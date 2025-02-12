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ŞOK'a Arzum dikey süpürge geliyor! 12 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Arzum dikey süpürge geliyor! 12 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
12.02.2025 08:50
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. Şok'ta bu hafta neler var? Gelin 12 Şubat - 18 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 12 Şubat 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! Elektrikli süpürgeden ısıtıcıya ve kişisel bakım ürünlerine her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Arzum dikey süpürge, Ufo ısıtıcı, buharlı temizleyici, tartı ve dahası

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Sizin için elektronik kategorisind seçtiklerimiz

Kumtel'den Ufo'ya ısıtıcılardaki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Temizliği pratik hale getirecek dikey süpürgeler indirimde! Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Akıllı tartılar da indirimde! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Deterjanlardaki indirimler burada.

Maybelline'de indirimler var! Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Bebek bezlerindeki indirimleri kaçırmayın! Ürünler burada.

Gıda ürünlerinde indirim var

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Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimdeki tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Starbucks Marka Haftası başladı, burada!

Nescafe, Moliendo, Kahve Dünyası... İndirimdeki bütün kahveleri burada bulabilirsiniz.

Ev yaşam kategorisinde yok yok!

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Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Temizlik moplarında indirimler sürüyor. Burada ürünleri bulabilirsiniz.

Eşyalarınızı düzenlemenizde büyük kolaylık sağlayacak uygun fiyatlı saklama kutularını burada bulabilirsiniz.

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