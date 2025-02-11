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Zamansız şıklık! Camper Dea Yarım Bot'ta 719 TL indirim var
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Zamansız şıklık! Camper Dea Yarım Bot'ta 719 TL indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
11.02.2025 09:53
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Yoğun bir günün sonunda ayaklarınızın rahat olmasını istemez misiniz? Gün boyu hareket halindeyken doğru ayakkabı seçimi konforunuzu belirler. Hem şık hem de hafif bir bot arıyorsanız Camper Erkek Dea tam size göre! Şıklık, rahatlık ve dayanıklılığı bir arada sunan bu bottaki indirimi keşfetmenin tam zamanı! İşte detaylar...

Gün boyu rahat adımlar atmak, tarzınızdan ödün vermeden konforu hissetmek herkesin hakkı! Ayakkabı seçiminde şıklık kadar hafiflik ve destek de önemli, çünkü gün içinde attığımız her adım konforumuzu doğrudan etkiliyor. İşte tam da bu noktada, zamansız tasarımı ve gelişmiş yastıklama teknolojisiyle Camper Erkek Dea yarım bot devreye giriyor! Üstelik şimdi kısa süre için 719 TL indirim ile satışta! Kaliteli malzemeleri ve gün boyu destek sunan yapısıyla fark yaratan Camper botu keşfetmeye ne dersiniz?

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Camper Dea K300493-001 Yarım Bot

Camper Erkek Dea K300493-001 Yarım Bot

Günlük hayatın temposuna ayak uyduracak, hem şık hem de rahat bir bot mu arıyorsunuz? Camper Erkek Dea K300493-001, klasik tasarımı modern teknolojiyle buluşturarak gün boyu konfor sunuyor. Yumuşak siyah deri yüzeyi, her kombine uyum sağlayan ürün, hafif XL EXTRALIGHT® EVA tabanı, adımlarınızı daha rahat ve esnek hale getiriyor. OrthoLite® Recycled™ ayak tabanı, gün boyu destek ve yastıklama sağlayarak ayaklarınızı yormadan hareket etmenize olanak tanıyor.

Ürünü İncele

Bu içerik 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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