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Şıklık ve konfor bir arada! Camper Dea Bot'ta 2 bin 299 TL indirim var
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Şıklık ve konfor bir arada! Camper Dea Bot'ta 2 bin 299 TL indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.02.2025 09:27
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Gün içinde attığınız her adım, konforunuzu doğrudan etkiler. Ayakkabınız hafif değilse, ayağınızı yeterince desteklemiyorsa ya da uzun saatler sonra bile rahat hissettirmiyorsa, gün sonunda yorgunluk kaçınılmaz olur. Hem şık hem de işlevsel bir tasarıma sahip olmak ise her ortamda kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. İşte Camper Dea Bot, tüm bu özellikleri bir araya toplayan bir model. Hem de kısa süre için 2 bin 299 TL indirimde, bu fırsatı kaçırmayın!

Gün boyu konforunuzu bozmadan şıklığınızı koruyacak bir ayakkabı bulmak zor olabilir, özellikle de hafifliği ve yastıklama desteğini bir arada sunan bir model arıyorsanız. İşte bu arayışa son verecek olan Camper Dea Bot, şehir hayatının temposuna ayak uydurmak isteyenler için ayağınızın doğal hareketini destekleyen, uzun saatler boyunca rahatlık sağlayan ve her kombine uyum sağlayan bir tasarım. Üstelik şu an 2 bin 299 TL indirimde! Hem tarzınıza hem de gün boyu ihtiyacınız olan konfora yatırım yapmanın tam zamanı! İşte ürün hakkındaki detaylar...

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Camper Dea Bot

Camper Erkek Dea

Camper Dea Bot, stil ve konforu bir araya getiren, günlük kullanıma uygun şık bir ayakkabı. Hafifliğiyle öne çıkan XL EXTRALIGHT® EVA tabanı, gün boyu rahat bir adım deneyimi sunarken, OrthoLite® Recycled™ iç tabanı yastıklama sağlayarak ayak sağlığınızı destekliyor. Siyah deri üst yüzeyi, zamansız şıklık sunarak hem klasik hem de spor kombinlerinize uyum sağlıyor. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunan model, şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada isteyen erkekler için harika bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel ve şık bir ayakkabı. Tam kalıbınızı alabilirsiniz."

  • "Çok rahat ve şık. Tavsiye ederim."
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Bu içerik 7 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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