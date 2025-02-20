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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da kar uyarısı! 3 güne dikkat çekti: "Zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın"

20.02.2025 18:29
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kenti etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili AKOM'da yeni bir açıklama yaptı. Cuma, cumartesi ve pazar günlerine dikkat çeken İmamoğlu, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiğini söyledi. İmamoğlu, "Yarın sabah itibariyle erken saatlerde daha etkin bir kar yağışının başlaması bekleniyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da kar uyarısı! 3 güne dikkat çekti: "Zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın"

İstanbul'da kar yağışının 21 Şubat Cuma sabahından itibaren çok daha etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin dört bir yanında kar yağışına karşı alarma geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışıyla ilgili AKOM'da bir basın açıklaması yaptı.

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"ÖZEL ARAÇLARLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İBB'nin sahada 11 bin 916 personeliyle hizmet verdiğini belirten İmamoğlu, "Yarın sabah itibariyle erken saatlerde daha etkin bir kar yağışının başlaması bekleniyor. Cumartesi de yağış devam edecek. Sıfırın altındaki hava sıcaklığı nedeniyle karın yoğun bir şekilde birikmesi beklentisi yüksek. Bugünden çok daha fazla tedbirli olunmalı, özellikler yarın aracınızla trafiğe çıkmayın. Sahada sorumluluğumuz ve tüm kurumlarla işbirliğimiz devam edecek. Şu anda 493 evsiz vatandaşımız şu anda tesislerimizde misafir edilmektedir. Vatandaşlarımızın zorunda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını öneriyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 günü sorunsuz geçireceğimize inancımız tamdır. Motor ve kurye taşımacılığının da iptal edildiği Valiliğimiz tarafından duyuruldu." ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul kar
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