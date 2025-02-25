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Terletmeyen, ekstra esnek kumaşıyla konforunuzu artıran boxerlarda kaçırılmayacak indirim
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Terletmeyen, ekstra esnek kumaşıyla konforunuzu artıran boxerlarda kaçırılmayacak indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
25.02.2025 09:56
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Günün büyük bir kısmını hareket halinde geçiriyorsunuz ve konfor her an daha da önemli hale geliyor. İç giyim, gün boyu fark edilmeyen ama en büyük farkı yaratan detaylardan biri. Şimdi en iyi markaların konforlu ve şık boxer modelleri özel indirimlerle sizi bekliyor. Kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri için bu fırsatı kaçırmayın.

Gün boyu üzerindeki kıyafetleri ne kadar özenle seçiyorsanız, iç giyimde de aynı konforu hak ediyorsunuz. Hareket özgürlüğü sunan, nefes alabilen ve cildinizle uyumlu kumaşlardan üretilmiş kaliteli boxerlar, hem günlük hayatında hem de yoğun anlarında sizi rahat hissettirecek en büyük yardımcılarından biri. Üstelik şu an en sevilen markaların boxer setleri indirimde, yani konforu ve şıklığı uygun fiyatlarla yakalamanın tam zamanı! Sizin için en iyi seçenekleri bir araya getirdik. İşte detaylar...

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Boxerlardaki indirimler burada.

1. Jack & Jones Jacbase Microfiber Trunks 3-Pack Noos Boxer

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Sabah uyanıp hızlıca hazırlanırken, yoğun bir günün ortasında ya da eve gelip rahatlamak istediğinizde iç giyim konforu fark yaratır. Jack & Jones Jacbase Microfiber Trunks, yumuşak dokusu ve esnek yapısıyla vücuduna tam oturuyor. Nemi hızla emen ve çabuk kuruyan kumaşı sayesinde ferah bir his veriyor, böylece gün içinde rahatsızlık hissi yaşamazsınız.

Kullananlar ne diyor?

  • "Uyumlu ve rahat. Varlığını hissettirmeden işini yapıyor. Ben beğendim, tavsiye ederim."

  • "Sürekli kullandığım marka ve model indirimli olunca stokladım. Tavsiye ederim."
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2. Anthony Jackson Likralı 6'lı Kutu Premium Erkek Boxer

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Anthony Jackson Boxer, yumuşak pamuk dokusu ve esnek yapısıyla gün boyu maksimum konfor sunuyor. Dayanıklı dikişleri sayesinde yıkandıktan sonra bile formunu koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Sabah aceleyle giyinirken, uzun saatler ofiste çalışırken ya da sporda aktif bir gün geçirirken cildiniz nefes alacak, sıkma ya da rahatsızlık hissi olmadan gününü sürdürebileceksiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Kötü markalara para vermek yerine 3-5 tl fazla olsun, orta kalitenin üstü olsun diyenlere göre. Almayı düşünen varsa ürün elinize geçince acaba sorularınız bitecektir. Pişman değilim, tekrar alacağım."

  • "Kumaşı çok kaliteli. Gayet güzel. Fiyatını kesinlikle hak ediyor. Şüphe etmeden alabilirsiniz. Yıkamadan sonra bile şeklini ve kumaşını iyi koruyor. Bu fiyata daha iyisi olur muydu sanmam. Paketleme de ayrıca güzel bu arada."
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3. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premıum Quinn 447 C Boxer

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Günün her anında maksimum rahatlık sunan bir boxer arıyorsan, Anthony Jackson 6’lı Kutu Premium Quinn 447 C Boxer, tam sana göre! %95 pamuk, %5 elastan içeriği sayesinde cildin nefes alırken, esnek yapısı gün boyu konfor sağlıyor. İster yoğun bir iş gününde takım elbisenin altında, ister spor yaparken, ister evde rahatına bakarken, mükemmel uyumuyla seni asla yarı yolda bırakmaz. Yıkandığında formunu koruyan dayanıklı dikişleri ve sıkma yapmayan elastik bel bandı sayesinde gün boyu özgürce hareket edebilirsin. Üstelik bu model, çok satanlar listesinde birinci sırada! Konforu ve kaliteyi bir arada arıyorsan, en iyisini tercih etme zaman

Kullananlar ne diyor?

  • "Gerçekten harika bir ürün kumaşı on numara. Sağda solda başka ürün aramayın."

  • " Rahat. %95 pamuklu, gerçekten memnun kaldım. Herkese öneririm."
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4. Calvin Klein Erkek Low Rise Trunk 3Lü Paket Boxer

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Calvin Klein Low Rise Trunk 3’lü Paket Boxer, adeta ikinci bir ten gibi hissettiren mikrofiber kumaşıyla maksimum rahatlık sunuyor. Nemi hızla uzaklaştıran ve nefes alabilen jarse yapısı sayesinde, sıcak havalarda ya da uzun saatler boyunca hareket halindeyken bile kuru ve ferah hissetmeni sağlıyor. Ofiste yoğun bir toplantı gününde, spor yaparken, günün her anında ürünün vücuda tam oturan esnek kesimiyle özgürce hareket edebilirsiniz. Kısacası Calvin Klein boxer, iç giyimde kaliteyi hissetmek ve konforu yükseltmek isteyenler için harika bir seçenek!

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün görsel olarak çok güzel ve rahat."

  • "Markanın kalitesine diyecek yok. Çok rahat bir kullanımı var."
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5. Dagi D5213 Compact Sports Boxer

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Dagi D5213 Compact Sports Boxer, cildi tahriş etmeyen nefes alabilir bir yapısı, yüksek pamuk oranı ve esnek elastan dokusu vücudu sararak her adımda rahatlık sunuyor. Ürünün yumuşak bel bandı ve uzun paça tasarımı sayesinde rahatsız hissetmeden gününü geçirebilirsiniz. Kumaşın esnek ve dayanıklı yapısı sayesinde formunu koruyan ürünü uzun süre ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Tam istediğim gibi kaliteli ve rahat. Üreticisine teşekkürler. Dikkat etmeniz gereken şey ölçü. Bedeninize uygun alırsanız memnun kalırsınız."

  • "Daha iyisini kullanmadım. Güzel bir boxer. "
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6. Tommy Hilfiger 3P Trunk Boxer Seti

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Her gününüzü rahat ve özgüvenli geçirmek istiyorsanız, iç giyimde konfora önem vermeniz şart! Tommy Hilfiger 3’lü Paket Trunk Boxer Seti, yumuşak ve esnek kumaşıyla vücudunuza tam uyum sağlayarak gün boyu özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Dar kesimi ile rahatsızlık hissi yaratmayan ürün, nefes alabilen dokusu sayesinde cildinizin ferah kalmasına yardımcı oluyor. Çıkarılabilir etiketi ve ikonik Hilfiger logolu bel bandı ile Tommy Hilfiger boxer, iç giyiminde kaliteyi hissetmek isteyenler harika bir alternatif!

Ürünü İncele

7. Koton 3'lü Boxer Seti

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Koton 3'lü Boxer Seti, yumuşak pamuklu dokusu ve esnek yapısıyla dikkat çeken bir model. Nefes alabilen kumaşı sayesinde cildinizi rahat ettiren ürün, eğlenceli meyve desenleriyle iç giyimine renk katıyor. Her anınıza eşlik edecek bu rahatlığı keşfetmeye hazır mısınız?

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8. Tutku Pamuklu Penye Düğmeli 3'lü Boxer

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Rahat hissetmek sizin de hakkınız! Tutku Pamuklu Penye Düğmeli 3'lü Boxer, %100 pamuklu yapısı sayesinde cildine nefes aldırıyor. Düğmeli tasarımı ile ekstra kullanım kolaylığı sunan ürünü giydiğiniz an farkını hissedeceksiniz!

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok güzel ve rahat bir iç çamaşırı. Başarılı."

  • "Malzemesi gayet güzel, bedeninizi tam alabilirsiniz."
Ürünü İncele

9. Jack & Jones Jacethan Solid Trunks 3-Pack Noos Boxer

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Sabah aceleyle giyinirken rahatlık sizin için de öncelik değil mi? Jack & Jones Jacethan Solid Trunks 3-Pack Boxer, yumuşak ve esnek kumaşı sayesinde bu beklentiyi karşılayan bir ürün. Ne işe yetişmeye çalışırken ne de kısa bir yürüyüş veya spor yaparken hareketlerinizi kısıtlamaz. Tropikal desenli zamansız tasarımı sayesinde her stile uyum sağlar.

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10. Calvin Klein 3'Lü Boxer Erkek

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Calvin Klein 3’lü Erkek Boxer Seti, gün boyu fark etmeden sana eşlik eden konforu en üst seviyeye çıkarıyor. Uzun toplantılarda, uzun yolculuklarda ya da plansız bir akşam gezintisinde esnek yapısı sayesinde sizi asla sıkmaz. Yumuşak pamuklu dokusu cildinize nefes aldırır. Üstelik ürünün ikonik bel bandı sayesinde iç giyimde bile tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Ürünü İncele

Bu içerik 25 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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