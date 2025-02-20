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  4. Polis aracında saklayarak bindiği silahla kafasına sıkmıştı! Karaman'daki akılalmaz olayda yeni gelişme: Kurtarılamadı

Polis aracında saklayarak bindiği silahla kafasına sıkmıştı! Karaman'daki akılalmaz olayda yeni gelişme: Kurtarılamadı

20.02.2025 16:25
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Karaman'da dün akşam alkollü araç kullandığı için işlem yapılmak üzere polis aracına bindirilen Murat Kara araçta kendi kafasına sıkmıştı. Kaba üst aramasında Kara'nın beline sakladığı silah fark edilmemişti. Kara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis aracında saklayarak bindiği silahla kafasına sıkmıştı! Karaman'daki akılalmaz olayda yeni gelişme: Kurtarılamadı

Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Kara (27) idaresindeki otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi.

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BELİNDE SİLAHLA POLİS ARACINA BİNİP KAFASINA SIKTI

Şahsın alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otosuna bindirilen Murat Kara, aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu.

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KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Kara, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Murat Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kara’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar silah tabanca
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