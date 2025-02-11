Zamansız şıklık! Camper Dea Yarım Bot'ta 719 TL indirim var

Gün boyu rahat adımlar atmak, tarzınızdan ödün vermeden konforu hissetmek herkesin hakkı! Ayakkabı seçiminde şıklık kadar hafiflik ve destek de önemli, çünkü gün içinde attığımız her adım konforumuzu doğrudan etkiliyor. İşte tam da bu noktada, zamansız tasarımı ve gelişmiş yastıklama teknolojisiyle Camper Erkek Dea yarım bot devreye giriyor! Üstelik şimdi kısa süre için 719 TL indirim ile satışta! Kaliteli malzemeleri ve gün boyu destek sunan yapısıyla fark yaratan Camper botu keşfetmeye ne dersiniz?

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Camper Dea K300493-001 Yarım Bot

Günlük hayatın temposuna ayak uyduracak, hem şık hem de rahat bir bot mu arıyorsunuz? Camper Erkek Dea K300493-001, klasik tasarımı modern teknolojiyle buluşturarak gün boyu konfor sunuyor. Yumuşak siyah deri yüzeyi, her kombine uyum sağlayan ürün, hafif XL EXTRALIGHT® EVA tabanı, adımlarınızı daha rahat ve esnek hale getiriyor. OrthoLite® Recycled™ ayak tabanı, gün boyu destek ve yastıklama sağlayarak ayaklarınızı yormadan hareket etmenize olanak tanıyor.

Bu içerik 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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