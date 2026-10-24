Samsun’da korkutan ev yangını: Kedi yavrusu son anda kurtarıldı

Yangın, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde Ahmet Diler’e ait evin oturma odasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evin içerisinde bir kedi yavrusu olduğunu fark eden itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan, yavruyu kurtarmak için harekete geçti. Kedi yavrusunu yanmaktan kurtaran Bayhan, ardından suyla serinleterek ilk müdahaleyi yaptı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır