Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Saç, sakal, vücut bakımı tek bir cihazda! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Saç, sakal, vücut bakımı tek bir cihazda! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirimde

Saç, sakal, vücut bakımı tek bir cihazda! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.02.2025 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı ve düzenli bir görünüm, hem özgüveninizi artırır hem de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Günlük tıraşınızı veya saç-sakal şekillendirme rutininizi dakikalar içinde tamamlamak kulağa nasıl geliyor? Zaman kazandıran, etkili ve profesyonel bir bakım deneyimi için ihtiyacınız olan şey aslında tek bir cihaz. Braun Series 7 MGK7470, güçlü teknolojisiyle tam da bunu sağlıyor. Şu an indirim varken, bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımak için mükemmel bir fırsat!

Kişisel bakım sadece dış görünüşle ilgili değil, aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenin de bir parçası. Doğru bakım araçlarıyla, saçınızı ve sakalınızı zahmetsizce şekillendirebilir, kendinize her gün profesyonel bir dokunuş katabilirsiniz. Peki, tek bir cihazla baştan ayağa kusursuz bir bakım yapabilmek nasıl olurdu? İşte tam da bu noktada Braun Series 7 MGK7470 devreye giriyor ve saç, sakal, vücut bakımınızı tek başına üstleniyor. Üstelik şu an 500 TL indirimdeyken bu indirimi kaçırmadan, bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımaya ne dersiniz?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tüm Braun indirimleri burada!

Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti Islak Kuru 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti Islak Kuru 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Her detayın önemli olduğu kişisel bakım rutininizde Braun Series 7 MGK7470, tek bir cihazla tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyor. Sakalınızı şekillendirmek, saçınızı düzeltmek ya da vücut bakımınızı zahmetsizce yapmak mı istiyorsunuz? Ultra keskin metal bıçakları ve AutoSense teknolojisi sayesinde her kıl tipine uyum sağlayarak mükemmel sonuçlar elde etmenize olanak tanıyor. Şarj standı ve düzenleyici çantasıyla banyoda da düzeni koruyan set, kişisel bakımınızı pratik ve konforlu hale getiriyor. %100 su geçirmez yapısı ile duşta bile kullanabilir, güçlü Li-Ion bataryası sayesinde 100 dakikaya kadar kesintisiz bakım yapabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam bir fiyat performans ürünü. Ben asıl vücut için aldım ve kol bacak göğüs gibi bölgeleri gayet güzel alıyor çok çizmeden tahriş etmeden. Zaten vücut için bir başlık bir de başlık ucu geliyor. Daha hassas ve çizilmesini istemediğiniz bölgeler için takılma ihtimalini sıfıra indiren bir başlık. O da çok kısa kesmiyor tabi ama sizi garantiye alıyor. Makine sağlam."

  • "Ben vücut için almıştım. Gayet kaliteli ve güzel. Parasını sonuna kadar hak ediyor, gönül rahatlığı ile alabilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Şubat 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

 Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

 Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

 "Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
tıraş makinesi braun braun tıraş makinesi
İş birliği İçerikleri
Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Hangi gün ve saatlerde uçak bileti daha ucuz?

Hangi gün ve saatlerde uçak bileti daha ucuz?

Burun tıkanıklığı ve horlama pek çok kişinin kabusu! Çözümü ise basit...

Burun tıkanıklığı ve horlama pek çok kişinin kabusu! Çözümü ise basit...

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

Baklava deseni geri döndü! İşte tarzınıza hareket katacak o parçalar

Baklava deseni geri döndü! İşte tarzınıza hareket katacak o parçalar

A101'e iPhone 13 geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

İngilizce kelime haznenizi genişletecek hikaye ve romanlar

İngilizce kelime haznenizi genişletecek hikaye ve romanlar

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Adidas Terrex serisinin en sevilen yürüyüş botu günün fırsat ürünü oldu

Adidas Terrex serisinin en sevilen yürüyüş botu günün fırsat ürünü oldu

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Tümünü Gör

Diğer Haberler

ChatGPT'yi tahtından etti! Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'e ilk yasak! İtalya'da erişim engeli getirildi

ChatGPT'yi tahtından etti! Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'e ilk yasak

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro Akıllı Saat'in fiyatı en dipte

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı günün fırsat ürünü oldu

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMADI? ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

ChatGPT'de erişim sorunu yaşandı! Peki neden açılmadı?

TikTok'ta viral oldu! Tavan projektörlü astronot gece lambası bugüne özel indirimde

TikTok'ta viral oldu! Tavan projektörlü astronot gece lambası...

Akıllı saatten projeksiyon cihazına teknoloji kategorisinde günün fırsatları

Teknoloji kategorisinde günün fırsatları burada, kaçırmayın!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.