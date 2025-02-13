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Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimi başladı
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  4. Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimi başladı

Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimi başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
12.02.2025 11:28
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Dolabın karşısında dakikalarca düşünüp sonunda hep aynı kıyafetleri giymekten sıkıldınız mı? Zamansız ve şık parçalarla bu döngüyü kırmak aslında çok kolay! İyi bir jean, kaliteli bir tişört ve her kombini tamamlayan rahat bir sweatshirt, stilinizi zahmetsizce güçlendirir. Levi’s’in ikonik parçaları tam da bu yüzden gardırobunuzda olmalı! Üstelik onlarca ürün şu an indirimde! Stilinize yeni bir soluk getirmek için indirimdeki Levi's ürünleri ile tanışmaya ne dersiniz! İşte detaylar...

Her sabah “Ne giyeceğim?” telaşıyla dolabın karşısında uzun uzun düşünmekten yoruldunuz mu? Gün içinde ofise, okula, yürüyüşe ya da arkadaş buluşmasına uygun kombin yapmak bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Oysa zamansız ve kaliteli parçalarla bu sorunu kökten çözmek mümkün! İşte tam da bu yüzden, Levi’s’in çabasız şıklık sunan en sevilen ürünlerini indirimli fiyatlarla bir araya getirdik. Gardırobunuza zamansız parçalar eklemek ve her ortamda stilinizi konuşturmak için fırsatları kaçırmayın!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Lev'is'taki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

1. Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

2

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürünün orijinalliğinden şüphe etmeyin. Herhangi bir defosu ya da kusuru yoktu. Rengi de görseldekiyle aynı geldi. Kalıp olarak diz üstü normal, dizden aşağıya da aynı bollukta inen, boru paça diyebileceğimiz türden bir kalıbı var. Yani paçaları dar değil bol."

  • "Kışlık, kalın bir ürün. Sıcak. Pamuklu ve rahat. Sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

2. Levi's 541 Athletic Taper Jeans

10

Kullananlar ne diyor?

  • "Fiyat ve kalite olarak çok uygun."

  • "Fazla yorum yapmaya gerek yok! Klasik Levi's kalitesi. Tam kalıp."
Ürünü İncele

3. Levi's Jackson Worker Gömlek

3 (45)

Kullananlar ne diyor?

  • "Kesimi bol. Kumaşı ve kalitesi mükemmel!"

  • "%100 pamuk bir ürün. Modern görünümlü oduncu gömlek."
Ürünü İncele

4. Levi's 501 Crop Jeans Kot Pantolon Kadın

1

Kullananlar ne diyor?

  • "Kalıbı ve duruşu güzel. Aynısından 2. defa satın aldım."

  • "Daha önce kot şortunu almıştım. Kalitesi çok hoşuma gittiği için Levi's'tan devam etmeye karar verdim. Gerçekten çok kaliteli duruşu rahatlığı muhteşem."
Ürünü İncele

5. Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon

4

Kullananlar ne diyor?

  • "Bacak boyunu uzun gösteriyor, çok güzel bir kalıp."

  • "Kot çok rahat. Model de çok güzel."
Ürünü İncele

6. Levi's Type 3 Sherpa Trucker Ceket

5 (44)

Kullananlar ne diyor?

  • "Ceket kaliteli. Ben rengini beğendim kollarının içi astarlı. Sıcak tutuyor soğuk günlerde giyilebilir."

  • "Gençlik yıllarına gittim. Hala aynı kalite ve aynı güzellik. Teşekkürler."
Ürünü İncele

7. Levi's Everyday Crew Sweatshirt

6 (46)

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel."

  • "Levi's kalitesi!"
Ürünü İncele

8. Levi's Authentic Hoodie Sweatshirt Erkek

7

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürünün malzeme kalitesi de gayet güzel. İnce bir yapısı yok. Serin havalarda sadece bunu giyip dışarıya çıkabilirsiniz."

  • "Kumaş kalitesi dokusu kalıbı çok iyi."
Ürünü İncele

9. Levi's Standard Graphic Crew Sweatshirt

8 (46)

Kullananlar ne diyor?

  • "Kumaşı ve baskısı çok hoşuma gitti."

  • "Güzel ürün. Tavsiyesi ederim."
Ürünü İncele

10. Levi's The Trucker Kot Ceket

9

Kullananlar ne diyor?

  • "Kalıbı malzemesi çok iyi kot ceket. Geçmişten geleceğe hala moda ikonu olarak severek giyilebilecek tarz."

  • "Gençlik yıllarımdan bu yana en sevdiğim marka, rakipsiz. Ürün kalıbı kumaşı ve rengi ile klasik bir Levi's memnuniyeti sunuyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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