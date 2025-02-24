Giydiğiniz tüm terlikleri unutturacak UGG modellerinde indirim başladı

Günün yorgunluğunu atarken, evde rahatça vakit geçirirken ya da sadece kendinize küçük bir konfor alanı yaratmak istediğinizde ayaklarınızı sıcak tutacak yumuşacık bir terlik arıyorsanız doğru yerdesiniz! UGG terlikler, lüks süet ve hakiki koyun kürkü dokusuyla hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor. Üstelik ikonik UGG terlikler kısa süre için indirim ile satışta! UGG terlik modelleri arasından kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. İşte detaylar...

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İndirimdeki UGG modelleri burada.

1. UGG Erkek Ascot Ev Terliği



Günün yorgunluğunu geride bırakıp rahatlamaya hazır mısınız? UGG Ascot Ev Terliği, ayaklarınıza hak ettiği konforu sunarken, şıklığından da ödün vermiyor. Suya dayanıklı süet veya deri dış yüzeyi ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. İç kısmındaki UGGpure™ yün astar, ayaklarını sıcacık tutarken aynı zamanda nefes alabilir yapısıyla terlemeyi önlüyor.

Kullananlar ne diyor?

"Mükemmel Ugg kalitesi! Konforlu ve dayanıklı."

" Çok rahat. Sıcak tutuyor."

2. UGG W Scuffette II Kadın Terlik

Yoğun bir günün ardından eve geldiğinizde, ayaklarınızın hak ettiği rahatlığı hissetmek istemez misiniz? UGG W Scuffette II, sıcacık koyun kürkü astarı ve yumuşacık süet üst yüzeyiyle rahatlık sağlayan bir model. Sabah kahvenizi yudumlarken ya da ev içinde işler hallederken, ayağınızda hafifliği ve konforu hissedeceğiniz terlik, günün yorgunluğunu unutturur. Konforu ve şıklığı bir arada isteyenler için UGG’in efsane modeli şu an indirimde, kaçırmayın!

Kullananlar ne diyor?

"Kaliteli malzeme, dizayn ve işçilik ayrıca yüksek kaliteli."

"Sıcacık ve şirin. Kaliteli derisiyle estetik bir terlik."

3. UGG K TASMAN II Unisex Çocuk Terliği

UGG Tasman II Çocuk Terliği, yumuşacık iç astarı ve sıcak tutan süet yüzeyiyle ayakları sararak güne konforlu bir başlangıç yapmak için birebir. Evde oyun oynarken, bahçeye çıkarken ya da okul öncesi hazırlıklarda pratik bir şekilde giyilip çıkarılabilmesi, çocuklar için ekstra kolaylık sağlıyor. Hafif ve dayanıklı kauçuk tabanı sayesinde hem iç mekanda hem de dışarıda güvenle kullanılabiliyor.

Kullananlar ne diyor?

"Mükemmel Ugg kalitesi."

"Ugg zaten kış aylarının vazgeçilmezi."

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4. UGG Tasman Lta Kadın Ev Terliği

Gün boyu konforu hissetmek isteyenler için UGG Tasman Lta Ev Terliği, evde keyif yaparken ya da hızlıca dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif yapısı ve yumuşacık dokusuyla size eşlik ediyor. Düz taban tasarımı, uzun süre ayakta kaldığında bile maksimum rahatlık sunarken, zamansız ve sade görünümü ile her kombin ile de kullanılabiliyor.

Kullananlar ne diyor?

"Oldukça rahat ve sıcacık."

"Harika! Severek kullanıyorum."

5. UGG Erkek M Scuff Terlik

UGG M Scuff Terlik, yumuşacık koyun kürkü astarı ve süet dış yüzeyiyle evde geçirdiğin her anı daha konforlu hale getiriyor. Akşam televizyon karşısında uzanırken ya da sadece mutfağa gidip gelirken bile ayaklarınıza hak ettiği yumuşaklığı sunuyor. Hafif köpük ve süet tabanı zemine sağlam basmanızı sağlıyor.

6. UGG W Scuffette II

Sabahları yataktan kalkıp soğuk zemine basmak yerine, yumuşacık bir dokunuşla güne başlamak harika olmaz mıydı? UGG W Scuffette II, süet üst yüzeyi ve sıcacık koyun kürkü astarıyla dikkat çeken bir model. Hafif yapısı ve iç astarı sayesinde ayaklarınızı hep sıcak tutuyor. Evde geçirdiğiniz anları daha keyifli hale getirmek için bu terliği giymeniz yeterli!

7. UGG Slides Kadın Terlik

Uzun bir günün ardından ayaklarını saran yumuşacık bir terliğin rahatlığını hayal edin! UGG Slides Kadın Terlik, süet dış yüzeyi ve konforlu yastıklama teknolojisiyle her adımda destek sunuyor. Sabah mutfakta kahvaltı hazırlarken ve hızlıca dışarı çıkarken.. Her anınızda ayaklarınızın konforunu koruyor. Esnek ve hafif EVA tabanı, gün boyu rahat hareket etmenizi sağlarken stilinizden de ödün vermiyor.

Kullananlar ne diyor?

"Süper rahat, kullanışlı ve konforlu."

"Gerçekten çok iyi! Tavsiye ederim!"

8. UGG W Cozetta Curly Mule Kadın Terlik

Yoğun bir günün ardından ayaklarının hak ettiği rahatlığı hissetmeye ne dersiniz? UGG W Cozetta Curly Mule, yumuşacık kıvırcık koyun derisi üst yüzeyi ve iç tabanı ile öne çıkan bir terlik. Hafif ve esnek SugarSole™ EVA tabanı, iç ve dış mekanda güvenli bir adım atmanızi sağlarken, şık tasarımıyla her anınıza zarif bir dokunuş katıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Terlik çok sevimli. Normal ayakkabı numarasından bir numara küçük tercih etmek gerek."

"Tabanı kalın, oldukça rahat bir terlik."

9. UGG Scuffita Kadın Terlik

UGG Scuffita, yumuşacık koyun postu kürkü ve hakiki süet deri ile ayaklarını sararak konforu en üst seviyeye taşıyor. Ürünün hafif ve esnek kauçuk tabanı sayesinde film izlerken, kitap okurken ya da kendinize küçük bir mola verdiğinizde rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. Çapraz bant tasarımı şık ve modern bir görünüm yaratıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Tavsiye ederim, çok rahat ve kaliteli."

"Güzel tasarım! Sıcak tutuyor!"

Bu içerik 24 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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