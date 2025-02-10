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Fiyatı 2 bin 319 TL'ye düştü! Stanley Klasik Vakumlu Termos günün fırsat ürünü oldu
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Fiyatı 2 bin 319 TL'ye düştü! Stanley Klasik Vakumlu Termos günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
10.02.2025 10:36
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Sıcak ve soğuk içeceklerinizi 24 saatten çok daha uzun süre ilk ısısında muhafaza edecek bir termos arayışındaysanız, arayışınızı sonlandırabilirsiniz çünkü ömür boyu garantili Stanley'in Klasik serisinin en sevilen termosu bugüne özel indirime girdi. İşte detaylar...

Herkeste kaliteli bir termos olmalı! Neden mi? Çünkü gerçek bir ihtiyaç. Belki şu an "İhtiyacım yok!" diye düşünüyor olabilirsiniz ancak kampa, pikniğe, deniz kenarına gittiğinizde ya da seyahatte yazın buz gibi, kışınsa sıcacık içecekler arıyor olacaksınız. Yanınızda içeceklerinizi aynı ısısında uzun süreler tutan bir termos olması, öyle iyi hissettirecek ki... Pek çok kişi de bu nedenle termos arayışında, tercihleri de genellikle belli; Stanley! Markayı böylesine aranılan ve popüler yapansa uzun süre ısıyı muhafaza etmesi, ömür boyu garantili olması ve hoş tasarımları. Dahası da var BPA içermiyor, sızdırmaz vakumlu tasarımı ve paslanmaz çelik malzemesi sayesinde güvende hissettiriyor. Bir termostan çok daha fazlasını sunan Stanley'in Klasik serisinin en beğenilen modellerinden birine şans vermek isterseniz hazır indirim de varken kaçırmayın deriz.

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Açık hava etkinliklerinde favoriniz olacak: Stanley Klasik Vakumlu Termos 1,9 lt

Adsız tasarım - 2025-02-10T103404.104

Stanley Klasik Vakumlu Termos, paslanmaz çelikten üretilmiştir ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. 1,9 litre kapasiteye sahip olan bu termos, iki katlı vakum yalıtımı sayesinde sıvıları 24 saat boyunca sıcak ya da soğuk tutar. Geniş ağızlı tasarımı, içeceklerin kolayca bardağa dökülmesini sağlar. Çok iyi sızdırmazlık sağlayan kapak tasarımı, taşıma sırasında sıvı kaçırma riskini azaltır. Dayanıklı yapısıyla hafif olan termos, temizlik açısından da pratiktir; geniş ağız kısmı sayesinde kolayca temizlenebilir ve genellikle bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ergonomik tutma yeri sayesinde taşıması oldukça kolay olan bu termos; kampta, piknikte, seyahatte sıcak veya soğuk içecekleri yanınızda taşımak için ideal bir çözüm.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Vakumlaması ve soğut tutması mükemmel. Biraz büyük olduğu için sırt çantası içerisinde taşımaya uygun değil. Kapak türünden dolayı çok pratik bir kullanımı var."

  • "Kaliteli. Denedim sıcak suyu 2 gün sıcak tutuyor. Stanley'den 3 tane aldım; biri soğuk, 2 tanesini sıcak içim için kullanıyorum. Bu güzel ürün için yapanlara ve dogru satıcıya teşekkür ederim."

  • "Temmuz-Ağustos aylarında Hatay/Reyhanlı'da Suriye sınırında askerlik görevini yapan kardeşim için almıştık. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda suyu rahatlıkla soğuk saklama işlevini yerine getirdiğini söyleyebilirim. Ekvator kuşağında kullanmayacaksanız, işinizi fazlasıyla görecektir."

  • "Müthiş ötesi kalitede, görüntü biraz büyük ve kaba."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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