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  4. Sahte içki kabusunun bilançosu ağırlaştı: Ankara'da 63 can kaybı

Sahte içki kabusunun bilançosu ağırlaştı: Ankara'da 63 can kaybı

20.02.2025 17:10
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Sahte içki kabusunun bilançosu günden güne ağırlaşıyor. Ankara'da yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. 36 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında.

Sahte içki kabusunun bilançosu ağırlaştı: Ankara'da 63 can kaybı

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

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Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tutuklanmış, 30 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sahte içki
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