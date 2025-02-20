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Meyvemsi, çiçeksi ve odunsu notalarla teninizde iz bırakacak parfümler indirimde
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Meyvemsi, çiçeksi ve odunsu notalarla teninizde iz bırakacak parfümler indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.02.2025 10:21
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Her sabah aynanın karşısında hazırlanırken, kıyafetleriniz kadar kokunuzun da sizi yansıttığını fark ettiniz mi? Gün boyu teninizde kalan bir parfüm, yalnızca güzel kokmanızı sağlamaz; ruh halinizi yükseltir, özgüveninizi artırır. Tıpkı favori kahvenizin sizi güne hazırlaması gibi, doğru koku da karakterinizi tamamlayan son dokunuş olur. Şimdi en beğenilen markaların parfümlerinde cazip indirimler sizi bekliyor! Taze, odunsu ya da çiçeksi... Kendinize en uygun kokuyu keşfetmeye hazır mısınız?

Bazı kokular anılara kazınır, bazıları ise girdiğiniz her ortamda iz bırakır. Sabah hazırlanırken sıktığınız bir parfüm, gün boyu size eşlik eden görünmez bir imza gibidir. Kendinizi daha çekici, daha özgüvenli hissettiren o özel koku, çevrenizdekilerin de aklında kalır. Üstelik şimdi, teninizde iz bırakacak en etkileyici parfümler cazip indirimlerle satışta! Peki, tarzınıza ve ruh halinize en uygun olanı hangisi? İşte sizin için seçtiğimiz kaçırmamanız gereken indirimli parfümler

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İndirimdeki parfümler burada!

1. Calvin Klein IN2U Man Edt 150 ML Erkek Parfümü

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Güne enerjik bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Calvin Klein IN2U Man EDT, modern, dinamik ve özgüveni yüksek erkekler için tasarlanmış, ferah ve çarpıcı bir parfüm. Greyfurt yaprağı ve limon gin fizz ile açılan koku, günün temposuna ayak uyduran canlandırıcı bir etki sunarken, shiso yaprağı ve kakao notalarıyla özgün bir çekicilik katıyor. Son dokunuşta hissedilen soğuk misk, beyaz sedir ve vetiver, bu parfümü tam bir dört mevsim klasiği haline getiriyor. Günlük kullanıma uygun, enerjik bir parfüm arıyorsanız, CK IN2U tam size göre!

Kullananlar ne diyor?

  • "Güçlü ve kalıcı bir koku."

  • "Harika, taze, temiz kokuyor. Her gün kullanıyorum. Tavsiye ederim."
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2. Versace Eros Pour Femme EDP Kadın Parfüm

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Sabah aynaya baktığınızda nasıl hissetmek istiyorsunuz? Kendinden emin, zarif ve etkileyici mi? Versace Eros Pour Femme, gününüzü en baştan şekillendiren, ruh halinizi yükselten ve sizi her ortamda fark edilir kılan bir koku. Sabah işe giderken üzerinize sıktığınızda Sicilya limonu ve mandalinanın ferahlatıcı enerjisi, gün boyu size tazelik katarken, öğleden sonra bir kahve molasında yasemin, frezya ve portakal çiçeğinin yumuşak ama büyüleyici etkisi hissediliyor. Akşam buluşmalarında ise beyaz paçuli, misk ve ambrox, teninizde derin ve etkileyici bir iz bırakırken, romantik ve çarpıcı bir hava yaratıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin zarafetine eşlik eden bu koku, sizin imzanız olacak!

Kullananlar ne diyor?

  • "Kokusunu hiç bilmeden açıklamalarına bakarak almıştım, nasıl bir şeyle karşılaşırım diye korkarken kokuya aşık oldum. Hızlı ve özenli kargolama, mükemmel bir ürün. Teşekkür ederim."

  • "Tek kelimeyle mükemmel bir kokusu var. Çok severek kullanıyorum."
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3. Dsquared2 Wood Pour Homme EDT 30 ml Erkek Parfümü

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DSQUARED2 Wood Pour Homme, kendine güvenen, modern ve tarz sahibi erkekler için tasarlanmış güçlü ve karakteristik bir parfüm. Sicilya limonu, Calabria bergamotu ve mandalinanın tazeliğiyle enerjik bir başlangıç yaparken, zencefil ve kakulenin baharatlı sıcaklığı kokuyu sofistike bir hale getiriyor. Menekşe yaprakları ferah bir hava katarken, ambrox, vetiver ve sarı ağaçların odunsu notaları parfüme maskülen ve kalıcı bir dokunuş ekliyor. Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında her ortamda fark edilmek ve etkileyici bir iz bırakmak isteyenler için mükemmel bir seçenek!

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4. Lacoste Pour Femme EDP Kadın Parfüm

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Bazı kokular, gün içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi belirler. Sabah kahvenizi yudumlarken hafif ama fark edilir bir etki, iş görüşmesine giderken zarif ama iddialı bir hava ya da arkadaşlarınızla akşam yemeğinde sıcak ve samimi bir dokunuş… Lacoste Pour Femme, her anınıza uyum sağlayan, özgür ruhlu ve kendine güvenen kadınlar için tasarlandı. Frezya ve karabiberin canlı açılışı, günün ilk adımını enerjik atmanızı sağlarken, yasemin ve güneş çiçeği feminen ve sofistike bir dokunuş katıyor. Günün sonunda ise süet ve sedir ağacı, üzerinizde bıraktığı sıcak ve huzurlu hisle geceye eşlik ediyor. İlkbahar ve sonbaharın ruhuna en çok yakışan parfüm, doğallık ve zarafeti bir arada taşımak isteyen kadınlar için vazgeçilmez bir imza!

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok hoş, naif bir koku. Beğenerek kullanıyorum."

  • "Yıllardır tek vazgeçilmezim."
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5. Guess Seductive For Men EDT 100 ml Erkek Parfüm

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Bir odada yürüdüğünüzde herkesin başını çevirdiğini hayal edin. Girdiğiniz her ortamda fark edilen, kendine güvenen bir duruş sergilemek artık sadece görünüşle değil, kokuyla da mümkün. Guess Seductive Homme, sizi bir adım öne çıkaran, karizmatik ve çekici erkeklerin imza kokusu. Greyfurt ve lavantanın ferahlatıcı başlangıcı, günün her anında enerjinizi yükseltirken, adaçayı ve safranın baharatlı dokunuşu sizi kalabalıktan ayırıyor. Tatlı benzoin ve odunsu notalar ise kokuya sıcak ve kalıcı bir his katıyor. Özel günler, iş toplantıları ya da sıradan bir akşam yemeği… Her anınıza uyum sağlayan parfüm, girdiğiniz her ortamda fark edilmenizi sağlayacak.

Ürünü İncele

6. Missoni Edt 30 ml Kadın Parfüm

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Yeni bir güne başlarken kendinizi özgüven dolu hissetmek istemez misiniz? Sabah pencerenizi açtığınızda içeri dolan ferah esinti gibi Missoni EDT, kan portakalı ve kuşburnunun tazeliğiyle sizi sarıyor. Güneş yükseldikçe, şakayık ve frezya taç yapraklarının zarif kokusu teninizle uyum içinde dans ediyor. Günün sonunda ise, beyaz sedir ağacı ve miskin sıcak dokunuşu size huzur veriyor. İlkbahar ve yaz aylarında üzerinizde bir hafiflik hissi yaratacak, feminen ve çiçeksi dokusuyla sizi günün en özel anlarına eşlik etmeye çağıracak olan koku, günün her saatinde size ilham vermeye hazır!

Kullananlar ne diyor?

  • "Pudralı bir koku ve gayet kalıcı."

  • "Kendine has, kadınsı bir çekiciliği var."
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7. Bvlgari Aqva Pour Homme Edt 150 Ml Erkek Parfüm

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Deniz kenarında yürüdüğünüz o anı düşünün; hafif esen rüzgar yüzünüzü okşarken, tuzlu suyun ferahlatıcı kokusu içinize doluyor. Bvlgari Aqva Pour Homme, işte tam da bu hisleri yaşatan, doğanın gücünü ve denizin serinliğini üzerinizde taşımanızı sağlayan bir koku. Mandarin ve petit grainin enerjik açılışı, sabahın ilk ışıkları gibi ferah bir başlangıç yapıyor, posidonia su bitkisi ve santolina notaları ise sizi okyanusun derinliklerine çağırıyor. Mineral amber ve adaçayının sıcak dokunuşu ise parfüme maskülen ve sofistike bir son katıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında tazelik arayan erkekler için uygun olan parfüm, özgüveni yüksek, dinamik ve macerayı seven ruhlar için tasarlandı. Günlük stilinizi tamamlayan, her anınızı canlandıran bu kokuyla, doğanın en güçlü yanlarını teninizde hissedin.

Kullananlar ne diyor?

  • "Güzel kokusu. Ağır değil."

  • "Fresh bir koku. Senelerdir vazgeçilmezim."
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8. Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Edp Kadın Parfüm

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Bazı anlar vardır; loş ışıkta kahvenizi yudumlarken hissettiğiniz o derin huzur, uzun bir günün ardından paltoların arasına sinmiş hafif bir koku ya da karşınızdakini etkileyen, ama bir türlü unutulmayan bir iz… Narciso Rodriguez For Her Musc Noir tam da böyle bir his bırakıyor. Tatlı erik akorunun davetkâr açılışı, yalancı vanilyanın sıcak dokunuşu ile birleşerek yumuşak ama karakterli bir etki yaratıyor. Misk ve süetin kremsi uyumu, teninizde zarif bir imza bırakırken, bu parfümün feminenliği ışık ve gölge oyunlarıyla yeniden yorumlaması onu eşsiz kılıyor. Sonbahar ve kış aylarında, bir şalın arasında ya da paltodan yükselen hafif bir koku gibi hissettiren bu büyüleyici parfüm, gün boyu gizemli ve çekici bir hava yaratmak isteyen kadınlar için tasarlandı. Eğer kendinize özgü, hafızalara kazınacak bir koku arıyorsanız, onunla tanışma zamanı!

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9. Guess Uomo Acqua Edt 100 ml Erkek Parfüm

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Sabahın erken saatlerinde deniz kenarında yürüdüğünüzü hayal edin. Hafif serinlik teninize değiyor, uzaktan gelen tuzlu rüzgar ciğerlerinizi dolduruyor ve her nefeste tazelik hissediyorsunuz. Guess Uomo Acqua, işte tam da bu hisleri şişeye sığdırarak sizi özgürlüğün ve doğanın en saf haliyle buluşturuyor. Sedrat ve tuzlu pomelonun canlandırıcı açılışı, güne zinde başlamanızı sağlıyor, ardıç ve Fransız lavantası notaları parfüme derinlik katıyor. Vetiver, sandal ağacı ve Palo Santo'nun sıcak dokunuşu ise kokuyu maskülen ve sofistike bir hale getiriyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hafif, ferah ve enerjik kokular tercih eden erkekler için mükemmel bir seçenek olan Guess Uomo Acqua, hem sakin hem de cesur yönünüzü ortaya çıkarmak için tasarlandı!

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok beğendim. Hafif ve kalıcı…"

  • "Harika bir koku. Kalıcılığı da çok iyi."
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10. Clinique Happy Heart Edp 50 Ml Kadın Parfüm

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Sabah uyandığınızda pencereden içeriye süzülen güneş ışığı gibi, Clinique Happy Heart de sizi gün boyu pozitif bir ruh haline davet ediyor. Mandalina ve Çin tarçınının enerjik açılışı, güne neşeyle başlamanızı sağlarken, su sümbülü ve havuç notaları, ferah ve canlı bir his bırakıyor. Alt notalardaki sandal ağacı ve beyaz odun harmanı, parfüme sıcak ve yumuşak bir dokunuş ekleyerek, kokunun gün boyu kalıcılığını korumasını sağlıyor. İlkbahar ve yaz aylarında çiçeklerin arasında yürüyormuş gibi hafif ve zarif bir his uyandıran koku, aynı zamanda günlük hayatta enerjik ve doğal bir imza bırakmak isteyen kadınlar için ideal. Eğer gün boyunca tazelenmiş ve mutlu hissetmek istiyorsanız, Clinique Happy Heart tam da sizin ruhunuza uygun bir parfüm!

Kullananlar ne diyor?

  • "Kokusu muhteşem. Artık favorilerim arasında."

  • "Yıllardır parfümlerim arasında olmazsa olmazım. Eskisi bitmek üzereydi. Harika bir koku bayılıyorum."
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Bu içerik 20 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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