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Tarsus’ta çatıdan düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın çatısında temizlik yaptıkları sırada yaklaşık 20 metreden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Tarsus’ta çatıdan düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, 6 Kasım tarihinde Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde bulunan bir alçı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı temizliği yapmak için fabrikaya gelen Ali Bolat (40) ile Ahmet D., çalışma sırasında yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü.
Ağır yaralanan iki işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Bolat, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ahmet D. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ahmet D. de bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybeden işçi sayısı 2’ye yükseldi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, fabrika yetkililerinin ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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