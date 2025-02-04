Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf! Brita su arıtma sürahisi indirimde

Hepimiz bütçemizi düşünmek zorundayız. Günü kurtarmak adına anlık çözümler, uzun vadede bütçemizi sarsabiliyor. Konu en temel ihtiyacımız su tüketimi olduğunda da böyle. Damacana suya ödediğimiz paraların haddi hesabı yok. Üstelik artan fiyatlar karşısında her geçen gün daha da bütçemiz zorlanır oldu. Hal böyle olunca pek çok kişi çareyi su arıtma cihazları ya da su arıtma sürahilerinde aramaya başladı. Su arıtma sürahileri, sudaki zararlı maddeleri, kötü tatları ve kokuları etkili bir şekilde gideriyor, temiz ve lezzetli suya ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca yılda 5000 TL'den fazla tasarruf etmenizi sağlıyor, dahası plastik şişe atıklarını azaltarak çevreye de katkıda bulunmanızı da... Siz de su içmenin sağlıklı, kolay ve ekonomik yolunu arıyorsanız bugüne özel indirimde olan Brita su arıtma sürahisine göz atabilirsiniz.

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Brita sürahilerdeki indirimler burada!

1. BRITA Marella XL ALL-IN-1 Filtreli Mavi Su Arıtma Sürahisi – 12 Filtreli

Geliştirilmiş BRITA filtreleme teknolojisine sahip ürün; tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 8 damacana taze filtrelenmiş su elde etmenize olanak sağlar. Üst kapakçığı sayesinde tek elle kolayca dolum yapılır. Kapak üstündeki BRITA Memo gösterge geçen zamanı hesaplayarak filtre değişim zamanını hatırlatır. Tüm parçalar bulaşık makinesinde 60°'ye kadar yıkanabilir. Entegre kapak ucu, filtrelenen suyu, dış kaynaklı kirlenmelerden ve tozlardan korur. BPA içermez. Doğal aktif karbon ve iyon değiştirici incilere sahip yenilikçi MAXTRA PRO 4 aşamalı filtrelemesi sayesinde elde edeceğiniz saf ve taze su, kahve ve çayınızda tam aroma ve güvenilir kireç koruması sağlar. Geliştirilmiş filtre performansı ve yenilikçi mikro gözenekleri, mikropartikülleri (≥ 30 μm) ekstra etkili bir şekilde engeller. Bazı herbisitler, pestisitler, farmasötikler gibi kirleri ve klor, kireç ve kurşun ve bakır gibi tadı bozan maddeleri filtreler.

2. Bu ürün de indirimde: BRITA Flow Filtreli Su Sebili 1xMAXTRA PRO ALL-IN-1 Filtreli

BRITA Flow XXL hacmi ile göz dolduruyor. Kalabalık aileler ve ofisler için ideal olan ürün, buzdolabı rafına sığacak şekilde tasarlanmıştır. Pratik musluğu sayesinde filtrelenmiş suyu kolayca sürahilerinize, bardaklarınıza doldurabilirsiniz. Kaydırmalı kapağı kolay dolum yapmanızı sağlarken kapak üzerinde yer alan göstergesi filtre değişim zamanı geldiğinde hatırlatma yapar. Mavi kaydırmalı kapağı hariç tüm parçaları bulaşık makinesinde 60°'ye kadar yıkanabilir. BPA içermeyen ürün, tam aroma ve güvenilir kireç koruması sağlar.

3. Ek filtre almak isterseniz çok satan indirimdeki bu ürünü tercih edebilirsiniz: BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi, 10’lu

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu marka su arıtma cihazını uzun süredir kullanıyoruz ve kendisinden son derece memnunuz."

"Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler, teşekkür ederim."

"Hesaplı ve güvenilir."

Bu içerik 4 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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