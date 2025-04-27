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Yer: Konya... Tam 5 bin yıllık! Turizme kazandırılmaya çalışılıyor

Konya'da, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Takkeli Dağ'ın zirvesindeki Gevele Kalesi, ziyaretçilerine 5 bin yıllık geçmişi keşfetme imkanı sunacak.

Yer: Konya... Tam 5 bin yıllık! Turizme kazandırılmaya çalışılıyor

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan Gevale Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde çalışmalar yürütülüyor.

Gevale Kalesi 3. Etap Restorasyon Çalışmaları kapsamında, yürüme yolları, dehlizler, hamam, ibadet mekanları ve 100'ün üzerinde sarnıcın konservasyon ve restorasyonu tamamlandı.

Surların mikro enjeksiyonla sağlamlaştırması ve konservasyonunu yapan ekipler diğer mesken kalıntılarının da sağlamlaştırma, konservasyon ve restorasyon uygulamalarında sona yaklaştı.

"TURİZME ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gazetecilere, 1700 metre rakımlı dağın zirvesindeki kazı çalışmalarını, paydaşlarıyla 13 yıldır büyük bir titizlikle yürüttüklerini ve önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Takkeli Dağ'ın, yükseltisi ve bölgeyi 360 derece gözlemleme imkanı sunması nedeniyle taşıdığı stratejik değerinden dolayı antik çağlardan beri bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı olduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Buradaki kazılarda önemli bulgulara ulaştık. 3. etap çalışmalarımız planlamalar dahilinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ülkemize, Konya siluetine ve turizmine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Takkeli Dağ'ın zirvesinde Gevale Kalesi'ni ziyarete gelen misafirlerimiz hem tarihin derinliklerine yolculuk edecekler hem de Konya'yı panoramik olarak görebilecekler. Bu anlarını fotoğraflayarak zamana iz düşebilecekler." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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