Soğuğa, yağmura, zorlu yollara hazır mısınız? En sevilen outdoor markalarda cazip indirimler başladı

Kaliteli ve dayanıklı ürünleri en uygun fiyata bulmak bazen zor olabilir, ama iyi haber şu: Şimdi tam zamanı! Günlük hayatta konforunuzu artıracak, doğada ve şehirde sizi destekleyecek spor ayakkabılardan montlara birçok ürün şu an indirimde! Soğuk havalarda sıcak kalmak, uzun yürüyüşlerde rahat adımlar atmak veya outdoor maceralarınızı daha keyifli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şey şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Bu fırsat kaçmaz! İndirimdeki ürünleri keşfetmek için hemen göz atın!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı

Her adımda hafiflik ve konfor mümkün! Günlük yürüyüşlerden uzun mesafe koşularına kadar adımlarınızı destekleyecek bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? Adidas Galaxy 7 M, Cloudfoam orta taban yastıklaması sayesinde her adımda ekstra konfor sunuyor, dayanıklı kumaş üst yüzeyi ayağınızı kavrayarak maksimum destek sağlıyor.

2. Columbia Boundless Trek Full Zip Kadın Polar Üst

Soğuk havalarda sıcak ve konforlu kalın! Günlük hayatta, doğa yürüyüşlerinde ya da hafta sonu kaçamaklarında sizi sıcak tutacak hafif ve şık bir polara mı ihtiyacınız var? Columbia Boundless Trek Full Zip Kadın Polar Üst, yumuşak ve nefes alabilen kumaşı ile rahatlık sunarken, dik yaka detayı ekstra koruma sağlıyor. İster tek başına, ister bir montun altında kullanın, bu polar üst her koşulda sıcak ve konforlu hissetmenizi sağlayacak!

3. Columbia Delta Ridge II Down Kapüşonlu Erkek Kaz Tüyü Mont

Soğuk hava artık bir engel değil! Kışın dondurucu soğuklarıyla mücadele ederken hem sıcak kalmak hem de rahat hareket etmek istiyorsanız, Columbia Delta Ridge II Down Kapüşonlu Erkek Kaz Tüyü Mont tam size göre. Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisi, vücut sıcaklığınızı içeride tutarak ekstra ısı sağlıyor, böylece dışarısı buz gibi olsa bile siz sıcak kalırsınız. Kaz tüyü dolgusu ve suya dayanıklı kumaşı, hafif ama yüksek performanslı bir koruma sunarken, Omni-Shield™ teknolojisi sayesinde yağmur ve lekeler de artık sorun olmaktan çıkıyor.

4. Jack Wolfskin Dellbrueck Kuş Tüyü Mont

Soğuk havalara karşı stil ve konfor bir arada! Günlük hayatın temposunda üşümeden hareket etmek istiyorsanız, Jack Wolfskin Dellbrueck Kuş Tüyü Mont tam size göre. TEXASHIELD dış malzemesi, sizi rüzgar ve yağmura karşı koruyor, nefes alabilen yapısıyla hareket halindeyken bile konforlu kalmanızı sağlıyor. Kaz tüyü dolgusu, vücut ısınızı hapsederek sizi sıcak tutarken, hafif yapısıyla gün boyu rahat bir kullanım sunuyor.

5. New Balance WL565GBK Kadın Spor Ayakkabı

Gün boyu konfor, her adımda şıklık! Yoğun tempoya ayak uydurabilen, hem rahat hem de tarz bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? New Balance WL565GBK, yumuşak EVA orta tabanı sayesinde gün boyunca ayaklarınıza destek verirken, dayanıklı kauçuk dış tabanı ile her adımda güvenli bir zemin tutuşu sağlıyor. Retro ve şık tasarımı, günlük kombinlerinize zamansız bir dokunuş katıyor, ergonomik yapısı ayağınızı tam kavrıyor. İster işe giderken, ister yürüyüş yaparken, ister hafta sonu gezintilerinizde... Bu spor ayakkabı hem konforuyla hem de tarzıyla vazgeçilmeziniz olacak!

6. Helly Hansen Verglas Hooded Down Hybrid Insulator

Hareket halindeyken sıcak ve hafif kalmak mümkün! Soğuk hava aktivitelerinde sizi sıcak tutarken, nefes alabilirliği sayesinde terleme yapmayan bir mont mu arıyorsunuz? Helly Hansen Verglas Hooded Down Hybrid Insulator, üç farklı malzemenin mükemmel birleşimiyle hem sıcaklığı hem de konforu bir araya getiriyor. Kuş tüyü dolgusu, hafif ve etkili bir yalıtım sunarken, PrimaLoft® izolasyonu ekstra sıcaklık ve esneklik sağlıyor. Softshell paneller hareket kabiliyetinizi artırırken, su geçirmez işlem görmüş kumaşı rüzgar ve hafif yağmura karşı sizi koruyor.

7. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Aşınmaya dayanıklı file saya ve sentetik katmanları sayesinde hem hafif hem de dayanıklı bir yapıya sahip olan Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy, Traxion dış taban sayesinde kaygan zeminlerde güçlü tutuş sağlıyor ve uzun yürüyüşlerde konfor sunuyor. Ürünün EVA orta tabanı ise her adımda yumuşak bir destek sağlayarak ayakların yorulmasını önlüyor. RAIN.RDY teknolojisi ile ayakların kuru kalmasını sağlayan ayakkabıyı her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. Salomon X Ultra 4 GTX W

Zorlu arazilerde sağlam adımlar! Doğada keşfetmeyi sevenler için tasarlanan Salomon X Ultra 4 GTX W, patika koşularından doğa yürüyüşlerine kadar her macerada maksimum konfor ve denge sunuyor. GORE-TEX su geçirmez yapısı, yağmurlu havalarda veya ıslak zeminlerde bile ayaklarınızı kuru tutuyor, gelişmiş şasi sistemi hareket özgürlüğünüzü kısıtlamıyor. Güçlü zemin tutuşu sayesinde inişlerde ve çıkışlarda güvenle ilerleyebilir, kaygan ve engebeli yollarda bile sağlam adımlar atabilirsiniz.

9. North Face Evolve II Triclimate

Her hava koşuluna uyum sağlayan akıllı mont! Soğuk, rüzgar, yağmur ya da kar… Hava nasıl olursa olsun dışarıda rahat ve korunaklı hissetmek istiyorsanız, Evolve II Triclimate tam size göre! 3’ü 1 arada tasarımı, su ve rüzgar geçirmez DryVent™ dış katmanı ile sizi sert hava koşullarına karşı korurken, nefes alabilen iç polar katmanı sıcaklığı hapsediyor. Ayarlanabilir kapüşonu, fermuarlı cepleri ve soğuğu dışarıda tutan etek ucu sayesinde hem şehirde hem de doğada ihtiyacınız olan sıcaklık ve rahatlık sizinle!

10. Jack Wolfskin Baiselberg FZ M Polar

Soğuk havalarda konfor ve sıcaklık bir arada! Doğa yürüyüşlerinde, açık hava aktivitelerinde ya da günlük kullanımda sizi sıcak tutacak hafif ve esnek bir ceket mi arıyorsunuz? Jack Wolfskin Baselberg Full Zip, yumuşak ve esnek polar kumaşı sayesinde üşümenizi engelliyor. Tek başına hafif serin havalarda montunuzun altında ekstra sıcak tutacak bir koruma katmanı olarak kullanabilirsiniz.

Bu içerik 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.