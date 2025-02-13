Modada kalite arayanlar buraya! Levi's indirimi başladı

Her sabah “Ne giyeceğim?” telaşıyla dolabın karşısında uzun uzun düşünmekten yoruldunuz mu? Gün içinde ofise, okula, yürüyüşe ya da arkadaş buluşmasına uygun kombin yapmak bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Oysa zamansız ve kaliteli parçalarla bu sorunu kökten çözmek mümkün! İşte tam da bu yüzden, Levi’s’in çabasız şıklık sunan en sevilen ürünlerini indirimli fiyatlarla bir araya getirdik. Gardırobunuza zamansız parçalar eklemek ve her ortamda stilinizi konuşturmak için fırsatları kaçırmayın!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Lev'is'taki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

1. Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

Kullananlar ne diyor?

"Ürünün orijinalliğinden şüphe etmeyin. Herhangi bir defosu ya da kusuru yoktu. Rengi de görseldekiyle aynı geldi. Kalıp olarak diz üstü normal, dizden aşağıya da aynı bollukta inen, boru paça diyebileceğimiz türden bir kalıbı var. Yani paçaları dar değil bol."

"Kışlık, kalın bir ürün. Sıcak. Pamuklu ve rahat. Sıcak tutuyor."

2. Levi's 541 Athletic Taper Jeans

Kullananlar ne diyor?

"Fiyat ve kalite olarak çok uygun."

"Fazla yorum yapmaya gerek yok! Klasik Levi's kalitesi. Tam kalıp."

3. Levi's Jackson Worker Gömlek

Kullananlar ne diyor?

"Kesimi bol. Kumaşı ve kalitesi mükemmel!"

"%100 pamuk bir ürün. Modern görünümlü oduncu gömlek."

4. Levi's 501 Crop Jeans Kot Pantolon Kadın

Kullananlar ne diyor?

"Kalıbı ve duruşu güzel. Aynısından 2. defa satın aldım."

"Daha önce kot şortunu almıştım. Kalitesi çok hoşuma gittiği için Levi's'tan devam etmeye karar verdim. Gerçekten çok kaliteli duruşu rahatlığı muhteşem."

5. Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon

Kullananlar ne diyor?

"Bacak boyunu uzun gösteriyor, çok güzel bir kalıp."

"Kot çok rahat. Model de çok güzel."

6. Levi's Type 3 Sherpa Trucker Ceket

Kullananlar ne diyor?

"Ceket kaliteli. Ben rengini beğendim kollarının içi astarlı. Sıcak tutuyor soğuk günlerde giyilebilir."

"Gençlik yıllarına gittim. Hala aynı kalite ve aynı güzellik. Teşekkürler."

7. Levi's Everyday Crew Sweatshirt

Kullananlar ne diyor?

"Ürün çok güzel."

"Levi's kalitesi!"

8. Levi's Authentic Hoodie Sweatshirt Erkek

Kullananlar ne diyor?

"Ürünün malzeme kalitesi de gayet güzel. İnce bir yapısı yok. Serin havalarda sadece bunu giyip dışarıya çıkabilirsiniz."

"Kumaş kalitesi dokusu kalıbı çok iyi."

9. Levi's Standard Graphic Crew Sweatshirt

Kullananlar ne diyor?

"Kumaşı ve baskısı çok hoşuma gitti."

"Güzel ürün. Tavsiyesi ederim."

10. Levi's The Trucker Kot Ceket

Kullananlar ne diyor?

"Kalıbı malzemesi çok iyi kot ceket. Geçmişten geleceğe hala moda ikonu olarak severek giyilebilecek tarz."

"Gençlik yıllarımdan bu yana en sevdiğim marka, rakipsiz. Ürün kalıbı kumaşı ve rengi ile klasik bir Levi's memnuniyeti sunuyor."

Bu içerik 12 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.