısıyla sizi en sert sağanaklarda bile kuru tutuyor. Sabit ve ayarlanabilir kapüşonu, fermuarlı yan cepleri ve kordonlu etek ucu sayesinde maksimum koruma ve konfor sunuyor. Hafif ve katlanabilir tasarımı sayesinde kullanılmadığında kendi cebine sığan ürünü şehirde, doğada veya seyahatte her an yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika ceket, hafif ama gerçekten su geçirmiyor."

  • "Yılın herhangi bir mevsimi için ürün. Kışın dış giyim üzerinde kullanılabilir, yapısı göz önüne alındığında yazın ağırlık yapmaz, yağmura da uygundur."
Ürünü İncele

10. Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

10

Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Kadın Yürüyüş Ayakkabısı, Adapt Trax™ dış tabanı ile hem kuru hem de ıslak zeminlerde olağanüstü bir tutuş sağlayarak her adımda güven veriyor. Techlite+™ orta tabanı, konfordan ödün vermeden darbe emiş özelliği sunuyor. Ürünün OrthoLite® Eco iç tabanı ise hafifliği ve nefes alabilir yapısıyla gün boyu rahat edecek!

Ürünü İncele

Bu içerik 4 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

 Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

 TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler

TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler

 Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

 İkonik siyah tasarım, üst düzey konfor! Puma ayakkabıdaki fırsatı kaçırmayın

İkonik siyah tasarım, üst düzey konfor! Puma ayakkabıdaki fırsatı kaçırmayın

 TikTok'ta viral olan pratik streç film kesiciyi sizin için bulduk!

TikTok'ta viral olan pratik streç film kesiciyi sizin için bulduk!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
columbia columbia ayakkabı columbia bot columbia mont
İş birliği İçerikleri
Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

TikTok'ta viral olan pratik streç film kesiciyi sizin için bulduk!

TikTok'ta viral olan pratik streç film kesiciyi sizin için bulduk!

TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler

TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Temizlikte buharın gücünü keşfedin!

Temizlikte buharın gücünü keşfedin!

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Uluslararası dolaşım ücretlerine takılmadan seyahat etmenin yolları

Uluslararası dolaşım ücretlerine takılmadan seyahat etmenin yolları

Hafif, şık ve kullanışlı! TikTok'ta viral olan o sırt çantasını sizin için bulduk

Hafif, şık ve kullanışlı! TikTok'ta viral olan o sırt çantasını sizin için bulduk

İkonik siyah tasarım, üst düzey konfor! Puma ayakkabıdaki fırsatı kaçırmayın

İkonik siyah tasarım, üst düzey konfor! Puma ayakkabıdaki fırsatı kaçırmayın

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Hangi gün ve saatlerde uçak bileti daha ucuz?

Hangi gün ve saatlerde uçak bileti daha ucuz?

Burun tıkanıklığı ve horlama pek çok kişinin kabusu! Çözümü ise basit...

Burun tıkanıklığı ve horlama pek çok kişinin kabusu! Çözümü ise basit...

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Temizlikte buharın gücünü keşfedin!

Temizlikte buharın gücünü keşfedin!

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

İkonik siyah tasarım, üst düzey konfor! Puma ayakkabıdaki fırsatı kaçırmayın

İkonik siyah tasarım, üst düzey konfor! Puma ayakkabıdaki fırsatı kaçırmayın

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nin altındaki gizli tünel... Sadece soylulara aitti ancak şimdi sergi olmaya hazırlanıyor!

İstiklal Caddesi'nin altındaki gizli tünel...

Ankara Ulus'ta meydanda çökme! Çok sayıda ekip sevk edildi: Can kaybının olmaması sevindirdi

Ankara'da meydan çöktü! İşte ilk fotoğraf

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf! Brita su arıtma sürahisi indirimde

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tüm ailesini o enkazda bırakmak zorunda kalmıştı! Tam 56 saat sonra çıkarılan depremzedenin acı hatıraları...

Enkazdan 56 saat sonra çıkarılmıştı! Gözyaşlarıyla anlattı...

Aldatıldığından şüphelenen kadın ava giderken avlandı: Ankara'da sahte 'özel dedektiflerden' akılalmaz vurgun!

Aldatıldığından şüphelenen kadın ava giderken avlandı: 7 milyon TL!

Yasa dışı bahiste akılalmaz reklam tuzağı... Ceza yememek için çakmaklara bastırmışlar!

Yasa dışı bahiste akılalmaz reklam tuzağı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.