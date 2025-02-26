ŞOK'a Xiaomi Redmi 14C Cep Telefonu geliyor! 26 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 26 Şubat 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında akıllı telefondan pratik mutfak gereçlerine, oyuncaktan gıda ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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