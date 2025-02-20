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  4. Silahla şakalaşan şahıs unutamayacağı ders aldı: Adana'da ibretlik görüntüler! Boynuna dayadığı silah ateş aldı

Silahla şakalaşan şahıs unutamayacağı ders aldı: Adana'da ibretlik görüntüler! Boynuna dayadığı silah ateş aldı

20.02.2025 16:53
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20.02.2025 16:53
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Silahla şaka olmayacağını bir kez daha gösteren akılalmaz olay Adana'da meydana geldi. A.Y. adlı kişi ellerinde av tüfeği bulunan 2 arkadaşı ile şakalaşıyordu, bu sırada tabancasını boynuna dayadı. Silah kazara ateş alınca A.Y. ağır yaralanarak yere yığıldı. Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı.

Şakalaşayım derken az kalsın canından oluyordu! Elindeki silahı önce arkadaşına yönelten sonra boynuna dayayan A.Y. kendi kendini vurdu.

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Olay, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y., av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y., yere yığıldı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Arif Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı 2 arkadaşını gözaltına aldı. Arif Y.'nin tabancası ile 2 av tüfeğine el konuldu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrultan Arif Y.'nin daha sonra boynuna dayadığı ve kısa süre sonra silahın ateş alması sonucu yere yığıldığı görüldü.

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Polis aracında kendini vurmuştu! Polis aracında kendini vurmuştu!

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana şaka silah
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