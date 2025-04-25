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Osmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Osmaniye Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ‘Çocuk ve Uçurtma Şenliği’ bu yıl da binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Osmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Karaçay Doğa Park’ta düzenlenen şenliklerde mini konserler, müzikli çocuk tiyatrosu, aşuk ile maşuk sergiledikleri sahne performansları ile çocuklara ve ailelerine güzel anlar yaşattı. Diğer yandan şenlik alanında çeşitli noktalara kurulan stantlarda yüz boyama etkinlikleri, balon ve uçurtma dağıtımı yapıldı. Ayrıca geleneksel çocuk oyunları ve sportif yarışmalara katılan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Günün ilerleyen saatlerinde rüzgârın da kendisini hissettirmesiyle birlikte binlerce uçurtma Osmaniye semalarını süsledi. Osmaniye Belediyesi tarafından çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla futbol, bocce, dart ve paten yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara yoğun ilgi gösteren çocuklar, dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Uçurtma şenliğine katılarak duygularını ifade eden vatandaşlar ise, "Çocuklarımız için düzenlenen bu etkinliklerde büyükler olarak bizler de çok eğlendik, gözlerimizde hatıralar canlandı, çocukluğumuza gittik. Osmaniye’nin böylesi etkinliklere çok ihtiyacı var. Her yer rengarenk, çok güzel. Piknik sepetimizi, uçurtmamızı alarak çocuklarımızla birlikte erken saatlerden itibaren alanda yerimizi aldık. Dolu bir gün geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz" dediler. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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