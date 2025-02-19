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Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde
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Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.02.2025 10:09
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Gün boyu rahat hissederken aynı zamanda şık görünmek istemez misiniz? Wrangler, konforun ve zamansız stilin dengesini mükemmel bir şekilde sunarak bu sorunun cevabını veriyor. Şehirde yoğun bir gün geçirmek isteyin veya sadece hafta sonu için rahat bir kombin arayışında olun, Wrangler’ın şık ve fonksiyonel parçaları sizi her ortamda destekliyor. Üstelik şimdi indirimde olan Wrangler ürünleriyle gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı! İşte detaylar...

Sabah işe yetişmeye çalışırken, hafta sonu arkadaşlarınızla vakit geçirirken ya da rahat bir gün planlarken giyeceğiniz parçaların sizi kısıtlamadan konfor sunması önemli. Wrangler’ın indirimdeki en iyi ceketleri, sweatshirtleri, triko kazakları ve denim parçaları, her anınıza uyum sağlamak için tasarlandı. Soğuk havalarda sıcacık tutan sweatshirtlerden, gün boyu hareket özgürlüğü sunan jean pantolonlara ihtiyacınız olan her şey şimdi avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Kendinizi iyi hissettiren, şıklığınızı tamamlayan ve her anınıza eşlik edecek parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

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İndirimdeki Wrangler ürünleri burada!

1. Wrangler Regular Fit Erkek Sweatshirt

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Gün boyu konforlu ve sıcak hissetmek için doğru parçaları seçmek önemli. Wrangler Regular Fit Erkek Sweatshirt, yumuşak iç polar dokusu sayesinde sizi soğuk havalarda sıcak tutarken, regular fit kesimi ile rahat bir kullanım sunuyor. Bisiklet yaka tasarımı, günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlarken, bordo rengiyle klasik ve şık bir görünüm kazandırıyor. İster hafta sonu dışarıda vakit geçirirken ister evde rahat bir gün planlarken, sweatshirt ile her ortamda konforlu hissedeceksiniz. Soğuk havalara karşı sizi saracak, stilinizi tamamlayacak bu parçayla sıcacık bir kış geçirin!

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2. Wrangler Relaxed Kadın Sweatshirt

2 (57)

Bazı günler ekstra rahat hissetmek istersiniz, değil mi? Wrangler Relaxed Kadın Sweatshirt, %100 pamuklu yumuşak dokusu ile gün boyu konfor sunarken, bisiklet yaka ve rahat kesimiyle her kombine uyum sağlıyor. Evde kahvenizi yudumlarken, hafta sonu arkadaşlarınızla buluşurken ya da yoğun bir günün sonunda rahatlamak istediğinizde, üzerinizde hafif ama sıcak tutan bir sweatshirt olsun istersiniz. Uzun kolları ve nefes alabilen kumaşı, her mevsimde ideal bir kullanım sağlarken, minimal tasarımıyla şıklığınızdan ödün vermeden gününüzü geçirmenize yardımcı oluyor. Giydiğiniz an kendinizi daha iyi hissedeceğiniz sweatshirt, konfor ve sadeliğin mükemmel uyumu!

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3. Wrangler Texas Erkek Kot Pantolon

3 (50)

Wrangler Texas Erkek Kot Pantolon, %99 pamuk, %1 elastan karışımıyla size esneklik sunarak gün boyu konforlu hareket etmenizi sağlıyor. Straight fit kesimi ve düz paça tasarımı, klasik ve zamansız bir görünüm sunarken, normal bel yüksekliği sayesinde vücudunuza tam oturuyor. Sabah işe giderken, hafta sonu arkadaşlarınızla vakit geçirirken ya da günlük koşturmacada tarzınızı korurken sizi asla yarı yolda bırakmayacak olan ürün, gardırobunuzun en vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday!

Kullananlar ne diyor?

  • "Kemer kısmı güzel. Paçaları biraz bol, düz kesim."

  • "Rahat bir kesimi var. Paçaları bol model seviyorsanız beğenirsiniz."
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4. Wrangler Regular Fit Kapüşonlu Sweatshirt

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Soğuk havalarda hem sıcak kalmak hem de şık görünmek istemez misiniz? Wrangler Regular Fit Kapüşonlu Sweatshirt, içi yumuşak polar kaplamasıyla sizi gün boyu sıcak tutuyor ve regular fit kesimiyle hareket özgürlüğü sunuyor. Kapüşonlu tasarımı, ekstra koruma sağlarken, siyah rengi sayesinde her kombinle uyum sağlayarak zamansız bir stil yaratmanıza yardımcı oluyor. Sade, kullanışlı ve sıcak tutacak bir seçenek arıyorsanız, bu sweatshirt tam size göre!

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5. Wrangler Sherpa Jean Ceket

5 (50)

Bazı parçalar vardır ki hem şık görünmek hem de rahat hissetmek için dolabınızın vazgeçilmezi olur. Wrangler Sherpa Jean Ceket, %100 pamuk kumaşı ve iç kısmındaki yumuşak dokusu ile dikkat çekerken, mevsim geçişlerinde ideal koruma sunan kapüşonlu tasarımıyla stilinizi tamamlıyor. Fermuarlı yapısı, pratik bir kullanım sunarken, dokuma kumaşı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Klasik jean şıklığını modern dokunuşlarla buluşturan ceket; rahat, dayanıklı ve her kombine uyum sağlayan bir parça.

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6. Wrangler Mom Denim Pantolon

6 (51)

Günlük stilinizde hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada arıyorsanız, Wrangler Slim Fit Mom Jean tam size göre! Yüksek belli ve dar kesimli tasarımı ve esnek kumaşı sayesinde vücuda tam oturuyor. İster salaş bir sweatshirt ile spor bir tarz yakalayın, ister şık bir gömlekle kombinleyerek modern bir görünüm elde edin, bu jean her ortama uyum sağlar. Dar paça kesimi, bacak boyunuzu daha uzun gösterirken, jean kumaşın klasik dokusu zamansız bir stil yaratmanıza yardımcı oluyor. Her kombine kolayca uyarlanabilen pantolon ile gün boyu rahat ve stil sahibi hissedeceksiniz!

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7. Wrangler Kısa Kollu Polo T-shirt

7 (50)

Bazı parçalar zamansızdır ve her kombinle uyum sağlar. Wrangler Kısa Kollu Polo T-shirt, %100 pamuklu yapısıyla gün boyu nefes alabilen ve konforlu bir kullanım sunar. Polo yaka tasarımı, klasik ve sportif bir görünüm kazandırarak, ister günlük ister şık kombinlerinizde rahatça kullanmanıza olanak tanır. Siyah rengiyle her ortama uyum sağlayan tişört, sade ama etkili bir stil için olmaz olmaz bir parça.

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8. Wrangler Triko Kazak

8 (51)

Bazı günler ekstra rahat hissetmek ve aynı zamanda şık görünmek istersiniz. Regular fit kesimiyle vücudunuza tam oturan Wrangler Triko Kazak, yumuşak dokusu ile tam da bu isteği karşılayacak bir ürün. Lila rengi, kombinlerinize zarif ve modern bir dokunuş katıyor. Soğuk havalarda sıcak tutan yapısı sayesinde dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem sade hem de stil sahibi bir görünüm için bu kazak dolabınızın favori parçalarından biri olacak.

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9. Wrangler Uzun Kollu Gömlek

9 (50)

Wrangler Uzun Kollu Gömlek, %100 pamuklu yapısıyla gün boyu nefes alabilen bir kumaşa sahip. Antrasit rengi ve zamansız tasarımı ile hem klasik hem de modern kombinlerle kullanılabilen ürün, hem iş hayatında hem günlük kullanımda tarzınızı tamamlıyor. Sade ama güçlü bir stile sahip olmak istiyorsanız bu gömlek dolabınızın favorisi olacak.

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10. Wrangler Uzun Kollu Tshirt

10 (45)

Wrangler Uzun Kollu Tişört, fit kesimiyle vücudunuza oturarak şık bir görünüm sağlarken, yumuşak ve hafif yapısıyla gün boyu konfor sunuyor. Mevsim geçişlerinde katmanlı giyimde ideal bir parça olurken, farklı kombinlerle her ortama uyum sağlıyor. İster spor bir tarz yaratın, ister klasik bir görünümle tamamlayın, bu tişört her durumda size eşlik edecek.

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Bu içerik 19 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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