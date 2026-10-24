HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da korkutan ev yangını: Kedi yavrusu son anda kurtarıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan kedi yavrusu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Samsun’da korkutan ev yangını: Kedi yavrusu son anda kurtarıldı

Yangın, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde Ahmet Diler’e ait evin oturma odasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evin içerisinde bir kedi yavrusu olduğunu fark eden itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan, yavruyu kurtarmak için harekete geçti. Kedi yavrusunu yanmaktan kurtaran Bayhan, ardından suyla serinleterek ilk müdahaleyi yaptı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Samsun’da korkutan ev yangını: Kedi yavrusu son anda kurtarıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettilerSosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettiler
Akçadağ’da Keklikpınarı Camisi ibadete açıldıAkçadağ’da Keklikpınarı Camisi ibadete açıldı

Anahtar Kelimeler:
Samsun kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.