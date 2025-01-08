Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri devam ediyor
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri devam ediyor

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri devam ediyor

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsimi sizi durdurmasın, çünkü şıklığınızdan ödün vermeden sıcacık kalabilirsiniz! Şimdi sepet indirimleriyle hayalini kurduğunuz kışlık parçaları çok daha uygun fiyatlarla keşfetme zamanı. İşte sepette indirim kampanyasına özel seçtiğimiz markalar...

Kaliteli kot pantolonlardan dayanıklı botlara, tarzınızı yansıtan montlardan rahat kazaklara... Kış gelmişken, dolabınızı sıcacık ve şık parçalarla yenilemenin tam zamanı! Soğuk havalarda hem tarzını korumak hem de konforundan ödün vermek istemeyenler için harika bir haberimiz var: kışlık giyim ürünlerinde sepette %50'ye varan indirimler devam ediyor. Ancak elinizi çabuk tutmalısınız çünkü ay sonunda indirimlr sona erecek. İşte indirimleriyle öne çıkan markalar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Moda kategorisinde sepette indirim olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Levis'ta sepette %30 indirim

levis

Jean denince akla gelen ilk marka şüphesiz Levi’s! Markanın en ikonik ürünü olan jean modelleri, yüksek kaliteli kumaşları ve dayanıklı tasarımlarıyla hem havalı hem de uzun ömürlü parçalar sunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle kadınlara ve erkeklere hitap eden Levi’s, retro tarzıyla genç ve dinamik bir görünüm arayanların vazgeçilmezi. Denim şıklığını tişörtlerden sweatshirtlere, gömleklerden kazaklara genişleten marka, moda tutkunlarının favorisi olmayı sürdürüyor. Üstelik şimdi Levi’s ürünlerinde sepette %30 indirim fırsatıyla bu ikonik parçaları çok daha avantajlı fiyatlarla keşfedebilirsiniz!

Ürünü İncele

2. Under Armour'da sepette %25 indirim

under armour (1)

Ultra konfor sunan ve yüksek kaliteli spor giyim ürünleriyle tanınan Under Armour, profesyonel sporculardan günlük kullanıcıya kadar dünya genelinde binlerce kişinin favori markası olmaya devam ediyor. Performans ve rahatlığı bir arada sunan ürünlerinde yenilikçi teknolojilere yer veren marka, özgün ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik şimdi Under Armour ürünlerinde sepette %25 indirim fırsatıyla, hem performansınızı hem de stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz!

Ürünü İncele

3. Salomon'da sepette %25 indirim

salomon

Outdoor giyim ve ayakkabıda kalite ve performans denince akla gelen ilk markalardan biri olan Salomon, doğa tutkunlarının vazgeçilmez favorisi olmaya devam ediyor. Zorlu hava koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkan Salomon ayakkabılar, trekking, hiking ve şehir içi yürüyüşlerde güvenilir bir partner sunuyor. Kaymayı önleyen taban teknolojisi ve ayağı mükemmel şekilde saran ergonomik tasarımıyla hem konforu hem de güvenliği bir araya getiriyor. Üstelik şu anda sepette %25 indirim fırsatıyla Salomon ürünlerine çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Doğada geçirdiğiniz anları unutulmaz kılacak bu fırsatı kaçırmayın!

Ürünü İncele

4. Camper'da sepette %20 indirim

camper (1)

Ayakkabı seçiminde hem rahatlığı hem de şıklığı ön planda tutuyorsanız, Camper tam size göre! Özgün ve modern tasarımlarıyla moda dünyasında yıllardır kendine sağlam bir yer edinen marka, konfor ve estetiği bir arada sunarak tarzınızı tamamlıyor. Kombinlerinize farklı bir hava katacak Camper ayakkabılar, şu anda sepette %20 indirim fırsatıyla sizi bekliyor. Bu eşsiz fırsatı kaçırmadan, hem rahat hem şık adımlar atmanın keyfini çıkarın!

Ürünü İncele

5. UGG'da sepette %30 indirim

ugg

Son yılların en trend ayakkabı markalarından biri olan UGG, bu yıl da sezona damgasını vurmayı başardı. Ünlülerin ve influencerların kombinlerini süsleyen UGG modelleri, her kombine uyum sağlayan hoş tasarımlarının yanı sıra ayakları sıcak tuttuğu ve konforlu olduğu için de sıkça tercih ediliyor. Rahatlığı, konforu ve tarzı bir araya getiren UGG modellerinde sepette %30 indirim fırsatını kaçırmayın!

Ürünü İncele

6. Lee&Wrangler'da sepette %30 indirim

Wrangler

Wrangler, denim dünyasında yıllardır modaya yön veren, kaliteli ve dayanıklı tasarımlarıyla tanınan bir marka. Okula dönüş dönemine özel büyük fırsatlar sunan Wrangler, özellikle klasik kesim kot pantolonlar, tişörtler ve gömlekleriyle dikkat çekiyor. Sağlam yapısı ve konforuyla ön plana çıkan Wrangler kotları, uzun süreli kullanımıyla da kullanıcılarından tam not alıyor. Tarzınızı tamamlamak için bu fırsatları kaçırmayın!

Ürünü İncele

7. Merrell'dan Jack Wolfskin'a sepette %30 indirim

outdoor ürünleri

Doğayla iç içe olmayı sevenler, ilhamını doğadan alanlar buraya! Dünya çapında milyonlarca kişinin favorisi olmayı başarmış ünlü outdoor giyim markalarında indirimler hız kesmeden devam ediyor. Merrell, Jack Wolfskin ve daha pek çok markanın fırsat ürünlerini keşfetmek ve doğada geçirdiğiniz her anı daha konforlu, güvenli kılmak isterseniz doğru yerdesiniz. utdoor tutkunları için sezonun en büyük fırsatı burada: Favori outdoor giyim markalarında indirim rüzgarları esiyor ve en sevdiğiniz ürünler şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Stoklar tükenmeden ve indirimler bitmeden acele edin.

Ürünü İncele

Bu içerik 1 Şubat 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Tommy Hilfiger indiriminden kaçırmamanız gereken parçaları sizin için seçtik

Tommy Hilfiger indiriminden kaçırmamanız gereken parçaları sizin için seçtik

 "Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

 "Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

"Müthiş bir tat!" Starbucks'ın çok satan filtre kahvesi indirime girdi

 TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Adidas Puma jack and jones levis merrell under armour
İş birliği İçerikleri
Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Hangi gün ve saatlerde uçak bileti daha ucuz?

Hangi gün ve saatlerde uçak bileti daha ucuz?

Burun tıkanıklığı ve horlama pek çok kişinin kabusu! Çözümü ise basit...

Burun tıkanıklığı ve horlama pek çok kişinin kabusu! Çözümü ise basit...

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

Baklava deseni geri döndü! İşte tarzınıza hareket katacak o parçalar

Baklava deseni geri döndü! İşte tarzınıza hareket katacak o parçalar

A101'e iPhone 13 geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

İngilizce kelime haznenizi genişletecek hikaye ve romanlar

İngilizce kelime haznenizi genişletecek hikaye ve romanlar

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Adidas Terrex serisinin en sevilen yürüyüş botu günün fırsat ürünü oldu

Adidas Terrex serisinin en sevilen yürüyüş botu günün fırsat ürünü oldu

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kablo karmaşası tarih oluyor! İşte TikTok'ta viral olan o çözüm

Kablo karmaşası tarih oluyor! İşte TikTok'ta viral olan o çözüm

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Süper Tasarruf Haftası başladı!

Süper Tasarruf Haftası başladı!

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul'a kar tatili gelir mi? Yarıyıl tatili biter bitmez kar geliyor... Atkıları, botları, bereleri hazırlayın! AKOM uyardı: Kar kalınlığı 20 cm'ye ulaşacak!

İstanbul'a kar geliyor... AKOM uyardı

Yer: Ankara! Taksici arabasına bindi: Şoförün sesi titredi... "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

Yer: Ankara! Taksici arabasına bindi: Şoförün sesi titredi... "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

Karaköy 'Teksas'a döndü... Suç makinelerinin park kavgasında silahlar konuştu!

Karaköy 'Teksas'a döndü... Suç makinelerinin park kavgasında silahlar konuştu!

Çakarlı araçla yakalandılar: 276 bin TL ceza ödediler!

Çakarlı araçla yakalanıp 276 bin ceza ödediler!

2021'deki bela geri mi dönüyor? Korku dolu günler yaşatmıştı... Uzman isim müsilaj için uyardı!

Uzmandan müsilaj uyarısı! Facia geri mi döndü?

Yoğun pus tabakası, sis... Ankara'da hava kirliliği 'sağlıksız' seviyelerde! Özellikle o bölgelerde hissediliyor

Yoğun pus tabakası, sis... Hava kirliliği en yüksek seviyede!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.