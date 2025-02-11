Ekonomik, hijyenik, pratik! Braun tıraş makinelerinde Sevgililer Günü'ne özel indirim başladı

Erkekler için kişisel bakımın en önemli adımlarından biri saç ve sakal tıraşı. Ancak son zamanlarda artan berber masrafları yüzünden pek çok kişi berbere gitmek yerine ev konforunda, hijyenik bir şekilde tıraş olmayı tercih ediyor. Bunun için de ilk iş kaliteli bir tıraş makinesi ediniyor. Eğer siz de tıraş için harcadığınız zaman, enerji ve parayı geri kazanmak istiyorsanız iyi bir tıraş makinesi satın alabilirsiniz. Piyasada pek çok marka ve model bulunsa da tıraş makinesi deyince akla gelen ilk markalar arasında Braun yer alıyor. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle öne çıkan markanın her bütçeye ve beğeniye uygun tıraş makinelerinde kısa süreliğine kaçırılmayacak bir indirim başladı. Sizin için indirimdeki cihazları bu içeriğimizde sıraladık. İşte detaylar...

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1. Braun Yeni Seri 5 B1200s Kablosuz Tıraş Makinesi, AutoSense, EasyClean, EasyClick, Islak & Kuru

Kullanıcılar ne diyor?

"Memnun kaldım. Islakken daha iyi tıraş ediyor, sonunda tıraş bıçağıyla son dokunuş yapıyorum. Çok güzel, tıraş bıçak kullanım ömürlerini katlayacak. İyi ki almışım."

"Hızlı kargo, sinekkaydı tıraş, ciltte yakma yapmıyor. Tavsiye ederim."

2. Braun Series 3 MGK3440 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 8’i 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam bir fiyat performans ürünü. Sakal için çok iyi ama başlıkları saç kısmında çok iyi değil. Jilet seviyesi değil, 0.5 numara çok dengeli kesiyor. Tam aradığım seviye olması sevindirdi."

"12 yıllık Philips cihazımın pilleri bitmişti artık. Aslında pilleri değişim yapsam belki 10 yıl daha gidecekti. Neyse yenisini alayım dedim. Philips'in fiyatları çok yüksekti, ben de Braun markaya yöneldim. Gelir gelmez denedim. Cihazın sağlam duruşu var. Sinek kaydı için uç yok. Onun haricinde diğer uçlar işini yapıyor. Taşıma torbası olması güzel. Benim işimi gördü."

3. Braun Yeni Seri 7 B1000s Kablosuz Tıraş Makinesi, AutoSense, 360° Flex, EasyClick, Islak & Kuru

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıllarca Philips tıraş makinesi kullandığım için biraz tereddüt etmiştim ancak kullanınca endişe edecek bir durum olmadığını gördüm. Sinek kaydı tıraşa yakın tıraş ediyor. Bence başarılı. Üst modellerle kıyasladığımda malzeme kalitesi bu modelde daha iyi."

"5 serisinden bu ürüne geçtim. Motor gücü yüksek tatmin etti. Uzun zamandır Braun kullanan biri olarak memnunum."

4. Braun Series 3 MGK3410 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 6’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Kullanıcılar ne diyor?

"Sadece hassas başlık için aldım ama iyi."

"Ürün çok güzel."

5. Braun Series 5 MGK5410 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Kullanıcılar ne diyor?

"Plastik materyalleri gayet kaliteli. Kullanımı çok rahat, suya dayanıklı."

"Şarj aleti olması güzel, rakip markalar koymuyor artık. Başlıklar kaliteli ve efektif. Temizleme konusuna dikkat edin."

6. Braun Series 5 MGK5420 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalitesi ve kompakt yapıda olması güzel, parçaları da gayet yeterli."

"Ürünü yaklaşık 4 aydır kullanıyorum ve hiç bir sorun yaşamadım, stabil bir şekilde çalışıyor ve aparatları sayesinde çok kolaylık sağlıyor."

7. Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Kullanıcılar ne diyor?

"Kolay kullanım talimatları. Kolay temizlik. Belirli kullanımlar için birçok ataşman. Ataşmanlar, sakal, saç ve bıyığın tam ve hassas bir şekilde kesilmesi/kesilmesi/şekillendirilmesine izin veren mükemmel kalitede."

"Bu incelemeyi satın aldıktan günler sonra yazıyorum ve hala güzelce kullanıyorum. Pil ömrü etkileyici ve cihazın temizlenmesi kolay, bu da günlük kullanım için uygun hale. Bu kit mükemmel sonuçlar verir ve eksiksiz bir bakım deneyimi için mükemmel değer sunar."

8. Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti (Saç & Sakal Kesme)Kablosuz, Islak&Kuru 9'u Bir arada Set + Gillette Hediye

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü aldığımda bir aparatı eksikti. İade edip yenisini aldım. Amazon müşteri hizmetleri de ekstra indirim sağladı, müthiş bir hizmet kalitesi. Amazon çalışanlarına teşekkürler. Ürüne gelince saç ve sakalda çok işlevsel. Çekme, koparma yapmıyor. Temizliği birazcık zahmetli ama sorun olmuyor. Braun’un bu serisi hoşuma gitti. Vücut aparatı acıtıyor diyenler var sanırım doğru kullanmadıkları için. Ben denedim acısız alıyor. Güzel bir deneyimdi. Bir ayağım Amazon'da bundan sonra."

"Babam saç tıraşı için kullanıyor. Gayet pratik. Başlıkları da uzunluk ayarı yapmamızı sağlıyor."

9. Braun Series 5 HC5310, 9 Uzunluk Ayarına Sahip Saç Kesme Makinesi

Kullanıcılar ne diyor?

"Önceki yorumlardan birinde kablolu çalışmadığı bu nedenle başka model aldığı yazılmış. Bu doğru değil. Hem kablosuz hem de kabloya bağlıyken çalışıyor. Saçınızı istediğiniz uzunlukta ayarlayıp kesebilirsiniz"

"Daha önce Braun 3 serisini kullandım, gayet memnunum bu modelden. Braun 5 serisini aldım şarjdayken çalışmıyor, tekrar 3 serisini sipariş verdim."

10. Braun Series 5 HC5350, 17 Uzunluk Ayarına Sahip Saç Kesme Makinesi

Kullanıcılar ne diyor?

"Belli bir kalitede üretim yapan Braun ürününden memnun kaldım."

"Babama aldım, gayet memnun kaldı. 200 TL tıraş parası vermekten kurtuldum diyor."

Bu içerik 10 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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