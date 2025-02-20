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Kastamonu'da kar köy yolunu kapatınca olanlar oldu! Cenaze köye ulaşamadı, köy halkı çareyi yemekhanede buldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 17:29
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vefat eden kadının cenazesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda yaşanan zorluklara rağmen vatandaşların ve ekiplerin seferber olmasıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da kar köy yolunu kapatınca olanlar oldu! Cenaze köye ulaşamadı, köy halkı çareyi yemekhanede buldu

İstanbul'da hayatını kaybeden Fatma Contay'ın cenazesi, memleketi İnebolu Kuzluk köyüne getirildi. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Cenaze aracının ilerleyememesi üzerine yetkililere haber verildi.

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CENAZE KÖYE ULAŞTIRILDI

İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe yardımıyla yolu açmaya çalışırken, yolda kalan cenaze aracına zincir takılarak hareket etmesi sağlandı. Vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabası sonucunda cenaze köye ulaştırıldı.

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CENAZE NAMAZI CAMİNİN YEMEKHANESİNDE KILINDI

Kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle cenaze namazı caminin yemekhanesinde kılındı. Zorlu hava şartlarına rağmen son görevlerini yerine getiren köy halkı, Fatma Contay'ı dualarla öğle namazının ardından toprağa verdi.

(İHA)

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Cenaze namazı Kastamonu cenaze yemekhane köy
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