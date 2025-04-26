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Yol çalışmasından tarih fışkırdı! Roma dönemine ait kalıntılar bulundu: "Daha önce de olmuştu"

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol yenileme çalışmaları sırasında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kremasyon küpleri ve insan kemikleri bulundu.

Yol çalışmasından tarih fışkırdı! Roma dönemine ait kalıntılar bulundu: "Daha önce de olmuştu"
Begüm Özkaynak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde Tralleis Antik Kenti’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bölgede gerçekleştirdiği yol çalışması sırasında büyük boyuttaki taşların arasından çıkan küpler, arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu. Yapılan ilk incelemelerde küplerin, Roma Dönemi’nde ölen kişilerin yakıldıktan sonra kül ve kemiklerinin yerleştirildiği kremasyon kapları olduğu tespit edildi.

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Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından alanda yapılan incelemelerde çok sayıda insan kemiği bulundu. Keşfin ardından bölgedeki yol çalışmaları durdurularak güvenlik şeridiyle çevrildi. Bulunan kalıntılar koruma altına alınarak Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

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"KARŞI BİNANIN İNŞAATI SIRASINDA DA BENZER KALINTILAR ÇIKMIŞTI"

Mahalle sakinleri bölgenin geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını belirterek, "Bu bölge göçmenler gelmeden önce Adnan Menderes döneminde mezarlıkmış. Daha sonra göçmenler geleceği zaman ev yapılması için yol motoruyla düzleştirilmiş. Karşı binanın inşaatı sırasında da benzer kalıntılar çıkmıştı. Üst tarafta bir müteahhit bir evi yıkarken de duvar kalıntılarına rastlanmış ve o çalışmalarda da durdurulmuştu" ifadelerinii kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Aydın Roma çalışma yol
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