Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bu kış üşümek yok! Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu kış üşümek yok! Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont indirime girdi

Bu kış üşümek yok! Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
10.02.2025 10:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk hava kapıyı çaldığında, sizi sıcacık tutacak ve tarzını tamamlayacak bir mont olmazsa olmaz! Gün boyu konfor sağlayan, hem şehirde hem doğada sizi koruyacak bir parça arıyorsanız, tam da doğru yerdesiniz. Şu an indirimde olan Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont, hafifliği ve rahat yapısıyla kış stilinizin en güçlü tamamlayıcısı olacak. Üstelik şimdi avantajlı fiyatıyla sahip olma şansınız var! İşte kaçırılmayacak bu fırsatın detayları...

Kış soğukları kapıya dayandı ama sizi üşütmesine izin vermeyin! Kış aylarında sıcak kalmak kadar, hareket özgürlüğünü koruyarak rahat hissetmek de önemli. Soğuk hava ve rüzgar, günlük hayatı ve dışarıdaki aktiviteleri zorlaştırsa da doğru kıyafetlerle bu engelleri aşmak mümkün. Bu noktada hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunan montlar, kış gardırobunun en vazgeçilmez parçaları haline geliyor. Şu an indirimde olan Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont, stilinden ödün vermeden sıcak kalmak isteyenler için harika bir seçenek. Eğer siz de soğuk havalara karşı hazırlıklı olmak ve bu fırsatı kaçırmamak için detaylara göz atmalısınız.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Puma'daki indirimlerin tamamı burada!

Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont

Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont

Soğuk havalar sizi durdurmasın! Puma Better Polyball Puffer Şişme Mont, warmCELL teknolojisi sayesinde vücut ısınızı koruyarak sıcacık tutarken, windCELL özelliğiyle rüzgara karşı üstün koruma sağlıyor. Polar astarlı cepleri, dik yakası ve iç lastikli manşetleri, ekstra konfor sunarak dış etkenlere karşı sizi koruyor. Şehirde, doğada ya da sporda tarzınızı koruyarak rahat hareket etmek istiyorsanız, Puma şişme mont tam size göre!

Ürünü İncele

Bu içerik 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

 Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

 Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

 Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

 Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

 Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Puma mont mont erkek
İş birliği İçerikleri
Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

Yemek yapmayı sevenler için TEMU’dan kaçırılmayacak ürünler

Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Shopify nedir? Shopify'da e-ticaret mağazası nasıl açılır?

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Rahatına düşkün sevgiliye hediye edebileceğiniz ayakkabılar

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Paris Moda Haftası: Elie Saab defilesine katılan ünlüler ve kombin önerileri

Paris Moda Haftası: Elie Saab defilesine katılan ünlüler ve kombin önerileri

Paris Moda Haftası: Elie Saab defilesine katılan ünlüler ve kombin önerileri

Paris Moda Haftası: Elie Saab defilesine katılan ünlüler ve kombin önerileri

Temu alışveriş çılgınlığı! Neden bu kadar popüler, güvenilir mi?

Temu alışveriş çılgınlığı! Neden bu kadar popüler, güvenilir mi?

Soğuk havada bile cildiniz ışıldasın! Hem nemlendiriyor hem koruyor...

Soğuk havada bile cildiniz ışıldasın! Hem nemlendiriyor hem koruyor...

Teknoloji tutkunlarına özel Sevgililer Günü hediyeleri

Teknoloji tutkunlarına özel Sevgililer Günü hediyeleri

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Versace Eros, Armani My Way ve dahası indirimde

Versace Eros, Armani My Way ve dahası indirimde

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico Ayakkabı indirimde

Çok satanlarda birinci! Klasik, şık ve rahat Camper Nautico Ayakkabı indirimde

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

TikTok'ta viral oldu! Mutfakta zaman kazanmanın yeni yolu

TikTok'ta viral oldu! Mutfakta zaman kazanmanın yeni yolu

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Havalı bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki bu modeli tam size göre

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Bim'e Kiğılı gömlekler ve North Pacific polarlar geliyor!

Versace Eros, Armani My Way ve dahası indirimde

Versace Eros, Armani My Way ve dahası indirimde

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

AKOM'dan kar uyarısı! İstanbul için saat verildi: "Etkisini arttıracak"

AKOM'dan kar uyarısı! İstanbul için saat verildi: "Etkisini arttıracak"

Dicle Elektrik için ihmal iddiası! 2 kişi çarpılarak feci şekilde can verdi... "İnsanlar canından ya da malından oluyor

Şanlıurfa'da ihmal iddiası! 2 kişi çarpılarak feci şekilde can verdi

Fiyatı 2 bin 319 TL'ye düştü! Stanley Klasik Vakumlu Termos günün fırsat ürünü oldu

Ömür boyu garantili! Stanley termos günün fırsat ürünü oldu

Alaylara dayanamadılar 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler: "Ördek çok mu, ava gelelim mi?"

'Alay ediyorlar' 110 yıllık mahallenin ismini değiştirdiler

Deve ticareti anlaşmazlığı cinayetle bitti: Deve güreşi öncesi gittiği eğlenceden dönemedi! Husumetlisi kilometrelerce yol tepip öldürmüş

Deve için başka ilçeden gelip öldürdü: Deve güreşlerini iptal ettiren cinayet

Türkiye beyaza bürünecek, 50 ile kar yağacak... Meteoroloji son hava durumu tahmininde tarih verdi: 12 Şubat Çarşamba gününe dikkat!

Türkiye beyaza bürünecek, 50 ilde kar yağışı etkili olacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.