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Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz kişiye hediye edebileceğiniz parfümlerde indirim başladı
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Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz kişiye hediye edebileceğiniz parfümlerde indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
06.02.2025 11:28
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Sevgilinizin teninde kalan bir koku, en güzel anılarınızı her an yeniden canlandırır… İlk buluşmadaki heyecanı, romantik bir akşam yemeğinde duyduğunuz kalp atışlarını ya da birlikte geçirdiğiniz o unutulmaz anları hatırlatır. Parfüm, sadece hoş bir koku değil, duyguların en zarif yansımasıdır; her sıktığında sizi hatırlatan, aşk dolu bir imza. Bu Sevgililer Günü’nde sevdiğinize sizi anımsatacak en özel kokuyu hediye etmeye ne dersiniz? Üstelik dünyaca ünlü parfümlerde indirim de varken...

Bazı kokular, bir anı gibi zihne kazınır. Parfüm, duygularınızı anlatan ve aşkınızı zamansız hale getiren özel bir dokunuştur. Sevgililer Günü’nde sevdiğiniz kişiye her sıktığında sizi hatırlatacak, kalıcı ve zarif bir koku armağan etmek istiyorsanız, şu an indirimde olan en etkileyici parfümlere mutlaka göz atmalısınız. Gelin, onun için en doğru kokuyu birlikte seçelim.

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sevgililer Günü Hediye Rehberi ve tüm fırsatlar burada!

1. Hugo Boss The Scent For Her EDP 50 ml Kadın Parfüm

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bayıldım! Parfüm çok güzel kokuyor. Çok da güzel sarıp sarmalamışlar. Hatasız ulaştı elime. "

  • "Kesinlikle almanız gereken bir koku!"
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2. Christian Dior Sauvage EDP Erkek Parfümü

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Christian Dior Sauvage EDP, çöl alacakaranlığının büyüleyici atmosferinden ilham alarak özgürlüğü, gücü ve gizemi bir araya getiren karizmatik bir erkek parfümü. Taze bergamotun ferahlatıcı açılışı, ambroksanın odunsu derinliği ve Papua Yeni Gine vanilyasının sıcak dokunuşu ile baştan çıkarıcı bir imza bırakıyor. François Demachy’nin ustalıkla tasarladığ koku, gecenin serinliği ile çölün sıcaklığını aynı şişede buluşturuyor. Sevgililer Günü için bir hediye arıyorsanız, şu an indirimde olan Dior Sauvage'ı değerlendirebilirsiniz.

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3. Tommy Hilfiger Tommy EDT Erkek Parfüm

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Bazı kokular, gençliğin enerjisini ve özgürlüğün ruhunu taşır… Tommy Hilfiger Tommy, tıpkı ilkbaharda esen hafif bir meltem gibi ferah, dinamik ve iç açıcı bir deneyim sunuyor. Misket limonu ve greyfurtun canlı başlangıcı, kokuyu anında canlandırırken, tarçın ve elma notaları nostaljik bir sıcaklık katıyor. Alt notalarda amber ve sedir ağacının derin dokunuşu, parfüme etkileyici bir karakter kazandırıyor. Sevgilinizin her sıktığında kendini enerjik ve özgür hissetmesini sağlayacak bu zamansız koku, Sevgililer Günü’ne özel indirimdeyken kaçırılmayacak bir hediye seçeneği!

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4. Versace Eros EDP Erkek Parfüm

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Versace Eros EDP 100 ml, güç, tutku ve cazibenin mükemmel uyumunu sunarak maskülen enerjiyi zirveye taşıyor. Yunan mitolojisinin aşk tanrısı Eros’tan ilham alan bu eşsiz koku, modern erkeğin güçlü ve sofistike dünyasıyla buluşuyor. Oryantal ve odunsu baz notaları, etkileyici bir kalıcılık sunarken, karizmatik, özgüvenli ve etkileyici erkekler için unutulmaz bir imza haline geliyor.

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5. Burberry Weekend EDP 100 ml Kadın Parfüm

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sürekli kullandığım bir koku, çok hoş çok severek kullanıyorum. Tavsiye ediyorum."

  • "Adı gibi günlük, hafta sonu kullanım için uygun. Kalıcılığı çok uzun sürüyor. Güzel ve çiçeksi bir koku. Hoş bir koku bırakıyor arkanızda."
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6. GUESS Uomo Intenso Edp 100 ml Erkek Parfüm

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GUESS Uomo Intenso EDP; sofistike, çekici ve cesur erkekler için tasarlanmış karizmatik bir koku. İtalyan bergamotu ve taze nane yaprakları ile ferah bir açılış yapan koku, Fransız lavantası ve portakal çiçeğinin zarif dokunuşlarıyla dengeleniyor. Sandal ağacı, tonka fasulyesi ve amberin sıcak notaları ise kalıcılığı artırarak kokunun etkileyici gücünü ortaya koyuyor. Sevgililer Günü'nde unutulmaz bir hediye arayanlar için mükemmel bir seçenek olan GUESS Uomo Intenso, şık ve modern erkekler için şu an indirimde! Sevgilinizin her anında ona eşlik edecek bu kokuyu kaçırmayın!

Ürünü İncele

7. Chloe Love Story Edp 75 Ml Kadın Parfümü

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı ilgimi çeken, çiçeksi ve ferah bir koku. Kendinizi inanılmaz hissediyorsunuz."

  • "Harika bir koku. Hem yaz hem kış kullanıyorum."
Ürünü İncele

8. Davidoff Cool Water Man EDT Parfüm

12

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Efsane bir parfüm. Sık sık tazelemek gerekiyor. Ama fresh temiz bir koku."

  • "Sorunsuz elime ulaştı, çok güzel kokuyor ve kalıcı."
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9. Calvin Klein One Edt Unisex Parfüm

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Calvin Klein CK One, zamansız ve ikonik duruşuyla ferahlığı ve sofistike zarafeti mükemmel bir dengede sunuyor. Mandalina, papaya ve bergamotun enerjik açılışı, kokunun günün her anına uyum sağlayan dinamik yapısını vurgularken, yasemin ve menekşenin çiçeksi dokunuşları ona zarif ve canlı bir karakter kazandırıyor. CK One hafif ama etkileyici yapısıyla gün boyu tazeliğini koruyor. Herkesin teninde özgün bir iz bırakan parfüm, gündüzden geceye rahatlıkla taşınabilecek zamansız bir imza olacak. Üstelik Sevgililer Günü’ne özel indirimdeyken, aşkınızı unutulmaz bir kokuyla taçlandırmanın tam zamanı!

Ürünü İncele

10. Giorgio Armani My Way EDP 50 ml Kadın Parfüm

8

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Büyüleyici bir koku, sıktığınız anda harikalar diyarına gidiyorsunuz imza kokum kesinlikle vazgeçilmezim."

  • "Yorumlara bakarak almıştım. İyi ki almışım inanılmaz güzel bir koku."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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