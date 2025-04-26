İşte AFAD'ın büyük deprem senaryoları! O iki ilçe işaret ediliyor: Yüzde 70'i 2000 öncesi...

Türkiye bir kez daha en büyük gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. 23 Nisan'da İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2'lik deprem sonrası günlerdir artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. İstanbulluların aklında ise Büyük İstanbul Depremi var. Peş peşe meydana gelen depremler yüzünden evlerine giremeyen İstanbullular merakla yetkililerden gelecek açıklamalara kilitlenmişken AFAD'tan deprem senaryolarına dair bir plan geldi.

İLÇELERİ TEKER TEKER SIRALADILAR

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul’un çok sayıdaki ilçesinin yüksek risk derecesine sahip olduğu ifade edilirken, “Fay hattına yakınlığı sebebi ile yüksek deprem tehlikesine sahip Avcılar ilçesi, yerel zemin koşullarının olumsuzluğu ve mevcut yapı stoğunun da modern yönetmeliklere uygun olmayışı sebebi ile risk derecesinin en yüksek olduğu ilçelerden biridir. Marmara Denizi kıyı şeridindeki diğer ilçelerde de benzer durum görülmektedir. Özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecektir” tespitine yer verildi.

ESENYURT İÇİN AYRI BİR PARANTEZ...

Esenyurt’un, yüksek ve yoğun yapılaşma, artan nüfus ve göçmen yoğunluğu ile depremden etkilenme riski yükselen bir ilçe olduğu, Silivri ve Tuzla ilçelerinin aktif fay hattına yakın olmaları, alüviyon kalınlığının fazla olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler ile depremden yoğun şekilde etkilenebilecek ilçeler olduğu kaydedildi.

BAKIRKÖY, AVCILAR VE ZEYTİNBURNU...

Planda ayrıca, “Olası büyük depremde Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu ilçelerinin tamamının etkileneceği öngörülmektedir. Özel, devlet ve şehir hastanelerinin, okulların bu ilçelerde yoğun olması, yapı stoğunun eskiliği, olası etkiyi arttırmaktadır” bilgisi yer aldı.

7 ÜSTÜ DEPREMLERDE 34 BİN HASARLI BİNA...

Planda şunlar kaydedildi: “Yapılan araştırmalara göre, 7,0 ve üstü büyüklükte meydana gelecek İstanbul depreminde 34 bin hasarlı bina oluşacaktır. AFAD Deprem Dairesi (AFAD-RED sistemi) tarafından hazırlanan senaryoya göre, 7.5 büyüklüğündeki deprem Marmara Denizi Adalar açıklarında gerçekleşecek ve komşu 10 il etkilenecektir. İstanbul’un Avrupa yakasının güney ilçelerinde yoğun olmak üzere, 39 ilçede hasar oluşacağı bilgisi verilmektedir.”

YÜZDE 70'İ 2000 ÖNCESİ

Planda, İstanbul’daki bina stoğunun önemli bir bölümünün 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin tanımladığı koşulları sağlamadığına dikkat çekildi ve “Bu binaların pek çoğu, inşa edildikleri dönemdeki ilgili yönetmeliklerin koşullarını da sağlayamamakta, dolayısıyla olası depremlerde hasar alma riskleri çok yüksek görülmektedir” denildi.