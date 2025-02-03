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İkonik siyah tasarım ve üst düzey konfor! Puma ST Runner Full L Spor Ayakkabı indirime girdi
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İkonik siyah tasarım ve üst düzey konfor! Puma ST Runner Full L Spor Ayakkabı indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.02.2025 09:51
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Yoğun geçen günlerde hem şık hem de rahat bir ayakkabı giymek, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaz mıydı? Klasik siyah rengiyle her kombine uyum sağlayan PUMA ST Runner Full L, hem spor yaparken hem de şehir hayatında maksimum konfor sunuyor. Günlük temponuza ayak uyduracak, sizi yarı yolda bırakmayacak bir model arıyorsanız 1120 TL indirimde olan bu ürünü kaçırmayın! İşte detaylar...

Günlük hayatta ya da spor yaparken rahat ve şık bir ayakkabı seçmek, gün boyu konfor sağlamak için en önemli adımlardan biri. Hem tarzınıza uyum sağlayan hem de uzun süreli kullanımlarda ayağınızı destekleyen modeller öne çıkıyor. İşte tam da bu noktada, Puma ST Runner Full L Unisex Spor Ayakkabı, siyahın zamansız şıklığını konforla buluşturarak her kombine uyum sağlayan güçlü bir alternatif oluyor. Hafif yapısı, esnek tabanı ve dayanıklı dış yüzeyiyle günlük stilinizi tamamlarken, rahatlığınızdan ödün vermemenizi sağlıyor. Üstelik şu an 1120 TL indirimde! Bu fırsatı kaçırmadan dolabınızın joker parçasını keşfetmeye ne dersiniz?

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Puma Türkiye gönderim garantisiyle: Puma ST Runner Full L Unisex Spor Ayakkabı

PUMA ST Runner Full L Unisex Spor Ayakkabı

Puma ST Runner Full L Unisex Spor Ayakkabı, yumuşak iç tabanı ve esnek dış yüzeyi sayesinde ayağınızı mükemmel şekilde sarıyor ve böylece uzun süreli kullanımda bile rahatlık hissi sunuyor. Hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu ayakkabı, hafif yapısı ile hareket özgürlüğü sağlıyor. Modern tasarımı, dayanıklı dış yüzeyi ve farklı beden seçenekleriyle de her zevke hitap ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaz kış giyilebilir. Rahat ve kaliteli."

  • "Ürün çok hoş rengi ve kalitesi. İndirimdeyken aldım. Kaçırmayın derim. Diğer rengini de almıştım. Puma kalitesini bu ayakkabıda görebilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Şubat 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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