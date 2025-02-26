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ŞOK'a Xiaomi Redmi 14C Cep Telefonu geliyor! 26 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Xiaomi Redmi 14C Cep Telefonu geliyor! 26 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
26.02.2025 09:52
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 26 Şubat Çarşamba 2024 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı keşfetmek ve indirimli alışveriş keyfi yaşamak isteyenler için ŞOK broşürüne içeriğimizde yer verdik. Detaylar için okumaya devam edin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 26 Şubat 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında akıllı telefondan pratik mutfak gereçlerine, oyuncaktan gıda ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Xiaomi Redmi 14C Cep Telefonu 8559 TL!

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