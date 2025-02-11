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Zamansız tasarımı ve dayanıklı yapısı ile öne çıkan Casio saatlerde fiyatlar en dipte
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Zamansız tasarımı ve dayanıklı yapısı ile öne çıkan Casio saatlerde fiyatlar en dipte

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
10.02.2025 13:50
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Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız günler olur ya, işte o anlarda bileğinize baktığınızda size eşlik eden bir saat her şeyi kolaylaştırır. Günün temposuna uyum sağlayan, şık ve dayanıklı bir model bulmak ise bazen zor olabilir. Casio, hem tarzını tamamlamak hem de zamanı en iyi şekilde takip etmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Spor yaparken, işe giderken ya da sevdiklerinizle vakit geçirirken her anınıza uyum sağlayacak bir model mutlaka var. İşte indirimdeki Casio saatler...

Zaman bazen yetişilmesi gereken bir toplantı, bazen de sevdiklerinizle geçirilen keyifli anlar demek. Günlük koşuşturma içinde saate bakmak alışkanlık haline gelir, peki ya bunu şık ve dayanıklı bir saatle yapmaya ne dersiniz? Günlük hayatın temposunda saati takip etmek kadar, stilinizi yansıtan bir aksesuar kullanmak da önemli. Casio saatler, hem şıklığı hem de dayanıklılığıyla yıllardır güvenle tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Şimdi ise sevilen Casio saatleri özel indirimlerle çok daha avantajlı fiyatlarla karşınızda! İşte detaylar...

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Casio'daki indirimlerin tamamı burada!

1. Casio AWM-500-1ADR

1 (99)

Zamanın değerini bilenler için tasarlanan Casio AWM-500-1ADR, dayanıklılığı, şıklığı ve teknolojiyi bir araya getireriyor. Tough Solar teknolojisi sayesinde yalnızca güneş ışığıyla değil, yapay ışık kaynaklarından da enerji toplayarak uzun ömürlü kullanım sunan ürün, 200 metreye kadar suya dayanıklılığı ve MULTIBAND 6 özelliğiyle dünyanın neresinde olursanız olun her zaman doğru saati göstererek sizi bir adım önde tutuyor. Paslanmaz çelik kayışı ve siyah kadranı ile hem klasik hem de spor tarzınıza mükemmel uyum sağlayan Casio saat, LED aydınlatması sayesinde gece-gündüz kusursuz bir görünürlük sunuyor.

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2. Casio GWR-B1000-1ADR

2

Zorlu koşullara meydan okuyan bir saat arıyorsanız, Casio GWR-B1000-1ADR, hafifliği, dayanıklılığı ve ileri teknolojisiyle tam size göre! Pilotlardan ilham alınarak tasarlanan model, titanyum ve karbon monokok gövdesi sayesinde paslanmaya, darbelere ve dış kuvvetlere karşı maksimum direnç sunuyor. G-Shock Connected uygulaması ile saat ayarlarınızı dokunmadan kontrol edebilir, Bluetooth doğrulama ve otomatik kol konumu düzeltme işlevi sayesinde her zaman en doğru zamanı göstereceğinden emin olabilirsiniz.

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3. Casio Edifice Kol Saati

3

Kullananlar ne diyor?

  • "Ürün gerçekten kaliteli, Şık bir saat. Casio kalitesi tartışılmaz. Tavsiye ederim alacak olanlara."

  • "Çok kaliteli bir saat. Çok beğendim."
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4. Casio MTS-100L-1AVDF Kol Saati

4 (46)

Zamansız şıklık ve uzun ömürlü dayanıklılık bir arada! Casio MTS-100L-1AVDF, klasik tasarımı ve üstün performansı ile hem günlük kullanım hem de özel günler için uygun bir ürün. Safir camı, çizilmelere karşı ekstra koruma sağlarken, çelik kasası ve deri kayışı şık ve zarif bir görünüm kazandırıyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ile gün boyu güvenle kullanabilir, 10 yıllık pil ömrü sayesinde uzun yıllar boyunca zamandan ödün vermeden stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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5. Casio LTP-1308D-9AVDF Kol Saati

6

Kullananlar ne diyor?

  • "Anneme aldım. Bir lira gibi görünüyor ama kasasının çerçeve kısmı geniş o yüzden biraz daha küçülüyor. Ama şu geçirmiyor ve kullanımı çok rahat."

  • "Anneme almıştık. 1 lira gibi bir büyüklüğü var."
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6. Casio ECB-2000DC-1BDF Kol Saati

5 (42)

Hız, teknoloji ve dayanıklılığı bir araya getiren ECB-2000DC-1BDF kol saati, Formula 1 yarışlarından ilham alan tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle tam anlamıyla motor sporlarının ruhunu yansıtıyor. Hafifliği ve dayanıklılığı bir arada sunarak yoğun tempoya ayak uydurmanızı sağlıyor. Zamanı en hassas şekilde yönetmek isteyenler için tasarlanan bu model, hem yüksek performans hem de eşsiz tasarımıyla fark yaratıyor!

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7. Casio G-SHOCK WOMEN GM-S2100CW-7ADR Kol Saati

7 (43)

Zarif detaylar ve güçlü duruşun mükemmel uyumu: G-SHOCK WOMEN GM-S2100CW-7ADR. Şeftali-altın rengi iyon kaplamalı çerçevesi ve inci beyazı tonlarındaki kordunu, bu modeli yalnızca bir saat değil, aynı zamanda şık bir aksesuar haline getiriyor. Minimal ama sofistike tasarımı, her cilt tonuna uyum sağlayarak lüks ve göz alıcı bir görünüm sunarken, darbelere karşı dayanıklı yapısı ve 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliği onu sadece zarif değil, aynı zamanda son derece fonksiyonel kılıyor.

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8. Casio BGA-290SA-4ADR Kol Saati

8 (44)

Hem zarif hem de dayanıklı bir aksesuar arıyorsanız, Casio BGA-290SA-4ADR tam size göre! BABY-G serisinin ince ve hafif tasarımı, geniş kadranı ve yuvarlak gövdesiyle hem konforlu hem de şık bir kullanım sunuyor. Pembe altın detaylarla süslenmiş kolları ve göstergeleri, çerçeve halkasına uygulanan metalik kaplama ile birleşerek göz alıcı bir parlaklık katıyor. Darbeye karşı dayanıklı yapısı ve 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sayesinde, günlük kullanımda da en zorlu koşullarda da yanınızda olacak. Rahat, şık ve her kombine uyum sağlayan bu saatle her anınıza ışıltı katmaya hazır olun!

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9. Casio LTP-V006L-1B2UDF Kol Saati

9

Kullananlar ne diyor?

"Çok beğendim, teşekkürler."

"Çok güzel gerçekten. Çok zarif."

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10. Casio SHE-4560BD-1AUDF Kol Saati

10 (38)

Zarafet ve fonksiyonelliği bir araya getiren Casio SHE-4560BD-1AUDF, şık tasarımı ve yüksek dayanıklılığıyla stilinizi tamamlayan kusursuz bir aksesuar. Ayna kaplamalı parlak kadranı, ışığı zarifçe yansıtarak sofistike bir görünüm sunuyor. Çizilmeye dayanıklı safir kristal camı, hem uzun ömürlü kullanım hem de yüksek şeffaflık sağlıyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sayesinde elinizi yıkarken veya hafif su temasında endişelenmenize gerek kalmıyor.

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Bu içerik 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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