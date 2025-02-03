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Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı
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Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.02.2025 11:45
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Dışarıda geçirdiğiniz her anı konfor dolu kılacak aynı zamanda da stilinizi yükseltecek ünlü markaların ayakkabılarında %50'ye varan indirimler başladı. Rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren Columbia, Adidas, Puma, New Balance gibi markaların ayakkabıları keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar...

Kışın ısı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez, konforlu bir ayakkabı en büyük ihtiyacımız. Böylesi bir ayakkabıyla gün içinde yorulmak, üşümek nedir bilmezsiniz. "Benim outdoor ayakkabım çok!" diyorsanız da daha casual modellerle kombinlerinizi taçlandırabilir, güvenli ve rahat adımlarla her günün keyfini çıkarabilirsiniz. Dahası sportif aktivitelerde giymek için hafif ve ultra rahat spor ayakkabılara ihtiyacınız varsa onlar da bu içeriğimizde sizi bekliyor. Üstelik her biri %50'ye varan indirimlerle...

1. Columbia

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Zorlu kış günleri için outdoor bir ayakkabıya ihtiyacınız varsa Columbia ilk göz atmanız gereken markalardan biri. Outdoor giyimde uzmanlaşan markanın ayakkabıları, rahatlık ve ayak desteğini ön planda tutuyor. Ortopedik özelliklere sahip tabanlar ve yastıklama sistemleri ile uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor. Birçok modeli, su geçirmez teknolojilere sahip. Zorlu hava koşullarında ve çeşitli zeminlerde dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanan Columbia ayakkabılar, hem işlevselliği hem de şıklığı bir arada sunuyor.

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2. Adidas Terrex

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Adidas'ın Terrex serisi, outdoor tutkunlarının favorileri arasında yer alıyor. Zorlu arazi koşullarında performansı artırmayı hedefleyen, dayanıklı ve rahat ayakkabılardan oluşan Terrex serisi; trekking, dağcılık, yürüyüş ve diğer açık hava etkinlikleri için özel olarak tasarlanıyor. Ayakları koruyacak şekilde yapılandırılan modeller, zorlu zeminlerde güvenli bir deneyim sunuyor. Adidas Terrex, performansın yanı sıra estetik açıdan da dikkat çekiyor. Modern tasarım çizgileriyle, açık hava aktivitelerinin yanı sıra gündelik giyimde de kullanılabiliyor.

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3. Camper

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Hem erkekler hem de kadınlar için yenilikçi, konforlu ve estetik ayakkabılar tasarlamasıyla tanınan Camper, geleneksel el işçiliğini modern estetikle birleştirerek özgün ve dikkat çekici ayakkabılar üretiyor. Uzun süreli giyimde konfor sağlamak amacıyla tasarlanan modeller yumuşak malzemeler ve ergonomik taban yapıları ile ayak sağlığını ön planda tutuyor. Camper, yürüyüş ayakkabılarından, günlük sneaker'lara ve şık topuklu ayakkabılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip Farklı stillere ve ihtiyaçlara hitap eden çok çeşitli modeller ile kullanıcıların zevkine hitap ediyor.

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4. New Balance

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Başlangıçta ortopedik ayakkabılar üretmek üzere yola çıkmış olan New Balance, zamanla spor ayakkabıları, koşu ayakkabıları ve geniş bir yelpazede diğer spor giyim ürünleri ile tanınan bir global marka haline geldi. Sporculara yönelik yüksek performanslı ürünler üreten marka; koşu, yürüyüş, basketbol, futbol gibi birçok spor dalında kullanılabilen ayrı modeller sunuyor. Yürüyüş ve koşu sırasında ayak konforunu artırmak için çeşitli yastıklama teknolojileri kullanıyor. Farklı ayak yapısına sahip kişiler için geniş bir numara yelpazesi sunuyor. Fiziksel olarak daha geniş veya dar ayak yapısına sahip olanlar için uygun alternatifler bulmak bu markada daha kolay.

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5. Puma

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Puma, performans spor ayakkabıları ve ekipmanlarının yanı sıra, sokak stili ve moda için tasarlanmış giyim ve ayakkabılarla da tanınan bir marka. Spor ve modanın birleştiği tasarımlarıyla öne çıkan marka
sporcuların performansını artırmak için çeşitli yenilikçi teknolojiler geliştirmiştir. Örneğin, IGNITE ve NRGY gibi yastıklama teknolojileri rahatlık ve enerji dönüşümü sağlamak amacıyla tasarlanmış. Puma, şıklık, konfor ve performansı bir araya getiren tasarımlarıyla spor severler ve stil sahibi bireyler için ideal bir marka konumunda.

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6. Salomon

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Salomon, yürüyüş ve koşu ayakkabılarındaki yenilikçi teknolojileriyle bilinen bir marka. Contagrip tabanları kaymazlık sağlarken, SensiFit teknolojisi ayak konforunu artırmak için tasarlanmış. Ayrıca, Active Comfort ve EnergyCell gibi yastıklama sistemleri, ayakları daha etkin desteklemeye yardımcı oluyor. Birçok modelinde GORE-TEX gibi su geçirmez teknolojiler bulunur Salomon ayakkabılar, açık hava tutkunları ve sporcular için bir yaşam tarzını temsil ediyor. Eğer macera dolu bir yaşam sürmeyi seviyorsanız, Salomon’ın sunduğu seçeneklere bakmadan geçmeyin.

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7. Merrell

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Merrell ayakkabılar zorlu arazi koşullarında güvenli bir deneyim sağlamak amacıyla tasarlandıkları için, pek çok kullanıcı tarafından birçok outdoor etkinliğinde sıkça tercih ediliyor. Doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için uygun, konforlu ve dayanıklı ayakkabılar arayanlar için mükemmel bir tercih olan Merrell, macera dolu anılar biriktirmek isteyen doğa severlerin tercih edebileceği kaliteli ürünler sunuyor.

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8. Under Armour

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Under Armour, koşu ve diğer spor dalları için tasarlanmış performans odaklı ayakkabılar üretir. Ayakkabılarındaki yastıklama sistemleri ve destekleyici yapılar, spor yapanların rahat bir deneyim yaşamasına yardımcı olur. Performans odaklı spor giyim ve ayakkabılar arayan, teknolojiye önem veren ve aktif bir yaşam tarzı benimseyen kullanıcılar için ideal bir markadır. Spor yaparken maksimum konfor ve destek sunan ürünleriyle öne çıkar, bu yüzden spor yapmak isteyenlerin tercih edebilecekleri kaliteli bir seçenek sunar.

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Bu içerik 3 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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