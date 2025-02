Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz kişiye hediye edebileceğiniz parfümlerde indirim başladı

Bazı kokular, bir anı gibi zihne kazınır. Parfüm, duygularınızı anlatan ve aşkınızı zamansız hale getiren özel bir dokunuştur. Sevgililer Günü’nde sevdiğiniz kişiye her sıktığında sizi hatırlatacak, kalıcı ve zarif bir koku armağan etmek istiyorsanız, şu an indirimde olan en etkileyici parfümlere mutlaka göz atmalısınız. Gelin, onun için en doğru kokuyu birlikte seçelim.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sevgililer Günü Hediye Rehberi ve tüm fırsatlar burada!

1. Hugo Boss The Scent For Her EDP 50 ml Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Bayıldım! Parfüm çok güzel kokuyor. Çok da güzel sarıp sarmalamışlar. Hatasız ulaştı elime. "

"Kesinlikle almanız gereken bir koku!"

2. Christian Dior Sauvage EDP Erkek Parfümü

Christian Dior Sauvage EDP, çöl alacakaranlığının büyüleyici atmosferinden ilham alarak özgürlüğü, gücü ve gizemi bir araya getiren karizmatik bir erkek parfümü. Taze bergamotun ferahlatıcı açılışı, ambroksanın odunsu derinliği ve Papua Yeni Gine vanilyasının sıcak dokunuşu ile baştan çıkarıcı bir imza bırakıyor. François Demachy’nin ustalıkla tasarladığ koku, gecenin serinliği ile çölün sıcaklığını aynı şişede buluşturuyor. Sevgililer Günü için bir hediye arıyorsanız, şu an indirimde olan Dior Sauvage'ı değerlendirebilirsiniz.

3. Tommy Hilfiger Tommy EDT Erkek Parfüm

Bazı kokular, gençliğin enerjisini ve özgürlüğün ruhunu taşır… Tommy Hilfiger Tommy, tıpkı ilkbaharda esen hafif bir meltem gibi ferah, dinamik ve iç açıcı bir deneyim sunuyor. Misket limonu ve greyfurtun canlı başlangıcı, kokuyu anında canlandırırken, tarçın ve elma notaları nostaljik bir sıcaklık katıyor. Alt notalarda amber ve sedir ağacının derin dokunuşu, parfüme etkileyici bir karakter kazandırıyor. Sevgilinizin her sıktığında kendini enerjik ve özgür hissetmesini sağlayacak bu zamansız koku, Sevgililer Günü’ne özel indirimdeyken kaçırılmayacak bir hediye seçeneği!

4. Versace Eros EDP Erkek Parfüm

Versace Eros EDP 100 ml, güç, tutku ve cazibenin mükemmel uyumunu sunarak maskülen enerjiyi zirveye taşıyor. Yunan mitolojisinin aşk tanrısı Eros’tan ilham alan bu eşsiz koku, modern erkeğin güçlü ve sofistike dünyasıyla buluşuyor. Oryantal ve odunsu baz notaları, etkileyici bir kalıcılık sunarken, karizmatik, özgüvenli ve etkileyici erkekler için unutulmaz bir imza haline geliyor.

5. Burberry Weekend EDP 100 ml Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Sürekli kullandığım bir koku, çok hoş çok severek kullanıyorum. Tavsiye ediyorum."

"Adı gibi günlük, hafta sonu kullanım için uygun. Kalıcılığı çok uzun sürüyor. Güzel ve çiçeksi bir koku. Hoş bir koku bırakıyor arkanızda."

6. GUESS Uomo Intenso Edp 100 ml Erkek Parfüm

GUESS Uomo Intenso EDP; sofistike, çekici ve cesur erkekler için tasarlanmış karizmatik bir koku. İtalyan bergamotu ve taze nane yaprakları ile ferah bir açılış yapan koku, Fransız lavantası ve portakal çiçeğinin zarif dokunuşlarıyla dengeleniyor. Sandal ağacı, tonka fasulyesi ve amberin sıcak notaları ise kalıcılığı artırarak kokunun etkileyici gücünü ortaya koyuyor. Sevgililer Günü'nde unutulmaz bir hediye arayanlar için mükemmel bir seçenek olan GUESS Uomo Intenso, şık ve modern erkekler için şu an indirimde! Sevgilinizin her anında ona eşlik edecek bu kokuyu kaçırmayın!

7. Chloe Love Story Edp 75 Ml Kadın Parfümü

Kullanıcılar ne diyor?

"Aşırı ilgimi çeken, çiçeksi ve ferah bir koku. Kendinizi inanılmaz hissediyorsunuz."

"Harika bir koku. Hem yaz hem kış kullanıyorum."

8. Davidoff Cool Water Man EDT Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Efsane bir parfüm. Sık sık tazelemek gerekiyor. Ama fresh temiz bir koku."

"Sorunsuz elime ulaştı, çok güzel kokuyor ve kalıcı."

9. Calvin Klein One Edt Unisex Parfüm

Calvin Klein CK One, zamansız ve ikonik duruşuyla ferahlığı ve sofistike zarafeti mükemmel bir dengede sunuyor. Mandalina, papaya ve bergamotun enerjik açılışı, kokunun günün her anına uyum sağlayan dinamik yapısını vurgularken, yasemin ve menekşenin çiçeksi dokunuşları ona zarif ve canlı bir karakter kazandırıyor. CK One hafif ama etkileyici yapısıyla gün boyu tazeliğini koruyor. Herkesin teninde özgün bir iz bırakan parfüm, gündüzden geceye rahatlıkla taşınabilecek zamansız bir imza olacak. Üstelik Sevgililer Günü’ne özel indirimdeyken, aşkınızı unutulmaz bir kokuyla taçlandırmanın tam zamanı!

10. Giorgio Armani My Way EDP 50 ml Kadın Parfüm

Kullanıcılar ne diyor?

"Büyüleyici bir koku, sıktığınız anda harikalar diyarına gidiyorsunuz imza kokum kesinlikle vazgeçilmezim."

"Yorumlara bakarak almıştım. İyi ki almışım inanılmaz güzel bir koku."

Bu içerik 6 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.