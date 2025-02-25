Şehrin hızına ayak uydurun! Salomon Amphib Bold 2 Ayakkabı indirime girdi

Gün boyu hareket halindesiniz; işe yetişirken, toplantıdan çıkıp arkadaşlarınızla buluşurken ya da şehrin sokaklarında tempolu bir yürüyüş yaparken… Yoğun temponun içinde ihtiyacınız olan şey, sizi rahat ettiren ve her adımda konfor sağlayan bir ayakkabı. Şık ve fonksiyonel tasarımıyla günün her anına uyum sağlayan bir model bulmak, bazen zorlayıcı olabilir. Ama doğru seçim yapıldığında, ayaklarınız gün boyu rahat eder ve enerjinz asla tükenmez. İşte Salomon Amphib Bold 2 tüm bu beklentileri karşılayacak bir ürün. Konforu hayatının merkezine almak isteyenler için Salomon Amphib Bold 2, 1155 TL indirim ile sizi bekliyor. İşte ürün hakkındaki detaylar...

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Salomon Amphib Bold 2 Spor Ayakkabı

Gün boyu koşturmacanın içinde, bir an bile rahatınızdan ödün vermek istemiyorsanız Salomon Amphib Bold 2 tam sizlik! Quicklace™ sistemi sayesinde saniyeler içinde bağcıklarını ayarlayabilirsiniz. Kalabalık sokaklarda, metro merdivenlerinde ya da uzun toplantılarda konforu hissetmek isteyenler için tasarlanan model, üstün şok emici tabanı sayesinde adımlarınızı destekliyor. Şehrin temposuna uyum sağlayacak bu rahatlığı keşfetmek için hemen ürüne göz atın!

Kullananlar ne diyor?

"Çok şık ve güzel duruyor. Umarım sağlam ve sorunsuz bir kullanımı olur. Teşekkürler."

"Salomon'u uzun yıllardır kullanıyorum. Amphib Bold2 tasarım olarak çok iyi ayağınızda yokmuş hissi ile gün boyu ayağınızı terletmeden giyebilirsiniz. Ürün kalitesi tartışılmaz."

Bu içerik 24 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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