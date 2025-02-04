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Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf! Brita su arıtma sürahisi indirimde
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Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf! Brita su arıtma sürahisi indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.02.2025 12:02
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Su, en temel ihtiyacımız. Ancak, damacana suya yaptığımız harcama her geçen gün artıyor. Damacana su almak yerine, su arıtma sürahisi kullanarak sağlıklı ve lezzetli suyun keyfini çıkarabilirken bütçenizi de koruyabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik tek bir filtre ile 150 litre suyu arıtabilir, yılda 5000 TL'den fazla tasarruf elde edebilirsiniz. Şanslısınız çünkü bugüne özel çok satanlarda bir numara olan, bütçe dostu Brita su arıtma sürahisinde indirim var, işte detaylar...

Hepimiz bütçemizi düşünmek zorundayız. Günü kurtarmak adına anlık çözümler, uzun vadede bütçemizi sarsabiliyor. Konu en temel ihtiyacımız su tüketimi olduğunda da böyle. Damacana suya ödediğimiz paraların haddi hesabı yok. Üstelik artan fiyatlar karşısında her geçen gün daha da bütçemiz zorlanır oldu. Hal böyle olunca pek çok kişi çareyi su arıtma cihazları ya da su arıtma sürahilerinde aramaya başladı. Su arıtma sürahileri, sudaki zararlı maddeleri, kötü tatları ve kokuları etkili bir şekilde gideriyor, temiz ve lezzetli suya ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca yılda 5000 TL'den fazla tasarruf etmenizi sağlıyor, dahası plastik şişe atıklarını azaltarak çevreye de katkıda bulunmanızı da... Siz de su içmenin sağlıklı, kolay ve ekonomik yolunu arıyorsanız bugüne özel indirimde olan Brita su arıtma sürahisine göz atabilirsiniz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Brita sürahilerdeki indirimler burada!

1. BRITA Marella XL ALL-IN-1 Filtreli Mavi Su Arıtma Sürahisi – 12 Filtreli

Adsız tasarım - 2025-02-04T115145.179

Geliştirilmiş BRITA filtreleme teknolojisine sahip ürün; tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 8 damacana taze filtrelenmiş su elde etmenize olanak sağlar. Üst kapakçığı sayesinde tek elle kolayca dolum yapılır. Kapak üstündeki BRITA Memo gösterge geçen zamanı hesaplayarak filtre değişim zamanını hatırlatır. Tüm parçalar bulaşık makinesinde 60°'ye kadar yıkanabilir. Entegre kapak ucu, filtrelenen suyu, dış kaynaklı kirlenmelerden ve tozlardan korur. BPA içermez. Doğal aktif karbon ve iyon değiştirici incilere sahip yenilikçi MAXTRA PRO 4 aşamalı filtrelemesi sayesinde elde edeceğiniz saf ve taze su, kahve ve çayınızda tam aroma ve güvenilir kireç koruması sağlar. Geliştirilmiş filtre performansı ve yenilikçi mikro gözenekleri, mikropartikülleri (≥ 30 μm) ekstra etkili bir şekilde engeller. Bazı herbisitler, pestisitler, farmasötikler gibi kirleri ve klor, kireç ve kurşun ve bakır gibi tadı bozan maddeleri filtreler.

Ürünü İncele

2. Bu ürün de indirimde: BRITA Flow Filtreli Su Sebili 1xMAXTRA PRO ALL-IN-1 Filtreli

Adsız tasarım - 2025-02-04T120922.371

BRITA Flow XXL hacmi ile göz dolduruyor. Kalabalık aileler ve ofisler için ideal olan ürün, buzdolabı rafına sığacak şekilde tasarlanmıştır. Pratik musluğu sayesinde filtrelenmiş suyu kolayca sürahilerinize, bardaklarınıza doldurabilirsiniz. Kaydırmalı kapağı kolay dolum yapmanızı sağlarken kapak üzerinde yer alan göstergesi filtre değişim zamanı geldiğinde hatırlatma yapar. Mavi kaydırmalı kapağı hariç tüm parçaları bulaşık makinesinde 60°'ye kadar yıkanabilir. BPA içermeyen ürün, tam aroma ve güvenilir kireç koruması sağlar.

Ürünü İncele

3. Ek filtre almak isterseniz çok satan indirimdeki bu ürünü tercih edebilirsiniz: BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 Yedek Su Arıtma Filtresi, 10’lu

Adsız tasarım - 2025-02-04T120750.587

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu marka su arıtma cihazını uzun süredir kullanıyoruz ve kendisinden son derece memnunuz."

  • "Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler, teşekkür ederim."

  • "Hesaplı ve güvenilir."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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su arıtma cihazı
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