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Tommy Hilfiger indiriminden kaçırmamanız gereken parçaları sizin için seçtik
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  4. Tommy Hilfiger indiriminden kaçırmamanız gereken parçaları sizin için seçtik

Tommy Hilfiger indiriminden kaçırmamanız gereken parçaları sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.01.2025 16:33
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Gardırobunuzda harika parçalara yer açmanın tam zamanı! Gardırobunuzun önüne geçin, alışveriş listenizi çıkarın ve neye ihtiyacınız var bir bakın... Tüm jeanlerle rahatça kombinleyebileceğiniz kaliteli dokuya sahip bir tişört, kemer, hoodie ya da taytların üzerine giyeceğiniz açık renk bir bot... Her biri son derece kaliteli ve havalı! Tommy Hilfiger'ın yeni sezonundan indirimdeki parçaları keşfetmek ve tarzınızı yükseltmek isterseniz içeriğimizi okumaya devam edin.

İndirimler, sadece daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunmakla kalmaz; aynı zamanda mevcut koleksiyonunuzda eksik olan veya uzun zamandır gözünüze kestirdiğiniz parçaları edinme şansı tanır. Biliyorsunuz ki, stil sahibi olmanın yanı sıra bütçenizi de korumak, akıllıca tercihler yaparak mümkün! Hazır indirim de varken ihtiyacınız olan, uzun zamandır almak istediğiniz ürünleri alıp kendinizi şımartmaya ne dersiniz? Gardırobunuzun havasını değiştirecek, kendinizi iyi hissettirecek en havalı parçalara sahip Tommy Hilfiger'ın yeni sezonundan 12 indirimli parça içeriğimizde sizi bekliyor. İşte detaylar...

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Tommy Hilfiger'da sepette %30 indirimi keşfetmek isterseniz detaylar burada!

1. Tommy Jeans Tjm Essential Jacket Ext Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-30T163250.397

Şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren Tommy Jeans Tjm Essential Jacket Ext Ceket, yüksek kaliteli ve dayanıklı materyalden üretilmiştir. Modern ve minimalist tasarımıyla öne çıkan ceket, farklı vücut tiplerine uyum sağlar. Günlük kıyafetler ile rahatlıkla kombinlenebilir. Kış sezonunda katmanlı giyimde dış katman olarak kullanılabilir. Şık bir görünüm için t-shirt veya gömleklerin üzerine giyilebilir. Tommy Jeans Tjm Essential Jacket Ext, zamansız bir parça olarak gardırobunuzda yer alabilecek, hem spor hem de şık kombinler yapmanıza olanak tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün ince ancak tam istediğim gibi. Güneşli hafif rüzgarlı havada üstünüze alıp çıkabileceğiniz türden ya da yaz akşamları serin geçen bir yerde yaşıyorsanız çok çok ideal. Naylon yapısı var. Görünüş olarak klasik ve zarif. Ürün bana bol kesim geldi. O nedenle bedenimden bir küçüğünü tercih ettiğimde daha çok memnun kaldım. Fiyat olarak da en iyi fiyat Amazon'da. Orijinal ürün."

  • "Harika bir ürün. Ben bol giymeyi sevdiğim için L beden aldım ve bence büyük de olmadı. Boy 1,81 kilo 74. Harika oldu. Düşünmeden alabilirsiniz."
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2. Tommy Hilfiger POPPY SMALL TOTE CORP Çanta

Adsız tasarım - 2025-01-30T164233.257

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Zarif ve işlevsel bir çanta."

  • "Çok güzel çanta, çok iyi yapılmış, tekrar satın alırdım."
Ürünü İncele

3. Tommy Hilfiger Tjm Reg Linear Logo Tee Ext T-shirt

Adsız tasarım - 2025-01-30T164357.266

Pamuklu kumaşıyla öne çıkan Tommy Hilfiger Tjm Reg Linear Logo Tee Ext T-shirt, hem konforlu hem de nefes alabilir bir yapıya sahip. Minimal ve şık bir görünüm sunarak casual giyimde ideal bir seçenek olan tişört, regular fit (standart kesim) tasarımıyla rahat bir giyim deneyimi sunar. Vücuda oturur ama sıkı değildir, bu da hareket özgürlüğü sağlar. Günlük giyimde rahat bir seçenektir; şort, kot pantolon veya günlük pantolonlarla kombinlenebilir. Yaz aylarında tek başına, kış aylarında ise bir ceket veya sweatshirt ile katmanlı giyimde kullanılabilir. Hem spor hem de rahat bir görüntü yaratmak için idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıbı bol ve rahat kesim , kumaşı inanılmaz kaliteli ve yumuşacık."

  • "Kumaşı duruşu çok güzel. İlk önce M beden aldım, normalde M giyerim ama bol oldu S beden ile değiştirdim daha iyi oldu."
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4. Tommy Hilfiger FLAG RAINBOOT Yürüyüş Botu

Adsız tasarım - 2025-01-30T164536.331

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün tek kelime ile harika."

  • "Rahat bir bot ancak bir büyüğünü taraklı ayaklar tercih edebilir."
Ürünü İncele

5. Tommy Hilfiger Tjm Rlx Xs Badge Hoodie Sweatshirt

Adsız tasarım - 2025-01-30T164728.318

Spor ve şık tasarımıyla dikkat çeken Tommy Hilfiger TJM RLX XS Badge Hoodie; yumuşak, rahat bir dokuya sahip pamuk ve polyester karışımından üretilir, bu da hem konforlu hem de dayanıklı olmasını sağlar. Kapüşonlu tasarımı, soğuk havalarda ekstra sıcaklık sağlar. Genç ve dinamik bir tarza sahip olanlar için hem konforlu hem de şık bir seçim sunar. Bu sweatshirt, günlük stilinize mükemmel bir dokunuş eklerken aynı zamanda konforlu hissetmenize imkan tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli ve renkler çok güzel, indirimde 2 tane aldım, tam beden iyi oldu."

  • "Bayıldım kalıbına, kalitesine. Erkek arkadaşıma aldım küçüğünün başka rengini de kendime sipariş ettim."
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6. Tommy Hilfiger TH CENTRAL CC HOLDER Erkek Cüzdan

Adsız tasarım - 2025-01-30T164911.379

  • "Fotoğrafta göründüğünden daha kaliteli. Derisi yumuşak dokusu güzel."

  • "Harika kaliteli, güzel bir doğum günü hediyesi oldu."
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7. Tommy Hilfiger Th Emblem Shoulder Bag Corp Kadın Çanta

Adsız tasarım - 2025-01-30T165048.259

Tommy Hilfiger TH Emblem Shoulder Bag Corp, hem şık hem de fonksiyonel bir kadın çanta modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tommy Hilfiger'ın ikonik tasarım unsurlarını taşıyan bu çanta, günlük kullanım için ideal bir seçenek. Orta boyutlardaki bu çanta günlük eşyalarınızı (cüzdan, telefon, anahtar, makyaj malzemeleri vb.) rahatça taşımanıza olanak tanır. Alışverişe çıkarken, iş yerinde veya arkadaş buluşmalarında rahatlıkla kullanılabilir. Şık bir görünüm için çeşitli kombinlerle, hem klasik hem de rahat tarzlarda eşleştirilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çanta çok güzel ama çok küçük."

  • "Küçük, kullanışlı olup olmadığından emin değilim."
Ürünü İncele

8. Tommy Hilfiger TJM LEATHER RETRO CUPSOLE Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2025-01-30T165302.426

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Düşünmeden alabilirsiniz, kaliteli ve uygun fiyata."

  • "Tam numaranızı alabilirsiniz. Ayakkabı kaliteli, rahat ve şık."
Ürünü İncele

9. Tommy Hilfiger TJW CRP ALASKA PUFFER Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-30T165508.527

Soğuk hava koşullarında sıcak ve şık bir seçenek sunan Tommy Hilfiger TJW CRP ALASKA PUFFER Ceket, su geçirmez ve rüzgar geçirmez dış yüzeye sahip, dolgu kısmı ise sıcak tutan hafif ama etkili bir malzeme dolgulu. Bu sayede hem konforlu hem de dayanıklıdır. Bol veya regular fit kesimi ile rahat bir giyim deneyimi sunan ürün, kayak veya kış yürüyüşleri gibi dış mekan aktiviteleri için de uygun bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok sıcak tutuyor, çok havalı."

  • "Beğendim ama keşke biraz daha uzun olsaymış."
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10. Tommy Hilfiger 3P Trunk Wb UM0UM03289 Boxer

Adsız tasarım - 2025-01-30T165601.461

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dokusu, kalitesi mükemmel. Tavsiye ederim. Biraz kısa bacak boyu ama iyi topluyor."

  • "Harika. Ürün orijinal ve çok kaliteli."
Ürünü İncele

11. Tommy Jeans TJM PACKABLE LT DOWN JACKET Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-30T165845.304

Hafif, dayanıklı ve rüzgar geçirmeyen dış yüzeye sahip olan Tommy Jeans TJM Packable LT Down Jacket, hafif tasarımı ve pratikliği ile dikkat çekiyor. Ceketin iç kısmında doğal veya sentetik down (kuş tüyü) dolgu kullanır. Bu da ceketinin sıcak tutmasını sağlar. Packable (katlanabilir) tasarımı sayesinde, ceket kolayca kendi ceplerine veya küçük bir çantaya katlanarak yer kaplamadan taşınabilir. Genellikle Tommy Jeans logosu ve detayları ile modern bir görünüm sunar. Rahat bir kesime sahiptir, bu da hareket özgürlüğü sağlar. Hafif yapısı sayesinde günlük giyimde, spor aktivitelerde veya seyahat sırasında kolayca kullanılabilir. Katlanabilir özelliği, çantada fazla yer kaplamaksızın herhangi bir dış mekan etkinliği için taşıma kolaylığı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel fakat kalıp biraz büyük. M beden giyiyorum ama bana bol geldi."

  • "Çok iyi kumaşı var bir beden küçük alınmalı, çok beğendim."
Ürünü İncele

12. Tommy Hilfiger Tjm Adj. Belt 4.0 Kemer

Adsız tasarım - 2025-01-30T170034.568

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kaliteli ve dayanıklı. Kalitesini görünümüyle hissettiriyor."

  • "Tokadan kısalabilir modellerden. İstenen boya uydurukabilir. Derisi, tokası vs. güzel kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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